Bohdan Babinec: Kůň, který víc táhne, je více bitý

Vydržet tak „krátká“ vyšetřování je opravdu husarský kousek, člověk by měl mít železné zdraví. Navíc premiér, který musí denně přemýšlet o ekonomickém stavu země. Je obdivuhodné, že se ještě psychicky nezhroutil. Ruku na srdce. Ať se každý zamyslí, co by na jeho místě dělal a měl velkou firmu, jako Agrofert, a po poradě s ekonomy věděl, že může udělat podvod typu Čapí hnízdo? Vždyť v tu dobu to bylo v mezích zákona, i když na hraně. A v devadesátých letech, když byli premiéry Klaus, Zeman, Sobotka… nebyla konjunktura? A jaké se dělaly podvody? A kdo z nich byl volán k odpovědnosti. Jaké měla možnosti ODS a nevyužila jich k prosperitě státu.

Nékdy mi připadá, že jak ODS tak KDU-ČSL a TOP 09 spoléhají na krátkou paměť národa. Stejně jako strany, které již zmizely. Všechny strany by se měly zamyslet nad tím, aby stát prosperoval, nebál se příchodu ekonomické krize, aby ve státě bylo co nejméně zadlužených (nyní cca milion), méně bezdomovců kterých je nad 160 000, exekučních případů nad 800 000. Na tom by měly pracovat všechny strany.

Připadá mi, že poslanecké sněmovně jde spíš o koryta, než o vzájemnou spolupráci, která vede k prosperitě nás všech občanů. Kdybych já byl prezidentem, udělil bych abolici, přestože by se to premiérovi nelíbilo, a přestala by tato trapná mediální komedie. Představte si, kdyby Babiš neměl své problémy, tak by při návrhu státního rozpočtu poslouchal návrhy ostatních stran. Jak bychom dopadli, kdyby existovala koalice ANO, ODS a TOP 09. Oligarchové by se měli velmi dobře. Ať se nad tím každý zamyslí, než půjde k volbám. Říká se, že vždy bijí víc koně, který nejvíc táhne, jak říká staré přísloví. A to sedí i na Babiše.

