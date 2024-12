Změna pohlaví: Sterilizace, mrzačení, jedy. Ale to se neříká, varuje slavná spisovatelka

Anketa Bude pro Českou republiku rok 2025 lepší, než ten proběhlý? Ano 5% Ne 92% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 8720 lidí letos publikované vědecké studie s názvem „Genderově afirmativní léčba adolescentů: Kritická reflexe ‚účinných‘ výsledků léčby“. Studie pětice akademiků z Vrije Universiteit v Nizozemsku řeší problematiku změny pohlaví u dospívajících a skutečných efektů této změny. Zejména se pak zabývá tím, co je v takovém případě považováno za „efektivní“ či „úspěšnou“ léčbu.

This astounding paper reminds me of Hannah Arendt's The Banality of Evil: 'The net effect of this language system was not to keep these people ignorant of what they were doing, but to prevent them from equating it with their old, ‘normal’ knowledge.' 1/5https://t.co/nPNlm033r6 — J.K. Rowling (@jk_rowling) December 28, 2024

Právě to, jakým způsobem se v otázce chirurgické a jiné změny pohlaví pracuje s jazykem a jeho výrazovými prostředky, spisovatelce Rowlingové vadí. „Všichni jsme si zvykli na zastírací jazyk, na kterém genderoví aktivisté a jejich roztleskávači trvají. ‚Péče/ošetření podporující gender‘ zní mnohem příjemněji než ‚sterilizace, chirurgické mrzačení a poskytování toxických léků problémovým nezletilým‘,“ uvádí s odkazem na knihu Hannah Arendtové.

We're all used to the obfuscatory language gender activist medics and their cheerleader, insist upon. 'Gender affirming care/treatment' is so much nicer sounding than 'sterilisation, surgical mutilation and provision of toxic drugs to troubled minors'. 2/5 — J.K. Rowling (@jk_rowling) December 28, 2024

Studie, kterou si Rowlingová pro svůj příklad vybrala, je podle ní zajímavá tím, jakou cestu k řešení problému hledá. Nelze výsledek definovat jako úspěch? Stačí redefinovat úspěch. Rowlingová píše: „Tento odborný článek však přináší nové poznatky. Uznává, že podle obvyklých lékařských standardů (‚starých normálních znalostí‘) nebyla transformace nezletilých shledána bezvýhradně úspěšnou, jak mnozí tvrdili. Navrhované řešení? Zavrhnout staré poznatky. Nově definovat úspěch.“

But this paper breaks new ground. It acknowledges that by the usual medical standards ('old normal knowledge') transitioning minors has not been found to be the unqualified success many have claimed. The proposed solution? Jettison the old knowledge. Redefine success. 3/5 — J.K. Rowling (@jk_rowling) December 28, 2024

„Ano, někteří mladí lidé, kteří podstoupili nevratnou operaci a hormonální léčbu, toho litují. Ano, někteří mají složité problémy, které přechod nevyřeší, a mohou se zhoršit. Ale hele, oni to chtěli a dostali to. To by mělo být nové měřítko úspěchu!“ utahuje si z jazykových novotvarů vědeckého kolektivu Rowlingová. „Nejsem si jistá, zda jsem kdy četla lepší příklad toho, co Arendtová popsala, když analyzovala ty, kteří byli odhodláni nevybočit z davu, a přesto cítili potřebu ospravedlnit svou účast na zvěrstvech: ‚sebeklam, za nímž se skrývá bezohledná touha po konformitě za každou cenu,‘ dodala.

Rowlingová se tématu transgender osob a změny pohlaví u dětí věnuje dlouhodobě. Bylo jí kvůli tomu vyhrožováno smrtí.

