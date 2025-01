Bohdan Babinec: Quo vadis Evropo, USA a celý světe?

Jsme opravdu v 21. stol.?

„Mudrci“ celého světa kteří jsou u moci, neustále propagují zvyšování výdajů na zbrojení a zvětšování armád. Číňané se jen tiše usmívají, když vidí, jak Rusko válčí s Ukrajinou, Palestina s Izraelem a spousta dalších konfliktů již probíhá, nebo se připravují, a pečlivě sledují místa kde se vzniká neuvěřitelné množství vdov a nevěst bez ženichů. Zatímco Čína má problém s přebytkem cca 100 mil mladých mužů, kteří zůstali po ukončení politiky jednoho dítěte bez nevěst. (Zatímco dívky byly utraceny, chlapci se nechávali žit).

Po ukončení konfliktů mohou v pohodě posílat své muže jako levnou pracovní sílu, která postupně bude zajištovat porodnost Číňanů na celém světě.

Kdy naši „géniové“ u moci pochopí, že peníze věnované na zbrojení a armády, toto riziko jenom zvětšují. Tyto prostředky by měly být především investovány do vzdělávání národů, zvyšování jejich životní úrovně, do výzkumu a zdravotní péče. Zároveň by se měli snažit zajistit v zárodku likvidaci jakékoliv agrese a terorismu

A především by měly vytvářet podmínky pro všestranný rozvoj rodiny. Kdyby jen trochu mysleli, sloužili by všeobecnému rozvoji, a ne zániku civilizace.

Jsme jako viry a bakterie na živém organismu s názvem Zeměkoule a stejně jako oni, jednou zničíme svého živitele.



Kdy se nad tím konečně zamyslíme.