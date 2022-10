Zlé zprávy pro Ukrajinu? Hrozí ještě horší. Už prosvítají

Zatímco před desátým zářím byly zprávy plné ukrajinských úspěchů, nyní se situace pro Ukrajinu zhoršila. Jednak byla cílem raketových útoků. Podle vojenského analytika Gadyho takové útoky slouží spíše k posílení morálky doma než k podlomení vůle nepřítele. Ovšem dle další analytičky je to známka toho, že do války byla zatažena energetika. Kromě toho Ukrajina čelí výpadkům systému Starlink a také hrozí, že by se do války mohlo zapojit Bělorusko.

Včera v ranních hodinách začaly na území Ukrajiny dopadat řízené střely a sebevražedné drony, které zasáhly města a energetickou infrastrukturu po celé Ukrajině. Zasažen byl i jinak klidný Lvov na západě země.

Dle Marie Šaginové z Mezinárodního institutu pro studium strategie naplno začala fáze vojenského použití energie. Zasaženo totiž bylo jedenáct objektů kritické infrastruktury na Ukrajině a rozvodná infrastruktura byla zasažena po celé zemi.

Energy weaponization is on: as a result of Russia's missile attack, 11 objects of critical infrastructure were damaged in ????. Energy facilities across the entire country were hit.

In ????, the island of Bornholm experienced an outage due to undetected breach on electricity cable. — Dr Maria Shagina ???? (@maria_shagina) October 10, 2022

Podle vojenského analytika Franze-Stefana Gadyho dalekonosné útoky diktátorských režimů na civilní infrastrukturu historicky neovlivnily situaci na bojišti, naopak mají povzbudit domácí obyvatelstvo a nikdy nevedly k tomu, že by se podlomila vůle těch, kdo byli jejich cílem. Jako příklady Gady uvádí bombardování Británie ke konci druhé světové války, pak raketové útoky Iráku na Izrael během první války v zálivu a pak samozřejmě současné bombardování Ukrajiny.

Long-range missile attacks by dictatorial regimes on civilian infrastructure have historically a.) been devoid of any military value; b.) mostly done for domestic consumption; & c.) never broken the will of the attacked.



E.g, ????, March 1945; ????, January 1991; ????, October 2022. pic.twitter.com/UwhRDa1Zz9 — Franz-Stefan Gady (@HoansSolo) October 10, 2022

Svět obletěly záběry z parku Tarase Ševčenka, který byl zdemolován dopadem rakety. Nicméně, po sociálních sítích se šíří záběry, podle kterých raketa, která dopadla na park, měla být vypálena z ukrajinského protivzdušného systému S-300, ovšem místo toho, aby zničila ruskou střelu, tak dopadla na město. Že se střely snažila ukrajinská protivzdušná obran sestřelit potvrzují i ukrajinská média.

The video shows the Shevchenko Park in Kiev, where the Ukrainian S-300 air defense missile landed, which did not catch up with the Russian missile. pic.twitter.com/5uHAPhE3F6 — Mi-28 NM Night Hunter (@mi28nighthunter) October 10, 2022

Kromě toho prý mají Ukrajinci problémy se satelitním systémem Starlink, který poskytuje společnost Space X miliardáře Elona Muska. O těchto problémech informoval deník Financial Times, objevily se v posledních několika týdnech, kdy probíhá charkovská a chersonská protiofenziva. Starlink umožňuje ukrajinským jednotkám komunikaci už od února. Kromě toho se přes Starlink dají také řídit drony a slouží i k zasílání informací rozvědky. Dohromady bylo na Ukrajinu posláno přibližně 20 tisíc terminálů tohoto systému, část z nich na náklady amerických daňových poplatníků. Dle Finacial Times byly výpadky pozorovány v oblasti Záporoží a Chersonu a také v okolí Charkova, Luhansku a Doněcku. Financial Times se opírají o zdroje z ukrajinské vlády. Dle jednoho z nich jsou výpadky velmi rozšířené a vedly k tomu, že vojáci „zoufale“ volali na pomocné linky.

Další špatnou zprávou pro Ukrajinu pak jsou zkazky, že se do bojů zapojí i Bělorusko. Dle reportérky Marie Iljušinové se Vladimir Putin a Alexandr Lukašenko dohodli na vytvoření společného vojenského útvaru. Bělorusko se zatím do konfliktu nezapojilo, pouze povolilo Rusku použití svého území. To se dle Iljušinové teď může změnit.

Nicméně vojenský analytik Gady má za to, že běloruské síly jsou pro Kreml mnohem užitečnější tím, že vytvářejí potenciální nebezpečí, což vyžaduje, aby Ukrajinci měli na hranicích posádku, než když by se do bojů zapojili.

Not clear yet where the group will operate but Lukashenko said "once the threat level reaches the current one we begin to use the grouping of Union State forces. The formation of this group has begun, it's been going on, I think, for two days.: — Mary Ilyushina (@maryilyushina) October 10, 2022

The Belarusian military has more military value to the Kremlin as a 'force in being' tying down Ukrainian forces along the Belorussian-Ukrainian border than an actual fighting force engaging in combat. https://t.co/wctQqahixR — Franz-Stefan Gady (@HoansSolo) October 10, 2022

