Znásilnění Češky Ukrajincem. Hamplová se neudržela: Vláda vytváří podhoubí!

MONITORING SÍTÍ Podle senátorky Jany Zwyrtek Hamplové vláda „svou politikou vytváří podhoubí pro excesy“, jakým má být znásilnění a pokus o vraždu mladé dívky v Plzni, kterého se měl dopustit podle informací médií osmnáctiletý Ukrajinec, jenž žil v Česku již několik let a nepřišel k nám během uprchlické vlny po ruském napadení Ukrajiny, nýbrž již dříve. „Bylo obrovskou chybou této vlády vpustit do naší země bez patřičné kontroly statisíce lidí z vysoce problematické země a vytvořit z nich nedůvodně preferovanou skupinu,“ varuje politička s vysvětlením, že nyní vzniklo pro toto dění jakési „podhoubí“. „Ukrajina je přece jen země s jinými zvyklostmi a mravy,“ tvrdí též.

Plzeňský soud o vazbě pro 18letého mladíka, jenž byl policií ve čtvrtek obviněn ze znásilnění a pokusu o vraždu teprve patnáctileté dívky v Plzni, rozhodl v pátek. Obviněný muž má být podle informací médií ukrajinské národnosti, není však dle plzeňského primátora Romana Zarzyckého (ANO) ukrajinským uprchlíkem a do Česka dorazil již před ruskou agresí na Ukrajině.



Server Krimi-Plzen.cz uvedl, že je pachatelem Ukrajinec Viktor V., jenž se narodil v roce 2004. V Česku měl podle všeho žít již několik let a s policií mít oplétačky kvůli krádežím.



Senátorka Jana Zwyrtek Hamplová míní, že kolem případu vnímá „neuvěřitelné pokrytectví“ z médií. „Je třeba říct už konečně a zcela otevřeně, že bylo obrovskou chybou této vlády vpustit do naší země bez patřičné kontroly statisíce lidí z vysoce problematické země, a vytvořit z nich nedůvodně preferovanou skupinu, která je často upřednostňována před místními obyvateli, a proti které se nesmí říct ani to nejmenší. Jinak jste hned ‚proruský‘. Jakoby Česko už neexistovalo…“ reagovala na čin.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová NEZ



Vláda dle ní „vytváří svou politikou pro tyto excesy podhoubí“. „Ukrajinci vidí své vlajky po celé naší zemi, a to i na budovách, které jsou národními symboly. Vláda je preferuje v řadě svých prohlášení. Na zlatém podnose jim servíruje naše zdravotnictví, školství a další. Zavazuje všechny vycházet jim vstříc… Bez diskuze,“ jmenovala politička, co myslí tímto „podhoubím“.

„Nelze se pak divit, že vznikají situace, kdy mnozí z této preferované skupiny mohou podlehnout dojmu, že mohou cokoli, a že ona velkorysost se bude týkat hodnocení jakéhokoli jejich jednání. Tedy lidsky řečeno, že ‚mohou vše‘, protože tuto národní nadřazenost v nich budujeme jako žádná jiná země,“ míní Hamplová. Pomáhat potřebným se dle ní „u nás zaměnilo za částečné osídlování naší země příslušníky jiného státu, a tyto excesy toho jsou a bohužel mohou být důsledkem.“ „Protože Ukrajina je přece jen země s jinými zvyklostmi a mravy…“ tvrdí.

„Povšimněte si, že nepíši o kolektivní vině. Píši o nedůvodném preferování Ukrajinců ve všech směrech bez jejich řádné kontroly při příchodu, píši o abnormální servilitě a nedůvodné velkorysosti naší vlády vůči nim, což nevidíte nikde jinde v Evropě, a píši o tom, že to vše vytváří předpoklady pro tyto excesy, protože řada z těch, kteří k nám přišli, to postupně začali chápat všechno jako samozřejmost a z naší strany jako povinnost jim toto vše bez řečí poskytovat. A podle toho se chovají,“ dovysvětlila a podotkla, že „ne všichni mohou za jednoho téměř vraha“ a „ne všichni se chovají nadřazeně“.

„Ale nic z toho nemění to, že tato vláda tzv. pomoc těžce přehnala, podcenila bezpečnost, vytvořila masivním přílivem lidí odjinud pro tyto excesy nezdravé podhoubí, tzn., nabídla naši zemi velkoryse občanům cizího státu bez ohledu na důsledky z toho plynoucí, a často dokonce zapomíná v úvahách na své vlastní občany a jako první jmenuje Ukrajinu… zkrátka vystavila nás všanc statisícům lidí, o kterých většinou nevíme nic, ale máme jim dávat všechno. Přestože ne všichni jsou tu proto, že naší pomoc skutečně potřebují. A my jsme se mnohdy stali téměř druhořadými občany. A nepomůže o tom mlčet,“ pokračovala senátorka, která chce v pondělí k dané věci zaslat dopis premiéru Petru Fialovi (ODS).

Dodala, že tento její komentář nemá být vnímán coby „proruský postoj“. Jde dle ní o postoj „ryze pročeský, a mluví o skryté hrozbě z přílišné velkorysosti až podbízivosti vůči příslušníkům jiné země“. „Od počátku tvrdím, a nehodlám na tom nic měnit, že vláda této země musí myslet v první řadě na nás, občany zde žijící, a že i nabízená pomoc komukoli má a musí mít své jasné limity, včetně vlastní národní hrdosti,“ připojila politička na svém facebookovém profilu.

Ukrajinské velvyslanectví v Česku uvedený čin odsoudilo a zdůraznilo, že viník musí být potrestán podle platných českých zákonů. „Velvyslanectví Ukrajiny v České republice je znepokojeno událostmi, ke kterým došlo v Plzní, odsuzuje takové jednání a vyjadřuje upřímný soucit oběti. Viník musí být potrestán za svůj čin a to v souladu s platnými právními předpisy České republiky,“ uvedlo ukrajinské velvyslanectví v reakci na pokus o vraždu, z něhož je obviněn osmnáctiletý mladík, jenž má být ukrajinské národnosti.

