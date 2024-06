Zvedáme platy, musíme. Jurečka u Moravce zachraňoval školní jídelny

Spor o navyšování platů státních zaměstnanců trvá. Požadavek odborů na patnáctiprocentní zvýšení platů ve veřejné sféře podle jejich předáka Josefa Středuly stále platí.

„Jasně jsem už řekl odborům i kolegům ve státní koalici. To, že je nutné zvýšit platy u lidí, kteří dělají ve veřejné sféře především v té stupnici I, což jsou především lidé, kteří dělají buďto úřední práci na obcích, městech, na krajích, nebo jsou to lidé, kteří pracují ve školních jídelnách, nemocničních jídelnách, jako školníci, tak v této stupnici jedna je to bez diskuzi," poznamenal Jurečka, že zde musí k tomu zvýšení platů dojít. „Je to neoddiskutovatelné," řekl.

„Nesouhlasím s kolegy z odborů, že by to mělo být patnáct procent pro všechny skupiny. Protože tam jsou skupiny, které nám kopírují inflační vývoj i se svým růstem platů. A pak je tam ještě oblast státní služby, ta je na tom velmi podobně jako ti lidé ve stupnici jedna. Zhruba šedesát tisíc lidí, kteří pracují na resortech, na úřadech pod jednotlivými ministerstvy, jako je třeba Český katastrální úřad a podobně. A tady také ten propad oproti inflaci je velmi výrazný," dodal Jurečka. U státní služby a u toho prvního stupně by tedy mělo dojít podle Jurečky k navýšení platů ve výši sedmi až deseti procent. Počítá s tím od 1. září.

poslankyně, místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku

„Zvyšování platů je třeba řešit systémově a aby to bylo i předvídatelné. To, co se nyní děje, je zcela nesystémové. Dlouhodobě voláme po tom, aby se platy zvyšovaly, protože ten propad je opravdu veliký. Je potřeba to řešit jednoznačně systémově," podotkla Šafránková. Za důstojnou práci je podle ní třeba důstojná mzda.

Variantu, kterou navrhuje ministr Jurečka, považuje Šafránková za nedostatečnou. „My jsme si propočítávali, o kolik by se ty platy měly v jednotlivých stupnicích navyšovat. V té první stupnici, kde došlo k propadu o 17 procent, tak navrhujeme, aby se to zvýšilo o 15 procent. Co se týká dalších stupnic, jako je dvojka, trojka, tak tam navrhujeme - protože je tam potřeba připočítat i dopady konsolidačního balíčku - tak tam navrhujeme, aby se to zvýšilo kolem sedmi procent. Čtvrtá stupnice o 11 procent a u páté stupnice o 13 procent," podotkla Šafránková, což zarazilo Moravce. „Počkejte, vy byste přidávali i těm lidem, kteří již dnes mají vysoké platy a tím zatěžovali státní rozpočet, protože ta varianta v průměru těch 15 procent ve všech těch stupnicích, tak jsme od září do konce roku 20-22 miliard," řekl Moravec. „My neříkáme, že bychom všem přidali stejnou částku od 1. 9., ale právě bychom to rozstupňovali podle toho, o jakou část inflace tam byl propad těch reálných platů," sdělila Šafránková.

„Jsem zvědavý, jakým způsobem se domluví MPSV s odbory. Za mě těch sedm až deset procent je minimum pro tu jedničku. My to vidíme, že nám stávkovaly například zapisovatelky u soudů, vidíme to u nepedagogických pracovníků, kde už dlouhodobě vidíme ten problém, že se skládají pedagogičtí pracovníci ze svých nadtarifů na platy kuchařů, školníků atd., což je podle mě naprosto nepřípustné. Kromě toho víme, že ministr Bek chce deset procent navíc," podotkl Juchelka.

„Za mě je patnáct procent výkop ČMKOS, uvidíme, do jaké míry budou vyjednávat s vládou," dodal Juchelka. Připomněl, že kvůli této vládě a její politice 27 měsíců po sobě klesaly reálné mzdy - devět čtvrtletí za sebou. „Což je de facto nejvíce v historii České republiky. Je to po celou dobu vládnutí vlády Petra Fialy. A těchto 27 měsíců, naposledy před měsícem, kdy to poslední čtvrtletí se mzdy navýšily o 4,8 procenta. A těch 4,8 procenta nevyrovná ten propad, který tady máme od roku 2018, ten největší byl skoro 11,5 procenta u reálných mezd. A podíváme-li se na predikci průměrné reálné hrubé mzdy, měsíční, z ministerstva financí. Tak vidíme, že za rok 2021 je predikce ministerstva financí, že dosáhneme této průměrné reálné hrubé měsíční mzdy až možná v roce 2027. Takže šest let od roku 2021 se vzpamatovávají mzdy v České republice," podotkl Juchelka.

„Férové by bylo, kdyby tady pan Juchelka předložil, kolik je to v čistém. Protože tady musíme započíst také to, že se v tomto čase také stalo zvýšení slevy na poplatníka, došlo k odstropování daňového bonusu na děti, který je uplatnitelný do výše počtu dětí, není tam žádný strop. A pojďme se podívat na ty čisté příjmy. Tam se staly změny v daňové oblasti," oponoval Jurečka. „Ano, konsolidační balíček ještě všem odebral finanční prostředky," podotkl Juchelka.

Na tom, že tempo růstu mezd je v této zemi velmi slušné, následně Jurečka trval. „Vy jste řekl, že tempo růstu mezd je slušné? To je neuvěřitelné," podivoval se Juchelka. Když pak Jurečka hovořil o tom, že nám klesají výdaje u příspěvků na bydlení, způsobil podiv i u Šafránkové. „Pane ministře, to máme asi každý jiná data," smála se Šafránková.