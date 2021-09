Zoufalec Bartoš, on ani neví, co je inflace. Mluvili jsme s Babišem, zatímco se chystal synátor s Klusákem...

reklama

V pozadí krásného výhledu tak premiér, ministři a lídři hnutí ANO představovali svoji kampaň a plány do budoucna. „Je to poslední šance zastavit obě antibabišovské koalice, které se už dohodly na společné vládě výměnou za odevzdání naší suverenity a rozbití Visegrádské čtyřky. Naši konkurenti mají posledních devět let stále stejný program: odstranit Babiše z politiky. Za každou cenu. Zbaběle se jich spolčilo pět proti jednomu, protože sami si na mě a na hnutí netroufnou,“ řekl Andrej Babiš v úvodu. Babiš také tvrdil, že politická opozice nechce hnutí ANO, neboť se nestalo součástí zkorumpovaného systému. „A už se těší, až se dostanou zpátky ke korytům. Udělají cokoliv, aby se dostali do Sněmovny. Okamžitě po volbách však na svoje sliby zapomenou. Proč? Protože to byl vždy podvod na voličích,“ hřímal předseda vlády. A také tvrdil, že program hnutí ANO je jediným programem, který je potřeba a až do roztrhání těla bude bojovat za Českou republiku. Celý proslov Andreje Babiše naleznete zde.

Babiš: Nebojím se nikoho!

Byl to předseda Pirátů Ivan Bartoš, kdo v předvolební diskusi na CNN Prima NEWS opakovaně prohlašoval, že se ho premiér bojí. Na dotaz redakce, zda se bojí Ivana Bartoše, odpověděl: „Nevím, co mám na to říct. Já se nebojím nikoho. Pan Bartoš je zoufalec, on neví, co je to inflace, on říká, že je tady (Ústecko, pozn. red.) nižší plat o jedenáct tisíc. No dobré ráno! A že Pražáci mají vyšší plat. Jasně, že mají vyšší plat. Co řekl o Ústeckém kraji? No, že jste tady Rumunsko. Naprostý skandál, jak to může říkat? Neuráží vás to? To by bylo největší neštěstí pro tuto zemi. Nebojím se nikoho,“ řekl Babiš. A proč premiér zahajuje finále kampaně bez veřejnosti? „Já nevím, já to neorganizuju,“ podotkl k tomu.

Chvíli poté dorazil v doprovodu režiséra Víta Klusáka jeho syn Andrej Babiš mladší a odehrálo se setkání otce se synem, o kterém referovala všechna média.

Vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová obhajovala rostoucí dluh země: „Je to přesně rok a půl, co nás vyděsila zpráva o tom, že koronavirus pronikl na naše území a donutil českou vládu, stejně jako všechny na světě, k okamžité reakci. Česká republika měla podle ní obrovskou výhodu, kterou má stále, a tou je skvělý stav veřejných financí. A nebyl to nikdo jiný než ministři za hnutí ANO, kdo dal veřejné finance do pořádku. A pokud se bavíme o kategoriích, jako je deficit, neznám přesvědčivější argument, než jsou čísla. Pojďme si jich proto pár připomenout. V roce 2013, kdy na financích vládla nynější koalice SPOLU, bylo zadlužení Česka 44,4 procenta, a stav před covidem? 30 procent,“ zdůraznila pokles dluhu Schillerová.

Podle ní šlo jen na podporu ekonomiky kvůli epidemii 550 miliard korun. „A jak si stojíme nyní? Aktuální dluh je 43,5 procenta. Poté, co jsme podpořili ekonomiku 550 miliardami, snížili daně za 510 milionů, zvýšili platy, důchody, investovali do armády, bezpečnostních sborů, zdravotnictví, je naše zadlužení stále nižší než v roce 2013, kdy finance odevzdávala naše pravice,“ mluvila k novinářům ministryně. Podotkla, že zadlužení země je hluboko pod evropský průměr, a slíbila, že výši dluhu během letošního roku sníží, a to o 120 miliard korun ke konci září. „A zase se k vyrovnanému rozpočtu vrátí. Ne kvůli škrtům, ale díky investicím do vás, do vaší budoucnosti, zkrátka do lepšího Česka. To je náš plán,“ zakončila Alena Schillerová.

