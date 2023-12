Zítra státní smutek. „Je to dobře,“ zazněla pochvala. Podle docenta Šmuclera je čas se zamyslet

reklama

Vláda vyhlásila na sobotu státní smutek. „Myslím si, že není čas na nic jiného než vlastně, aby lidé to prožili a odžili. Vnímám v médiích, na sociálních sítích spousta lidí ví, co by se mělo dělat, co se má dělat do budoucna. Spousta lidí si dělá PR, ale na to není čas. Zašel jsem do kostela, pomodlil jsem se za ty lidi. Přemýšlím o tom, myslím, že je dobře, že vláda na zítřek vyhlásila státní smutek. Každý ať si to prožije nějakým svým způsobem, ale myslím si, že pro Česko je to takové, jako když někomu někdo umře v rodině. Že si to musíme odžít. Nejde to nějak přeskočit,“ sdělil Šmucler.

„Děkujeme všem z bezpečnostních složek, kteří tam běželi; jestli někdo měl běžet rychleji, měl se chovat jinak... Dnes je každý chytrý, ale když se tam střílí, tak je každý, který vběhl do té budovy, hrdina. Zdravotníci, všude. Myslím si, že zachránili strašně moc lidí, velký dík,“ dodal Šmucler.

„Je to exces, nechci říkat teorii, ale asi je spíš z oblasti psychiatrie. Měli bychom se nějak zamyslet nad těmito věcmi, protože toto není otázka nějaké války s terorismem, není to otázka ničeho jiného, než že bychom se měli tady lépe snášet. Že bychom tady neměli hrotit každý nesmysl, jestli tady bude ve vládě Tonda, nebo Franta... Důležité je, aby Česká republika myslela na ty lidi, co jsou oběti, a aby pořád nemluvila o tom, kdo to udělal, protože to jenom startuje další lidi,“ sdělil Šmucler.

Fotogalerie: - Druhý den po běsnění

Řeč byla také o zdravotnictví. Šmucler rozebral slova z jednoho rozhovoru s ředitelem Vojenské zdravotní pojišťovny, který říká, že zdravotnictví je na hraně kolapsu a potřebujeme reformu zahrnující i politicky nepopulární kroky. „Já souhlasím s tou reformou, o které bychom měli seriózně mluvit. Ten kolaps bych si nechal od cesty. To je takové to české, proč jsme v háji; protože tady jedeme v emocích. Jsou úžasní, nebo je to kolaps. Práce, ta nám moc nejde. Ta reforma toho zdravotnictví, je zajímavé, že s ní začali v těch určitých nemocnicích už komunisti. A už komunisti věděli, jak to udělat, a udělali to perfektně Němci a Rakušani. Takže já bych byl hrozně rád, kdyby po těch 30 letech svobody tady přestali vymýšlet nesmysly a aby bylo tady to, co už bylo naplánované za komunistů a co už úplně perfektně předvedli v Bavorsku, v Sasku, v Dolním Rakousku,“ podotkl Šmucler.

„Oni udělali to, že jak se postupně ta věc vyvinula, tak já řeknu... Na krásném úspěchu se to dokumentuje... První komunistická nemocnice, kterou stihli změnit, je Vysoká nad Jizerou. Z akutní nemocnice se stala nemocnicí chirurgie ruky, která je dnes slavná. A stalo se to nejdůležitější. Vždycky ty největší křiky ohledně těch okresních nemocnic nejsou kvůli pacientům, ale hlavní je, že je to rána pro tu obec. Vysoká nad Jizerou potřebuje mít zaměstnanost. Když ale někdo přijde a řekne, tady si nebudeme hrát na akutní nemocnici, nebude tady celou noc spát rentgenolog, aby náhodou jeden rentgen popsal... U těch malých nemocnic je důležité, aby tam zůstala péče o staré lidi. To je legitimní, ale je zbytečné, aby se tam držely velké pohotovosti,“ dodal Šmucler. V Německu jsou podle něj nemocnice i v menších místech, než máme my.

