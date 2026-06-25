Ministr Červený: Automotiv v Bruselu řeší Turek

25.06.2026 15:01 | Monitoring
autor: PV

Projev na 24. schůzi Poslanecké sněmovny 25. června 2026 k enviromentální výchově ve školách.

Ministr Červený: Automotiv v Bruselu řeší Turek
Foto: Hans Štembera
Popisek: Igor Červený, ministr životního prostředí

Dobrý den, dámy a pánové, já vás rovněž zdravím.

Nemusíte mít obavy, pane poslanče Hladíku, že by Česká republika nebyla kvalitně zastoupena v Bruselu, lépe řečeno v Evropské unii ve Štrasburku. Je tam téma automotivu, to za nás od začátku řeší náš vládní zmocněnec pro Green New Deal Filip Turek.

A teďka k vašim otázkám. Já jsem naplnil slib, který jsem tady dal Poslanecké sněmovně. Setkal jsem se se zástupkyněmi sítě Pavučiny. Poskytli jsme jim pro letošní rok 2 miliony korun. Pokud se bavíte o dalších penězích pro nevládní organizace, které se zabývají vzděláváním v oblasti EVO, tak původně na letošní rok jsme vyčlenili nejprve 6 milionů, celkově jsme to potom navýšili na 12,5 milionu.

Pokud se bavíte o konkrétních pilířích, kde bylo původně, jak jste zmiňoval, naplánováno 70 milionů, tak my jsme museli provést jistá krácení. Nicméně v rámci let 2027 až 2029 máme v institucionálním rozvoji ekocenter alokaci 250 milionů, pilíře EVO 50 milionů korun, dále se počítá s podporou zahrad u škol a školek 100 milionů, kde jsou příjemci mateřské, základní a střední školy.

Akční plán EVO na roky 2026 až 2028 – materiál je momentálně zpracováván v rámci připomínkového řízení v gesci Ministerstva životního prostředí a následně bude předán v září 2026 na Úřad vlády, kde se nějakým způsobem odsouhlasí, nebo se doplní v rámci mezirezortního připomínkování.

Takže tady ty úkoly jsou z naší strany plněny. Tady mám konkrétní čísla pro vás. Věřím, že můžeme být všichni spokojeni.

Mgr. Igor Červený

  • AUTO
  • ministr živ. prostředí
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Drulák: Vládo, ignoruj Ústavní soud jako Tusk v Polsku. Jde o demokracii
„O čem tady mluvíte?“ Poslankyně ANO utnula řeči o Macinkovi
Hladík (KDU-ČSL): Ministře, kde jsou peníze na environmentální výchovu?
Institut Václava Klause ke kompetenční žalobě prezidenta Pavla a postupu Ústavního soudu

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

Červený , Turek , motoristé

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Věříte, že Turek zastupuje stát důstojně?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Róbert Šlachta byl položen dotaz

Bezpečnost

Co přesně má podle vás Evropa udělat, aby dostála tomu, že přijme odpovědnost za vlastní bezpečnost? Je fakt, že už včera bylo pozdě a Evropa v otázce zajištění bezpečnosti totálně selhala, což ukazuje i řadu let problém s nelegální migrací, který vůbec nedokázala vyřešit.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Kočky rozhodně nejsou pro každéhoKočky rozhodně nejsou pro každého Horoskop na červenecHoroskop na červenec

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Ministr Červený: Automotiv v Bruselu řeší Turek

15:01 Ministr Červený: Automotiv v Bruselu řeší Turek

Projev na 24. schůzi Poslanecké sněmovny 25. června 2026 k enviromentální výchově ve školách.