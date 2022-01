Zlo mezi dvěma novináři z Rozhlasu. Kvůli olympiádě v Číně. Odnesla to i Sáblíková

reklama

Senátoři v pondělí podpořili politický bojkot olympijských her v Číně s tím, že olympiáda patří jen do demokratických zemí, ale že Čína trvale popírá všechny myšlenky olympionismu. Někteří senátoři dokonce přirovnali konání olympijských her v Pekingu k „Hitlerově“ olympiádě v Berlíně v roce 1936.

A nejsou jediní, kdo zimní olympijské hry v Pekingu vystavuje ostré kritice. Odsuzují je i někteří čeští novináři z některých českých médií.

Zpravodaj Českého rozhlasu v USA Jan Kaliba je jimi přímo znechucen:

Věděli jsme, že to bude hrozný. Ale když to pak opravdu přijde. . zakusil jsem první reportáž z Potěmkinovy olympijské vesnice v Pekingu, jak je všechno krásné, úžasné, dokonalé, všichni šťastní, a málem jsem se pozvracel. Šílená ostuda celého olympijského byznysu. — Jan Kaliba (@JanKaliba) January 29, 2022

Redaktor Radiožurnálu Sport Jaroslav Plašil se ale zastal sportovců, kterých se podle něj Kalibův komentář týká:

A co mají ti sportovci, když tam přijedou kvůli sportu, říkat? Mají lhát, že je to vlastně všechno hnusný, když se jim ta sportoviště a zázemí líbí? Aby splnili nároky nějakých hodnotitelů, a hlídačů morálky, co se smí, a co se nesmí?

Oni nerozhodují o tom, kde soutěží. — Jaroslav Plasil (@JaroslavPlasil) January 30, 2022

Pod Kalibovým příspěvkem se totiž lidé v diskusi nejvíce naváželi do Sáblíkové:

„Prosím vás, můžeme už konečně ty argumenty o "formách" a 'letech příprav" vynechat? Toto je legitimizace zločinného režimu, kde umírají lidé! Že má Sáblíková ostrý brusle a "životní formu" ty lidi v koncentrácích fakt nezajímá,“ přidal názor další přispěvatel do diskuse.

Názory však byly rozporuplné. „Vy jste se všichni opravdu zbláznili. Proč do toho za každou cenu rvete politiku? Ti sportovci za to, kdo to Číny poslal opravdu nemůžou. To mají lhát, aby se Vám zavděčili,“ sdílel názor Plašila komentující Kain Jaromír.

Zpravodaj Kaliba pak svému kolegovi vysvětloval, že se o sportovcích sám nezmiňoval: „To by mě, Jardo, zklamalo, kdyby ses na to neozval. Jen jsem čekal, že bude “morální maják” :) O sportovcích byl ten tweet úplně nejmíň. Ale když už to tak hezky píšeš, tak myslím, ze nároky hlídačů toho, co se tam smí, a nesmí, splnili nejen oni dokonale. A to je ten problém,“ uvedl.

To by me, Jardo, zklamalo, kdyby ses na to neozval. Jen jsem cekal, ze bude “moralni majak” :)



Ne, o sportovcich byl ten tvit uplne nejmin. Ale kdyz uz to tak hezky pises, tak myslim, ze naroky hlidacu toho, co se tam smi, a nesmi, splnili nejen oni dokonale. A to je ten problem — Jan Kaliba (@JanKaliba) January 30, 2022

Nato mu Plašil vyčinil, že s kritikou českých sportovců od lidí v diskusi očividně sympatizoval. „Tak stačí jen vidět ty nenávistné komentáře pod příspěvkem, které jsi odkýval, žes právě to měl také na mysli. .. Tak si za tím aspoň stůj,“ vzkázal.

Tak stačí jen vidět ty nenávistné komentáře pod příspěvkem, které jsi odkýval, žes právě to měl také na mysli. .. Tak si za tím aspoň stůj:) — Jaroslav Plasil (@JaroslavPlasil) January 30, 2022

Anketa Jste pro zvýšení poplatků za ČT? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 27362 lidí

Některé státy včetně USA už oznámily, že do Pekingu nevyšlou žádnou oficiální politickou delegaci. Současná česká vláda má k čínskému režimu kritický postoj, oficiálně ale zatím diplomatický bojkot her neoznámila.

Prezident Miloš Zeman odmítl politické zneužívání olympijské myšlenky, konkrétně bojkotu olympiády včetně ohlášené neúčasti politiků. Uvedl to ve zdravici českým olympionikům mířícím na zimní hry v Pekingu, kterou v sobotu zveřejnil Hrad na svém webu. Sportovcům popřál úspěch i zdraví, organizátorům pak profesionalitu, aby se nestalo, že ve výpravě budou neočkovaní proti koronaviru.

Psali jsme: Olympiáda patří jen do demokratických zemí. Napsalo dnes hned několik senátorů Olympiáda a válka dohromady? Bašta sebral střípky z aktuálního dění i minulosti. Toto očekává Na olympiádu jen očkovaní hokejisté? Je zle. Zvedl to Svobodný Vondráček Jiří Paroubek: Snaha o politizaci zimních olympijských her v Pekingu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama