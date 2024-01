David Bohbot: Američané se vrhli na další oběť, aby mohli bezpečně vycouvat z krachující Ukrajiny

Po ponižující porážce na Ukrajině se USA vrhly na další oběť. Pro hodně lidí to bude překvapením. Nejsou to jemenští Húsiové, ale její „největší“ spojenec na Středním východě, Izrael.

Zatímco někteří s odpuštěním hlupáci vykřikují, že USA pomáhají Izraeli, protože ho ovládají Židé, já vidím skutečné důvody jejich intervence. Američané potřebují bezpečně vycouvat z krachující Ukrajiny a neztratit kontrolu. Vydělat pár milionů dolarů jim také není proti mysli ...

Ukrajina byla rozvrácena a zničena díky lžím NATO a horlivé pomoci evropských vůdců. Včetně těch našich, zde v ČR. Krvácí a její obyvatelé si začínají uvědomovat, že jejich země byla zneužita, zavlečena do války o posledního Ukrajince a opuštěna. Ale nebojte se, Američané se vrátí, aby Ukrajinu „obnovili“. Americké korporace už čekají s hotovými plány a obrovskými zakázkami, na kterých zbohatnou jak ony, tak mnoho dalších lidí.

Současná demonstrace vojenské síly, urychlené vytvoření koalice ochotných a Bidenem osobně nařízený útok na jemenské Hútie je v rozporu nejen s Chartou OSN, ale, jak prohlásili američtí kongresmani, rovněž se zákony USA. Američané jím ve skutečnosti nechtějí podpořit Izrael, ani stabilizovat bezpečnostní situaci v oblasti Rudého moře a zajistit volný světový obchod, jak deklarují navenek. Chtějí ukázat světu, že USA jsou zpátky a po ponížení v Afghánistánu mají vše opět pevně pod kontrolou.

Vraťme se však k původnímu tématu, k válce vedené Izraelem s palestinskými teroristickými skupinami. I z tohoto konfliktu hodlají Američané profitovat. Izrael ani americkou intervenci, ani vojenskou pomoc nepotřebuje. Potřebuje čas, a hlavně žádné vnější zásahy. Mám ale obavy, že potřebný čas nedostane. Může ignorovat EU a její zkorumpované partnery, může ignorovat muslimy ovládanou OSN, ale nemůže ignorovat USA, které do něj po léta investovaly peníze přesně pro takové případy, jako je ten současný.

USA potřebují, aby válka Izraele s Hamásem a ostatními palestinskými skupinami skončila co nejrychleji. Daly by tak arabskému světu jasně najevo, že Izrael pevně ovládají. Určitě by se to hodilo Bidenově administrativě, zejména pokud by se Američanům s ukončením konfliktu podařilo vynutit na obou stranách, Izraeli i Arabech, další diplomatické zisky pro USA. Koneckonců, volby se blíží.

Měl bych určitě být tím posledním, kdo by si přál pokračování války. Vždyť už za týden se vracím na nejnebezpečnější místo v Izraeli. Což není Gaza, ale hranice s Libanonem. Libanonský Hizballáh je mnohem silnější než Hamás. Má na Izrael namířeno přes 150 000 raket různých typů, připravených napáchat vážné škody a zabít stovky lidí. Po útoku na Húsie podstatně vzrostla pravděpodobnost, že je použije. Proč si tedy přeji, aby válka pokračovala bez vnějšího vměšování, ačkoliv to znamená, že zemře více vojáků a až se vrátím do Maalotu, kde sloužím, budu v přímém ohrožení? Protože si to Izrael a Palestinci zaslouží.

Jedině zničení hrozby Hamásu i Hizballáhu konečně přinese do krvácející oblasti mír a stabilitu. Kdyby se dnes tato válka zastavila, všichni mrtví civilisté a odvážní izraelští vojáci a bojovníci zemřeli zbytečně. Smrt tolika lidí musí přinést skutečné řešení a skutečný, dlouhodobý mír. Ale než tento mír nastane, musí být poražen terorismus.

Mnozí ignoranti nevidí rychlý a silný pohyb a úspěchy izraelské armády v Gaze. Scott Ritter, s jehož některými názory jsem dříve souhlasil, tvrdí, že izraelští vojáci jsou vystrašení a poražení. Já naopak vidím, jak se teroristé z Hamásu jako krysy ukrývají v podzemí, kde jsou v tvrdých bojích doslova po stovkách likvidováni postupujícími izraelskými vojáky (aktuální odhady hovoří o 7500 mrtvých bojovnících Hamásu).

Když bude mít Izrael dost času, s Hamásem v Gaze skoncuje. Nebo ho alespoň oslabí natolik, aby byl irelevantní. Pokud se podaří dosáhnout dohody s Hizballáhem, uvítám ji, ale obávám se, že pokud nebude garantováno stažení Hizballáhu dostatečně daleko od izraelských hranic, aby nemohl útočit, bude to znamenat jen pauzu v bojích, ale žádné skutečné a dlouhodobé řešení.

Čas ukáže, zda se Americe podaří Izrael zastavit, nebo ne. Jen doufám, že až se zastaví boje v Gaze a na hranicích Izraele, přijdou světlejší a nadějnější dny, a Izraelci i Palestinci konečně získají normální život, který si všichni zaslouží. A věřím, že nakonec rozum zvítězí a útok na Jemen nebude mít za následek rozpoutání války všech proti všem na celém Blízkém východě.

David Bohbot

bezpečnostní expert

