Alena Maršálková: Temelín vyhlásí místní referendum o spalovně

Obec Temelín v Jihočeském kraji je známá tím, že tam stojí jaderná elektrárna (ETE) a poslední roky také tím, že tam mají „oddaného“ pana starostu. A komu? Vládnoucí partě na hejtmanství, které jde, jak se říká na ruku a pak krajským úředníkům. Těm chodí leštit kliky u kanceláří. Jak jinak si totiž vysvětlit fakt, že několik měsíců věděl o záměru vybudování spalovny v areálu Hůrka, kterému už loni v červnu dali zelenou krajští úředníci, ale členům obecního zastupitelstva nic neřekl, natož občanům. Oznámený záměr sice na konci ledna vyvěsil na úřední desce, ale sáhněte si do svědomí, kdo z vás ji sleduje a kontroluje, a v tichosti čekal, jak plyne 30denní lhůta pro podání připomínek. Naštěstí v obci výborně pracuje opozice, která se o záměru dozvěděla na pracovním zastupitelstvu 2. února. Okamžitě oslovila právní kancelář a nechala zpracovat připomínky k záměru! Víte, ono jen tak suše oznámit úřadům bez patřičného zdůvodnění, že zastupitelstvo dotčené obce se záměrem nesouhlasí, jak navrhoval pan starosta, opravdu nestačí!
Zkouší vládnoucí krajská parta, kolik toho ještě občané Temelína a okolí vydrží?
Když slyším z úst hejtmana Martina Kuby tu jeho hlášku, že v Jihočeském kraji, by chtěl žít každý, tak si říkám, to je pokrytec. Kdo jiný by měl totiž vědět, co se v kraji děje. Oblast kolem Temelína a okolních obcí se stala „lukrativní“ pro politicko-podnikatelský byznys. Plánují se tam projekty, které způsobí nevratný zásah do krajinného rázu, přírodních krás, a především každodenního života tamních obyvatel. A to za souhlasu vládnoucí party, úředníků a těch „oddaných“.
Uděláme malé shrnují! V první řadě, tam stojí jaderná elektrárna Temelín (ETE). Místní si na život vedle ní zvykli stejně jako na to, že se u ní bude dostavovat 3. a 4. blok. Ovšem jen u toho nezůstane. Další megalomanský a ekonomicky neefektivní záměr se plánuje v podobě Středního modulárního reaktoru (SMR), nalepeného přímo na ETE v její jižní části, směrem k obci Kočín, kde již nyní místní občané musí žít v pomyslné symbióze s obří rozvodnou, cca 1,8 ha.
A pokračujeme dál. Pouze 4 kilometry od ETE, tedy v 1.pásmu havarijního plánu by se mohlo začít stavět hlubinné úložiště vyhořelého jaderného odpadu. O tom, že to nebude jen díra v zemi, jak se snaží politická garnitura v dresu ODS a nově také Naše Česko lidem vyprávět, už se psalo mnohokrát. Plánované hlubinné úložiště by mělo začít fungovat v roce 2050 a poté se v něm bude po dobu cca 120 let ukládat 500 metrů pod zemí celkem 9500 tun jaderného paliva, což je 7860 kontejnerů. Tyto kontejnery s radioaktivním odpadem tam zůstanou natrvalo. Lokalita Janoch je mezi čtyřmi, ze kterých bude vybráno finální místo pro úložiště.
A jdeme dál. Asi 8 kilometrů vzdušnou čarou od ETE leží největší ekologická zátěž naší země, a to odkaliště Mape Mydlovary o rozloze 286 ha. Zavážení vším možným, včetně nebezpečných odpadů, bylo letos v lednu, snad definitivně ukončeno. A v těchto místech na cca 108 hektarech vznikne solární park. Přesto, že odborníci před instalací solárních panelů varují a občané dotčených obcí se bránili peticí, zastupitelé Jihočeského kraje schválili aktualizaci zásad územního rozvoje (ZÚR), která vznik solárních parků umožňuje a tím doslova odstavili od rozhodování občany. Obce totiž nebudou mít žádný vliv na tyto projekty!
A to ještě není všechno. Schválením „Změny ÚP č. 10,“ umožnila krajská vládnoucí parta z řad ODS a Naše Česko, vzniku ploch pro výstavbu minimálně 30 ha velkých FWE a minimálně 100 m vysokých větrníků, a to i na orné půdě.
