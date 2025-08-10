Ztraceno v překladu. Co vlastně Trumpův Witkoff s Rusy dohodl?

„Velmi očekávané setkání mezi mnou jako prezidentem Spojených států amerických a prezidentem Vladimirem Putinem z Ruska se uskuteční příští pátek, 15. srpna 2025, ve skvělém státě Aljaška,“ napsal na platformě Truth Social Donald Trump dne 9. srpna.
Před střetnutím obou prezidentů se s Vladimirem Putinem ve středu setkal Trumpův zvláštní vyslanec Steve Witkoff a hovořil s ním po dobu tří hodin.
Prezident Trump poté na platformě Truth Social uvedl, že během jednání Witkoffa s Putinem bylo dosaženo „velkého pokroku“. Podle deníku Bild ovšem vyslanec Witkoff špatně pochopil některé z Putinových výroků.
Steve Witkoff měl mylně pochopit Putinův návrh omezeného „sektorového příměří“, které by se týkalo například zastavení útoků na energetickou infrastrukturu či velká města za frontovou linií, jako všeobecné příměří omezující boje na celé frontové linii.
Ve skutečnosti se Putin nadále nevzdává požadavku na úplné ovládnutí pěti ukrajinských regionů – Doněcké a Luhanské oblasti, Záporoží, Chersonské oblasti a Krymu.
Putin v žádném případě nechce zastavit ruské ofenzivy podél frontové linie, a to i přesto, že USA navrhly, že na oplátku do značné míry zruší sankce proti Rusku a uzavřou nové hospodářské dohody, píše deník Bild.
Nesprávně měl Witkoff pochopit také požadavek na odchod ukrajinských sil z Chersonu a Záporoží. To měl vyslanec interpretovat jako nabídku ruského stažení z těchto oblastí.
Podle deníku The Wall Street Journal pak Donald Trump, zřejmě na základě Witkoffových informací, sdělil ukrajinským a evropským představitelům, že Putin se stáhne ze Záporoží a Chersonu výměnou za postoupení neokupovaných částí Doněcké oblasti. Witkoff však o den později během hovoru s evropskými činiteli měl toto tvrzení odvolat a namísto toho jen uvedl, že Rusko „stáhne a zmrazí“ frontu, patrně v oblastech Záporoží a Chersonské oblasti. Když ho pak Evropané žádali o další vysvětlení, tak údajně řekl, že „jedinou nabídkou“ je jednostranný ústup Ukrajiny z Doněcké oblasti výměnou za příměří.
I ukrajinský deník The Kyiv Independent na základě zdroje z kanceláře ukrajinského prezidenta, který byl součástí týmu informovaného o diskusi Putina s Witkoffem, uvedl, že plán, který ruský prezident Vladimir Putin předal Trumpovu vyslanci, by měl spočívat v tom, že by Ukrajina stáhla své jednotky z částí Doněcké a Luhanské oblasti. Na oplátku – jako „projev dobré vůle“ – by Rusko stáhlo vojska z částí Charkovské a Sumské oblasti a spokojilo by se se současnou demarkační linií v jižních regionech Záporoží a Chersonské oblasti.
Nekompetentnost vyslance Steva Witkoffa kritizoval i akademik a diplomat Michael McFaul, který pracoval v administrativě bývalého amerického prezidenta Baracka Obamy, píše server Newsweek. Na budoucí schůzky by si s sebou měl Witkoff brát zapisovatele, doporučuje bývalý diplomat.
„To je velmi poškozující nekompetentnost. Witkoff by měl konečně začít brát na budoucí schůzky zapisovatele z amerického velvyslanectví. Tak funguje profesionální diplomacie,“ uvedl na X.
This is deeply damaging incompetence. Witkoff should finally start taking a notetaker from the U.S. embassy for future meetings. That's how professional diplomacy works. https://t.co/b22XtGXZFH— Michael McFaul (@McFaul) August 9, 2025
Ukrajina územní kompromisy odmítá. „Odpověď na otázku ukrajinského území již je obsažena v ukrajinské ústavě. Nikdo se od ní neodchýlí – a nikdo to ani nebude schopen. Ukrajinci nedarují svou zemi okupantovi,“ uvedl v prohlášení ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
autor: Alena Kratochvílová