Ztráta důvěry v demokracii. Putin? Nejen zde. Experti řešili rostoucí příklon k Rusku

Ondřej Slačálek se také snažil mírnit představy moderátorky Sedláčkové o velkých počtech proruských skupin v Čechách. „Náchylnost k Rusku zdaleka není tak velká, jak se o tom mluví, a sympatie k Putinovi mají části obyvatel i v jiných zemích v Evropě, není to určitě nějaký důsledek okupace,“ řekl Slačálek s tím, že autoritářský obrat je přítomen ve všech západních zemích, kde není podmíněn žádnou komunistickou historií.

Podle Němce jde spíše o celkovou krizi západní společnosti, která se u nás spojuje se vzpomínkami na doby okupace. „Naše demokracie, i ta na Západě, prochází krizí důvěry. Proto se možná někteří obracejí k nějakým iluzorním jistotám z minulých dob a tyto idealizované vzpomínky ovlivňují např. jejich politické preference,“ uvedl Němec.

Dalším důvodem zvětšujícího se příklonu k Rusku je podle Němce ztráta důvěry v liberální demokracii díky činům politických představitelů za posledních 30 let. „Hovoří se stále více o klientelismu, korupci v nejvyšších patrech politiky, a to způsobilo právě tu frustraci některých lidí z vývoje po revoluci a vybízí ke vzpomínkám na dobu před tím,“ vysvětloval filozof z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Slačálek ale opakovaně upozorňuje, že tato situace se netýká jen České republiky, ale objevuje se všude na Západě. „Může vznikat i určitá panika, že Západ přestal být nadřazený, a naopak se objevují myšlenky o udržitelnosti liberální demokracie do budoucna,“ varuje politolog Slačálek.

„Z tohoto vývoje Západu, který se ukazuje být v krizi, čerpají právě populističtí politici, kteří se od liberální demokracie odvracejí,“ souhlasí Němec a za příklad dává maďarského premiéra Orbána.

Pobavení u Slačálka vyvolala otázka, zda jsme pro ruskou propagandu a dezinformační válku snadnějšími cíli kvůli okupaci a navyklosti na tehdejší komunistickou propagandu. „Nejde si představit české obyvatelstvo jako nějaké loutky, do kterých dvacet let bušila sovětská propaganda a teď se reaktivovaly v závislosti na ruské propagandě,“ odpovídal Slačálek s tím, že ruská propaganda jen velmi zručně využívá našich minulých negativních událostí, které dále rozdmýchává, jak to ale činí všude jinde ve světě.

Podle Němce jsme se navíc nedostatečně vyrovnali s naší minulostí, zejména co se týká trestněprávní roviny. „Nebyl vydán do společnosti jasný signál, co je tolerovatelné a co nikoli. Lidé, kteří měli za sebou větší komunistické zločiny, měli skončit ve vězení,“ dodal Němec.