A teď přijde vrchol té Kubovy povídačky, že v Jihočeském kraji by chtěl žít každý, a to v podobě spalovny průmyslových odpadů v areálu Hůrka, nedaleko od ETE.
Když starosta nepracuje pro občany ale pro „ty nahoře“!
Právě proto, že budou komunální volby, měli by se občané dozvědět, jak jim vládnou nebo někde spíše škodí politici, kteří jim budou zase v předvolební kampani slibovat modré z nebe.
Jihočeští krajští úředníci schvalují předložené záměry jako na běžícím pásu. A když je nápomocen i „oddaný“ starosta, tak se vám snadno může stát, že vám pak vyroste vedle domu hlubinné úložiště jaderného odpadu, skládka, solární elektrárna nebo i spalovna. S tou v areálu Hůrka to bylo rychlé.
Záměr výstavby spalovny vznikl již na podzim roku 2024. Oznamovatelem byla společnost QUAIL spol. s r. o., která se zabývá ekologickou likvidací nebezpečných odpadů. Plánovaná spalovna by měla mít jednu technologickou linka na spalování průmyslových a nebezpečných odpadů s kapacitou 2,67 tuny za hodinu. Při plánovaném provozu 7500 hodin ročně by zařízení mohlo zpracovat až 20 000 tun odpadu ročně. Ovšem podle kritiků předpokládaná cena cca 2 miliardy korun jasně ukazuje, že uváděné množství zpracovávaného odpadu ročně, je jen začátek, postupně se zcela určitě bude navyšovat, a to až na 50 000 tun. Tak mě napadá, odkud se ten odpad asi bude vozit? Z jiných krajů… jiné země…
Dne 5. června 2025 podala společnost AZ GEO, s.r.o., která zastupovala oznamovatele, žádost o posouzení vlivu na lokality NATURA 2000 pro záměr „Spalovna průmyslových odpadů v areálu Hůrka“. A už 10. června 2025 vydal Orgán ochrany přírody krajského úřadu kladné stanovisko k záměru. Ale až za půl roku, přesně 22. ledna 2026 poslal Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví KÚ Jihočeského kraje záměr k vyvěšení na úřední desce starostovi Temelína Josefu Vácovi. Existují svědci, kteří uvádějí, že starosta o záměru věděl několik měsíců. Váca záměr vyvěsil, mlčel a ona běžela lhůta pro podání připomínek.
Pádné argumenty proti spalovně
Jen díky velmi pozorné a aktivní opozici v obecním zastupitelstvu Temelína, který je jedinou dotčenou obcí, se věci daly do pohybu a dozvěděli se to lidí v okolních obcích a městech. Kriticky se ke spalovně vyjádřil mimo jiné také Týn nad Vltavou, Olešník, Všemyslice, Dříteň, Horní Kněžeklady nebo Hluboká nad Vltavou.
Připomínky v šibeniční lhůtě do 22. února podala nejen obec Temelín. Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, napsala úředníkům, že předložená dokumentace neobsahovala dostatečné podklady pro posouzení záměru z hlediska požadavků na ochranu veřejného zdraví a proto požaduje doplnit oznámení záměru o komplexní, podrobné, formálně správné vyhodnocení hluku z realizace záměru, které jednoznačně prokáže, že jeho realizací nedojde v kumulaci se stávajícími stacionárními a liniovými zdroji hluku v lokalitě k překročení hygienických limitů hluku v nejbližších chráněných prostorech pro dobu denní i noční.
Calla –Sdružení pro záchranu prostředí požaduje, aby byl záměr „Spalovna průmyslových odpadů v areálu Hůrka“ posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů a uvádí tyto důvody: Nedostatečné odůvodnění záměru a jeho kapacity. Nedostatečné vymezení vstupních odpadů. Nedostatečný popis následného nakládání s pevnými zbytky po spalování. Nejsou zohledněny dioxiny v pevných zbytcích po spalování. Není dostatečně zřejmé, jak mají být monitorovány emise dioxinů. Nedostatečně vyhodnocené dopady na přírodu.
Calla apeluje na to, aby dokumentace obsahovala kumulativní posouzení, které by zohlednilo vlivy i všech ostatních zmíněných projektů a existujících zátěží na životní prostředí a zdraví obyvatel. Místní i zástupci samospráv opakovaně vyjadřují nesouhlas s dalším navyšováním zátěže v území a obavy o dopravní situaci, kvalitu životního prostředí a ochranu zdraví.
