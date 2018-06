Žít Brno? Vykašlete se na to. Zrušte to a zapomeňte, promluvil zakládající člen

12.06.2018 7:11

Bývalý člen hnutí Žít Brno Robin Kvapil si myslí, že hnutí by mělo zaniknout. Řekl to alespoň serveru Deník Referendum. „Pokud přemýšlejí alespoň trochu racionálně, tak to rozpustí a kandidovat nebudou,“ nechal se slyšet.