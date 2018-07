David Rath: Stejná práva a podmínky pro všechny!

Můj politický program je dětsky jednoduchý! Budu požadovat po premiéru Babišovi, aby všichni v naší zemi si byli rovní a dostali od státu dvojnásobek toho, co zaplatili na daních.

Andreji, prosím, vyslyš mě a slib to lidem. Nebo budu fakt muset jít zase do politiky. To se mi opravdu, ale opravdu nechce. Už jsem se jednou šeredně spálil a pykám za to do dnes, ale takový slib voličům si nemůžu nechat ujít. Je to silnější než já… Pokud to Andreji neslíbíš a nesplníš, tak to zůstává jen na mě! Já své sliby voličů splnil vždycky.

David Rath

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele.

