Ministr Červený: Automotiv v Bruselu řeší Turek

Dobrý den, dámy a pánové, já vás rovněž zdravím.
Nemusíte mít obavy, pane poslanče Hladíku, že by Česká republika nebyla kvalitně zastoupena v Bruselu, lépe řečeno v Evropské unii ve Štrasburku. Je tam téma automotivu, to za nás od začátku řeší náš vládní zmocněnec pro Green New Deal Filip Turek.
A teďka k vašim otázkám. Já jsem naplnil slib, který jsem tady dal Poslanecké sněmovně. Setkal jsem se se zástupkyněmi sítě Pavučiny. Poskytli jsme jim pro letošní rok 2 miliony korun. Pokud se bavíte o dalších penězích pro nevládní organizace, které se zabývají vzděláváním v oblasti EVO, tak původně na letošní rok jsme vyčlenili nejprve 6 milionů, celkově jsme to potom navýšili na 12,5 milionu.
Pokud se bavíte o konkrétních pilířích, kde bylo původně, jak jste zmiňoval, naplánováno 70 milionů, tak my jsme museli provést jistá krácení. Nicméně v rámci let 2027 až 2029 máme v institucionálním rozvoji ekocenter alokaci 250 milionů, pilíře EVO 50 milionů korun, dále se počítá s podporou zahrad u škol a školek 100 milionů, kde jsou příjemci mateřské, základní a střední školy.
Akční plán EVO na roky 2026 až 2028 – materiál je momentálně zpracováván v rámci připomínkového řízení v gesci Ministerstva životního prostředí a následně bude předán v září 2026 na Úřad vlády, kde se nějakým způsobem odsouhlasí, nebo se doplní v rámci mezirezortního připomínkování.
Takže tady ty úkoly jsou z naší strany plněny. Tady mám konkrétní čísla pro vás. Věřím, že můžeme být všichni spokojeni.
Mgr. Igor Červený
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