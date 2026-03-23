Zničíme vás, hrozí Íránu Trump. Jenže Írán může ničit také

47. prezident USA Donald Trump tlačí na Írán, aby otevřel Hormuzský průliv pro ropné tankery, případně tankery s plynem. A pokud Írán průliv neotevře, Američané zaútočí na íránské elektrárny. Íránci odpověděli, že Hormuzský průliv je otevřený všem, kromě nepřátel, a přišel s vlastní pohrůžkou. Vláda v Teheránu dala najevo, že pokud budou útoku čelit jejich elektrárny, sami zaútočí na elektrárny i na zařízení na odsolování vody v okolních státech Perského zálivu.
„Pokud bude íránská palivová a energetická infrastruktura napadena nepřítelem, bude cílem útoků veškerá energetická infrastruktura, stejně jako informační technologie... a zařízení na odsolování vody,“ uvedl mluvčí íránské armády Ebrahim Zolfaqari podle státních médií.
„Útoky na elektrárny by sice mohly Íránu ublížit, ale pro jeho sousedy v Perském zálivu, kteří spotřebovávají přibližně pětkrát více energie na obyvatele, by mohly být potenciálně katastrofální. Elektřina činí jejich zářivá pouštní města obyvatelnými, částečně tím, že pohání odsolovací zařízení, která produkují 100 % vody spotřebované v Bahrajnu a Kataru. Taková zařízení využívají mořskou vodu k pokrytí více než 80 % potřeb pitné vody ve Spojených arabských emirátech a 50 % zásob pitné vody v Saúdské Arábii.
Po více než třech týdnech těžkého amerického a izraelského bombardování, které podle dostupných zdrojů prudce snížilo raketové schopnosti Íránu, Teherán nadále prokazuje svou schopnost oplatit úder. Sirény pro letecký útok se rozezněly v částech severního a středního Izraele včetně Tel Avivu.
Rakety mimo jiné vyslal i na město Dimona, poblíž kterého se nalézá izraelský jaderný výzkum.
Novinář Glenn Greenwald přišel s varováním.
„Dimona je z mnoha důvodů jedním ze strategicky nejdůležitějších míst v Izraeli. Pokud Izrael nedokáže zachytit ani íránské rakety namířené tam, je to zřejmý signál vážného oslabení jeho protivzdušné obrany, o kterém se již široce psalo,“ konstatoval.
Dimona is one of the most strategically important places in Israel, for many reasons.— Glenn Greenwald (@ggreenwald) March 21, 2026
If Israel can't even intercept Iranian missiles aimed there, that is an obvious sign of the serious weakening of their air defenses, a development already widely reported. https://t.co/tE91vtcRXb
Íránské revoluční gardy přišly s vlastním prohlášením a varováním.
„Hormuzský průliv bude zcela uzavřen a nebude otevřen, dokud nebudou naše zničené elektrárny obnoveny,“ uvedly gardy ve svém prohlášení.
„Mluvčí íránské armády dokonce zveřejnil mapu zobrazující několik elektráren a zařízení v Perském zálivu a v Izraeli,“ doplnil k tématu server katarské televize Al-Džazíra.
To by znamenalo další zvýšení cen ropy i plynu. Agentura Reuters upozornila, že v Evropě ceny plynu vzrostly za posledních pár dní o 35 procent.
Předseda íránského parlamentu Mohammad Bágher Qalíbáf uvedl, že to povede i k odvetě vůči americkým finančním společnostem a těm, kdo s nimi spolupracují.
„Kromě vojenských základen jsou legitimními cíli i finanční instituce, které financují americký vojenský rozpočet. Americké státní dluhopisy jsou potřísněny krví Íránců. … Sledujeme vaše investiční portfolia,“ napsal na sociální síti X.
??? ???? ??????? ????????? ????? ??? ???????? ??????? ???? ????? ????????? ???????? ???????? ??????? ??????? ??????. ??? ????? ??????? ????????? ?????? ????? ??????????. ??? ?????? ??? ??????? ????? ?? ?????? ?? ?????? ?????? ???????? ????????.— ???????? ??????? | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) March 22, 2026
??? ????? ??????? ???????????.
