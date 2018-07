Evropská výzva: Firmy a zaměstnanci - Průkopníci nové cesty pro Evropu

Jak lze vysvětlit, že rozhodnutí Evropského soudního dvora povolila omezení základních práv zaměstnanců, aby se umožnily obchodní praktiky, jejichž jediným cílem bylo obcházet ochranu zaměstnanců? Jak je možné, že opakovaná odhalení, jako například ty, které plynou z tzv. Panama Papers a Paradise Papers, nemají následky, což ukazuje na neschopnost EU předcházet daňovým machinacím bohatých jedinců a velkých firem? A konečně, jak bychom mohli přijmout, že i přes skandály, jako je zřícení továrny Rana Plaza v Bangladéši, mnoho firem stále neřeší, že jejich dodavatelé ignorují nejzákladnější sociální, environmentální a lidská práva?

Zatímco Evropská komise razila teorii o "prvenství akcionáře", na reálnou ekonomiku a zaměstnance se zapomnělo. V důsledku toho od roku 1990 vzrostly zisky na úkor mezd. To ale nedává smysl. Zaměstnanci jsou hlavní složkou společností: zatímco akcionáři poskytují kapitál, zaměstnanci poskytují svůj čas, schopnosti a život. Proto je načase přehodnotit situaci více než 140 milionů evropských zaměstnanců pracujících ve firmách. Volby do Evropského parlamentu jsou příští rok a my bychom rádi postavili nadcházející debatu na správném základě.

Jsme hluboce přesvědčeni, že realizace následujících pěti reforem je zásadní.

Zvolit reálnou ekonomiku. Přísná omezení by měly být uvalena na fiktivní firmy a převody sídel společností: firma by měla mít možnost se registrovat pouze v zemi, kde má reálné obchodní aktivity. Měla by být rovněž nastavena pravidla, která by zabránila firmám obcházet placení daní tam, kde se vytváří skutečná hodnota, a to včetně veřejného systému podávání zpráv podle zemí (country-by-country reporting system), harmonizovaného daňového základu a politiky nulové tolerance pro všechny daňové ráje.

Vytvořit nezávislý orgán týkající se mobility zaměstnanců. Tento orgán musí být plně personálně a finančně zajištěn, zejména proto, aby navrhoval a prosazoval pravidla na ochranu evropských pracujících tam, kde je potřeba evropské koordinace.

Posílit participaci zaměstnanců ve firmách. Zaměstnanci by měli mít právo volit své zástupce do správních orgánů, což je již děje v 18 z 28 členských států a 44 % největších evropských firem. Země, které by toto právo zaváděly nově, měly by tak dělat v souladu s postupy a zvyklostmi průmyslových vztahů. Obecně řečeno, práva odborů a rad zaměstnanců by měla být posílena.

Vytvořit povinnost řádné péče ve vztahu k subdodavatelům. Nová pravidla musí velkým firmám uložit, aby se staraly o celý dodavatelský řetězec, tak aby zabránily porušování základních lidských a sociálních práv jejich subdodavateli.

Vytvořit závazný informační rámec přizpůsobený výzvám 21. století. Tvorba účetních standardů by neměla být ponechána na soukromém subjektu (Radě pro mezinárodní účetní standardy), kterého zajímá především hodnota akcií; standardy musí brát v úvahu udržitelnost. Nefinanční výkaznictví se musí dále rozvíjet tak, aby byla zajištěna větší transparentnost v sociálních a environmentálních otázkách, včetně otázek rovnosti žen a mužů, které je třeba řešit mnohem intenzivněji.

Výše uvedené reformy nejsou zdaleka vyčerpávající, ale ukazují směr, kterým by se měla nová opatření ubírat: evropské zaměstnance nelze dále vynechávat z konstrukce EU. Takovéto zásadní reformy - zakládající nová práva a povinnosti pro firmy - poslouží jako základy nového evropského modelu, který dokáže sjednotit státy, jejichž práva jsou příliš roztříštěná a odlišují nás od anglosaských modelů a asijského kapitalismu. Tento nový evropský model je založen na dědictví humanismu, které musí globalizaci dominovat.

Čas na změnu je teď!

Připojit k výzvě se můžete ZDE.

Psali jsme: Útok migrantů na Španělsko? Braňte se, jinak je to konec Schengenu, stojí v LN Nechci EU pod vedením Francie. Evropské volby budou klíčové, zahřměl Orbán Premiér Babiš se na operní misi v Německu utvrdil: Příchodu migrantů se musíme bránit za každou cenu Maďarsko v minulosti vždy couvlo. Francouzský velvyslanec v Praze řekl něco, co Orbána nepotěší

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV