Alena Vitásková: Politici nahrazují práci a zodpovědnost NSZ Pavla Zemana

H-systém a peklo kolem. Sdělte občanům statistiky, kolik lidí bylo celkem v H-systému okradeno. Kolik z nich na následek stresu zemřelo, kolik z nich spáchalo sebevraždu, kolik rodin se rozvrátilo, kolik lidí skončilo jako bezdomovci, kolik lidí skončilo na psychiatrii. Popište lidské tragédie!! Těch šedesát vystresovaných a dle mého názoru zcela vyčerpaných rodin je špička ledovce toho, co se u nás děje.

Ještě stále se nestydíte, ještě stále vám chybí empatie s lidmi? Žalobce, který kauzy dovolí vyrábět a na druhé straně zametá pod koberec skutečné zločiny, nemůže být vámi tolerován! Anebo některým z vás zametání kauz vyhovuje? Tomu nevěřím…

Jak jinak lze popsat situaci kolem zlodějen OKD, kterou se musí zabývat Parlamentní komise, jak jinak lze hodnotit situaci kolem H-systému? Nemohu nereagovat, nemohu se dívat na to, jak se jeden politik za druhým snaží občanům předvést, jak velký mají o ně zájem a jak jim leží na mysli jejich blaho.

Jedna ze základních práv člověka je právo na život. K tomu ve vyspělé, demokratické společnosti patří právo na to, mít střechu nad hlavou. Bez domova, bez té otřepané fráze – mít kam hlavu složit a to nejen ve zdraví, ale i v nemoci, nemůže kulturní člověk žít. Domov není jen vlast, domov je místo kde máte svoji postel, stůl, židli a lampu. Domov je to, co většina z nás považuje za své nedotknutelné místo, své útočiště, prostě domov.

H-systém, byty OKD a další podvody a zlodějny v oblasti „ukradené střechy nad hlavou“ ukradeného domova, rozkradených miliard a politici se diví.

Poslanci a jejich komise, premiér a prezident, úmyslně uvádím prezidenta na posledním místě, protože to jsou právě zákonodárci a premiér, kteří nemají připustit lumpárny, které se po desítky let na občanech provádí. Ano, vy všichni se snažíte něco napravovat. Nevím, jak to myslíte vážně a zda se tímto krokem skutečně něco napraví.

A co dělá NSZ Pavel Zeman? Je zcela nečinný? Jej nezajímá, že tu někdo „vyvedl“ (vžitý výraz mezi vlastizrádci je „odklonil“) byty a ukradl střechu nad hlavou? Chápu, když není žalobce, není soudce. Když je špatný žalobce a nechává gaunery upláchnout, tak ani nejlepší soudce gaunera nechytne za ruku.

Vážení politici, začněte brát k zodpovědnosti ty, kteří stav dnešní společnosti zavinili. A NSZ Pavel Zeman patří bezesporu mezi ně! Anebo, jak bývá ve zvyku, vykopneme směrem nahoru? V tom má obyčejný člověk smůlu, i když nic nezbabrá, tak jde mnohdy sedět…

Ing. Alena Vitásková

Předsedkyně Institutu AV

autor: PV