Havlíček: Rekordní investice do dopravy

Dalším řečníkem při zahájení kampaně byl dvojitý ministr Karel Havlíček. „Je to přesně deset let, co tehdejší vláda v podobné sestavě, jako je dnešní trojkoalice SPOLU, rozhodla o tom, že v důsledku celosvětové krize sníží investice a výdaje do dopravy a dopravní infrastruktury o 30 procent. Jsou to přesně čtyři dny, co jsme se s ministryní financí dohodli na rekordním navýšení do dopravní infrastruktury, a to na částku 135 miliard korun, v důsledku čehož v roce 2021 zahájíme 91 kilometrů nových dálnic,“ uvedl Karel Havlíček. Podle něj se tak může pokračovat v „enormním“ tempu budování silnic a dálnic. „Zahájíme rovněž do roku 2025 stavbu dálnice D3 přes Posázaví ve Středočeském kraji. Můžeme pokračovat v D6 na Karlovy Vary do roku 2026. Do roku 2024– 2025 dokončíme dálnici D11 až k polské hranici. Budeme pokračovat v D35. Nezapomínáme ani na železnici, kde nás čekají obrovské výzvy,“ sdělil Havlíček a zmínil také budování vysokorychlostních tratí. Uvedl také, že nezapomněl na investování ve veřejné dopravě a tento systém je třeba změnit, protože o něčem rozhoduje stát a o něčem kraj.

„Zachránili jsme na jaře tohoto roku náš průmysl. Zachránili jsme ho tím, že několik hodin předtím, než byl uzavřen, jsme rozhodli, že se stane řešením současné krize, díky čemuž jsme zachránili desítky, možná sta tisíce pracovních míst. Zachránili jsme firmy před krachem a prokázali jsme, že průmysl může být řešením. Nehodili jsme přes palubu obchod ani služby nebo drobné obchody, restaurace, které prožívaly nejhorší období. Pomohli jsme jim částkou 340 miliard korun,“ jmenoval Havlíček. A dodal, že zemi čekají nebývalé výzvy do energetiky. Mohu garantovat, že naše vláda zabezpečí, že energetický mix nebudou ovládat lobbisté, nebude ho ovládat Evropská unie ani ideologie. Bude založen na nízkonákladové energetice, ale také na soběstačnosti,“ popsal Karel Havlíček.

Dostálová: Bydlení je naše priorita

Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj, pak hovořila o investicích: „Investice jsou naše budoucnost a jsem ráda, že jsme prosadili největší stavební reformu za desítky let, aby se rozhýbala bytová výstavba a klesla cena nemovitostí. Aby lidé mohli plánovat založení rodiny, postavení domu, zvládnutí hypotéky, aniž by se báli, že rok běhání kolem stavebního povolení není žádná míra. My jsme prosadili, že rodinné domky na vlastních pozemcích budou mít stavební povolení do 30 dnů,“ řekla Dostálová a označila bydlení jako absolutní prioritu pro následující roky. „Byla bych ráda, kdyby to bylo mojí prioritou, bydlení je základ a musíme srazit ceny bytů a nájmů. Hlavní krok, který uděláme, že do výstavby bytů pustíme stát. Stát má své pozemky, zahájíme státní bytovou výstavbu a rekonstrukce brownfieldů, abychom zbytečně nezabírali zemědělskou půdu. A co je zásadní, cenu nájmů snížíme tím, že budeme financovat úvěry bytovým družstvům jako stát, a tím nájemníkům zlevníme bydlení o více než 30 procent,“ popsala ministryně.

„Samozřejmě je velmi důležitá i péče o nízkopříjmové skupiny, jako jsou senioři, maminky samoživitelky. Tady bych ráda ve spolupráci s obcemi budovala nízkonákladové bydlení, abychom byli schopni nabídnout modulární stavby problémovým a nízkopříjmovým skupinám co nejdříve. V programu výstavba nabízíme až 100 procent dotace a pustíme do ní nově i podnikatelský neziskový sektor, aby se výstavba rozhýbala. ANO znamená investovat do naší budoucnosti, ANO znamená investovat do kvality života, ANO znamená investice do našich bytů,“ zakončila Dostálová.

Vondrák: Splnili jsme slib o platu učitelů

Proslovy uzavíral Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje, který mluvil k novinářům na téma školství. „Vůbec se nespletu, když řeknu, že vzdělávání je cestou k prosperitě. To znamená lépe placení učitelé, vyšší kvalita vzdělání, vyšší kvalita připravenosti dětí pro život, pro praxi, ale také podnikání. I nadále budeme podporovat navyšování platů ve školství. Náš slib, který jsme dali před čtyřmi lety, že průměrný plat učitele v této zemi bude 45 tisíc, byl splněn,“ uvedl Vondrák s tím, že nejde jen o peníze, ale také o připravenost pedagogů na nové výzvy včetně přecházení na nové technologie.

„Propojit školy, především ty odborné, s praxí je velmi výborné a výhodné. Myslím, že to pomáhá přípravě našich žáků, aby mohli nastoupit do praxe. Nezapomeneme na ty nejmenší, budeme se věnovat intenzivně předškolnímu vzdělávání,“ tvrdil hejtman. K tématu věda, výzkum a inovace prohlásil, že do roku 2025 hodlají navýšit investice na 2,5 procenta HDP. „Jako politik lituji, že nejsem nyní rektorem, protože moje zkušenost sedmi let jako rektora byla, že jsem neustále bojoval s krácením našich příjmů. To je cesta, jak tohle odstranit z vysokoškolského života a podpory vědy a výzkumu obecně,“ uvedl nakonec.

