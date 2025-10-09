Zlom. Zablokování webu nebylo správné, rozhodl soud. Cenzura Fialovy vlády získala trhliny

09.10.2025 18:16 | Monitoring

Obvodní soud pro Prahu 4 rozhodl, že blokace webu AC24 ze strany operátora T-Mobile byla nezákonná. Operátor musí zaplatit odškodné a soudní výlohy. Na verdikt upozornil redaktor týdeníku Echo24 Adam Růžička, který však poukazuje na širší problém – na alibismus státu a zmatečné postupy, jimiž se během počáteční fáze blokování webů zbavil odpovědnosti.

Zlom. Zablokování webu nebylo správné, rozhodl soud. Cenzura Fialovy vlády získala trhliny
Foto: Repro: YouTube
Popisek: Petr Fiala v superduelu na CNN Prima NEWS

Obvodní soud pro Prahu 4 vynesl už svůj druhý verdikt ve sporu o blokaci takzvaného konspiračního webu AC24. Operátor T-Mobile, který blokaci na počátku ruského vpádu na Ukrajinu prováděl, musí za svůj zásah uhradit webu ušlý zisk ve výši téměř 35 tisíc korun a náklady na řízení. Svůj verdikt vynesl soud tři roky poté, co k blokaci stránek došlo. Jestli bude spor pokračovat u odvolacího soudu, nechtěl zatím advokát operátora potvrdit, informoval server iROZHLAS.cz.

První verdikt Obvodního soudu pro Prahu 4 operátora T-Mobile podržel a prohlásil, že jeho rozhodnutí blokovat na začátku ruské invaze na Ukrajinu „konspirační“ web AC24 bylo v souladu se zákonem, tentokrát si musel advokát operátora Lukáš Blahuš vyslechnout pro svého klienta nepříznivý verdikt.

„Žalovaná (operátor T-Mobile) je povinná zaplatit žalobkyni (AC24) částku ve výši 34 993,9 koruny,“ vynesl své druhé rozhodnutí v případu soudce Radovan Kulhánek s tím, že na operátorovi zůstává rovněž úhrada nákladů řízení.

Kulhánek zároveň upozornil, aby se z případu nedělal spor o svobodu slova – šlo podle něj pouze o výši ušlého zisku, který mohl být webu nezákonnou blokací způsobený.

Na rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 4 v této věci upozornil také redaktor týdeníku Echo24 Adam Růžička. Podle něj není samotné rozhodnutí soudu tou nejzásadnější věcí, ale je potřeba se vrátit k širším souvislostem a roli státu. Připomněl bych mnohem zásadnější příběh, který se skrývá v pozadí a týká se alibismu českého státu. „Připomněl bych mnohem zásadnější příběh, který se skrývá v pozadí a týká se alibismu českého státu,“ napsal s tím, že by se na souvislosti s blokacemi nemělo zapomínat.

Problém začal u pokynu Národního centra kybernetických operací, který měl podle něj nezákonný charakter. „NCKO dalo poskytovatelům nezákonný pokyn k blokování webů, který pak posvětili ministři Rakušan a Síkela. Poskytovatelé se s důvěrou podřídili,“ uvedl.

Psali jsme:

Jakmile se ukázalo, že opatření nemá právní opodstatnění, podle Růžičky stát z celé věci vycouval a nechal odpovědnost na operátorech. „Ovšem když se ukázalo, že takové opatření nemá žádné reálné právní opodstatnění, tak od toho dal stát ruce pryč s tím, že šlo pouze o ‚nezávaznou politickou proklamaci‘. Veškerá odpovědnost padla na poskytovatele,“ dodal.

Růžička k příspěvku připojil také dopis ministra vnitra Víta Rakušana z 1. března 2022, který podle něj dokládá, že stát v té době sám označoval blokování webů za „oprávněné a nutné“. „Jen abyste viděli, jak vypadá taková ‚nezávazná proklamace‘, tak uvažte dopis Víta Rakušana z 1. března 2022, kde hovoří o požadavku NCKO odvozeného z prohlášení vlády, přímé výzvě Vojenského zpravodajství k zamezení přístupu a o vládním opatření, jež je podle něj ‚oprávněné a nutné‘,“ napsal Růžička, že stát tehdy komunikoval blokování webů jako oficiální vládní krok.

V závěru komentáře Růžička upozornil, že odškodné nemusí hradit stát, ale samotný operátor, protože stát tehdy vydal pouze doporučení, nikoli závazný pokyn. Zároveň vyjádřil pochopení pro poskytovatele, kteří jednali v dobré víře, že chrání zájem státu. „Vůbec se nedivím, že poskytovatelé měli v tu chvíli pocit, že se mají podvolit a že za případné následky nese odpovědnost stát. To se ovšem mýlili,“ poukázal novinář, jak zmatečně stát během počáteční fáze blokování webů vůči poskytovatelům postupoval.

 

Psali jsme:

Blokace webů: Zásadní soudní spor vrcholí. Kdo údajně nesmí prohrát?
Rajchl: Vláda zavádí totalitní principy
Velké pohyby, které by měly zneklidnit Američany? Šíří se další informace o ohrožení dolaru
Velké pohyby, které by měly zneklidnit Američany? Šíří se další informace o ohrožení dolaru

 

Zdroje:

https://t.co/8x5zIC8dYq

https://t.co/oKNAXSYfS2

https://twitter.com/ruzick_adam/status/1976264187929137458?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/konspiracni-web-ac24-uspel-u-soudu-t-mobile-mu-musi-zaplatit-za-nezakonnou_2510091327_pik

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Růžička , soud , T-Mobile , AC24 , fakta a dezinformace

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Měl by za nezákonné blokace webů nést odpovědnost stát?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Natálie Brožovská

Ing. Marian Jurečka byl položen dotaz

Pár dotazů

Není vám trapné teď kritizovat politiku ANO, tedy hnutí s kterým jste ještě nedávno vládli? A opravdu si myslíte, že důchodový systém je nyní a hlavně do budoucna stabilizovaný, a že mzdy rostou dostatečně s ohledem na zvyšující se životní náklady a zvyšování cen?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Potraviny bojující proti vráskám, nadýmání i stresuPotraviny bojující proti vráskám, nadýmání i stresu Výrazný milník počátku svižného tempa stárnutíVýrazný milník počátku svižného tempa stárnutí

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Zlom. Zablokování webu nebylo správné, rozhodl soud. Cenzura Fialovy vlády získala trhliny

18:16 Zlom. Zablokování webu nebylo správné, rozhodl soud. Cenzura Fialovy vlády získala trhliny

Obvodní soud pro Prahu 4 rozhodl, že blokace webu AC24 ze strany operátora T-Mobile byla nezákonná. …