Podobně ve svém vyjádření argumentovala Arnika – program Toxické látky a odpady, ta poukázala na to že se, úředníci odkazují na zavádějící zdroje.
Cituji: „Oznámení konstatuje „plný soulad s plány odpadového hospodářství Jihočeského kraje" s odvoláním na omezení skládkování odpadu. Z aktualizace POH JČK (2023) však vyplývá, že naprostou většinu skládkovaných nebezpečných odpadů v kraji tvoří stavební a izolační materiály s obsahem azbestu (více než 85 % z celkového množství skládkovaných NO v roce 2021). Odpady s obsahem azbestu přitom nejsou spalovány. Údaje o skládkování NO v kraji tedy nemohou sloužit jako argument pro potřebnost spalovny.
Požadujeme, aby dokumentace neodkazovala na údaje o skládkování NO v Jihočeském kraji jako argument pro potřebnost spalovny, aniž by zohlednila, že se jedná převážně o azbestové odpady, které spalování nepodléhají.
V oznámení je konstatován závěr, že záměr bude mít „zanedbatelný vliv na veřejné zdraví“. To však nebere dostatečně v úvahu kumulaci již realizovaných a současně připravovaných záměrů v dotčeném území. V bezprostředním okolí jsou v současnosti projednávány či připravovány další významné projekty, mimo jiné rozšíření skladu vyhořelého jaderného paliva v lokalitě ETE, nový jaderný zdroj SMR v lokalitě Temelín, několik projektů zdvojení a výstavby vedení vysokého napětí, nový jaderný zdroj včetně vyvedení výkonu do rozvodny Kočín a zařízení ZEVO Vráto České Budějovice.
Tyto záměry představují významnou kumulativní zátěž z hlediska dopravy, emisí do ovzduší, hluku, záboru území i dlouhodobé nejistoty dopadů na zdraví obyvatel. Posuzování jednotlivých projektů odděleně, bez zohlednění jejich souběhu v čase a prostoru, vede k podhodnocení skutečných vlivů na území.“
Sdružení Satis, z.s. se pak kriticky vyjádřilo k celé té anabázi, postupu společnosti QUAIL spol. s r. o, úředníků a politiků. „Postup, kdy je obec postavena před hotovou věc až v momentě zahájení oficiálního procesu, považujeme za vědomé obcházení samosprávy a snahu eliminovat včasnou participaci veřejnosti. Takto vedený proces vzbuzuje hlubokou nedůvěru v budoucí korektnost provozovatele a potvrzuje obavy z účelové fragmentace řízení s cílem eliminovat legitimní odpor obce a postavit obyvatele před hotovou věc až v pokročilé fázi schvalování.“
Samozřejmě, že jsem si prostudovala také podklady dodané společností QUAIL spol. s r. o. Ve všech posuzovaných oblastech a v jejich závěrečných vyhodnoceních najdete věty: „Záměr zásadně neovlivní“… „záměr nebude mít významný vliv“… „spalovna nebude mít významně nepříznivý charakter a nezpůsobí snížení hodnot krajinného rázu“… „dopad na krajinný ráz a jeho ochranu lze považovat za únosný…“
Občané Temelína budou rozhodovat v referendu
Zastupitelstvo obce Temelín na svém zasedání ve čtvrtek 19. března jednomyslně schválilo záměr vyhlásit místní referendum, v němž by se k projektu mohli přímo vyjádřit obyvatelé obce. Jeho výsledek má být pro zastupitelstvo důležitým podkladem pro další postup v navazujících řízeních, včetně procesu posuzování vlivů na životní prostředí. Referendum je podle zástupců petičního výboru přirozený krok. O tak zásadní věci by měli mít možnost rozhodnout lidé, kterých se to přímo týká.
A týkat občanů se budou také podzimní komunální volby. Bude záležet jen a jen na nás všech, komu dáme důvěru. Zajímejte se o věci veřejné, o to, zda volení zástupci pracují pro vás, nebo pro sebe, anebo jsou „oddaní“ těm nahoře. Mějte oči otevřené a nevěřte planým slibům. Když politik po 22 letech prohlásí, že začne pracovat pro lidi a poprvé pořádně, pak jen kecá, je to pořád stejný pokrytec. Myslíte si, že by ti nahoře, chtěli žít u ETE, hlubinného úložiště jaderného odpadu, solárních parků a spalovny? Na to se politiků ptejte!
