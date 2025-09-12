Feng Biao: Společným úsilím uskutečňujme Iniciativu globálního řízení a společně budujme lepší budoucnost lidstva
12.09.2025 9:05 | Komentář
Na počátku letošního podzimu, kdy se světová pozornost soustředila na Tchien-ťin, představil čínský prezident Si Ťin-pching dne 1. září na zasedání „Šanghajské organizace pro spolupráci+“ Iniciativu globálního řízení. Tento návrh přináší prozíravé čínské řešení, které směřuje k vybudování spravedlivějšího a racionálnějšího systému globálního řízení.
V současném světě narůstají globální výzvy a mnohé problémy již nelze omezovat pouze na vnitřní záležitosti jednotlivých států ani je řešit prostřednictvím úsilí jediného aktéra. Posilování globálního řízeníse stává nevyhnutelným trendem. V dnešní době však některé země jednostranně prosazují mocenské a nátlakové praktiky, čímž vážně podkopávají koncept globálního řízenízaložený na multilateralismu a oslabují efektivitu multilaterálních mechanismů, včetně Organizace spojených národů. Reforma a zdokonalení globálního řízeníse tak stávají společným očekáváním drtivé většiny zemí, zejména rozvojových.
Iniciativa globálního řízenízahrnuje pět klíčových zásad: dodržování svrchované rovnosti, respektování mezinárodního právního řádu, prosazování multilateralismu, podpora přístupu zaměřeného na člověka a důraz na praktické výsledky. Svrchovaná rovnost je prvořadým předpokladem. Všechny státy – bez ohledu na svou velikost, sílu či hospodářskou úroveň – mají rovné právo účastnit se mezinárodních záležitostí. Je třeba podporovat demokratizaci mezinárodních vztahů a posilovat zastoupení a hlas rozvojových zemí. Mezinárodní právní řád je základní zárukou. Mezinárodní právo a pravidla představují společná měřítka, která mají být společně vytvářena, chráněna a uplatňována všemi státy, a to spravedlivě a jednotně. Multilateralismus je základní cestou. Globální správa se přímo dotýká životních zájmů všech zemí, proto je nutné držet se principu společných konzultací, společné výstavby a sdílení výsledků, posilovat solidaritu a spolupráci a pevně hájit postavení a autoritu OSN. Ostatní globální a regionální multilaterální mechanismy by měly využívat své specifické přednosti a sehrávat konstruktivní úlohu. Zaměření na člověka je hodnotovou orientací. Je třeba zajistit širokou účast všech národů na globální správě a prostřednictvím reforem a zdokonalování globálního řízenípřinášet lidem větší pocit naplnění, bezpečí a spokojenosti, aby se výhody globálního řízenístaly sdíleným dobrem celého světa. Důraz na praktické výsledky je zásadním principem. Je třeba posílit koordinaci, postupovat komplexně a řešit jak projevy, tak příčiny problémů. Je nutné zaměřit se jak na naléhavé aktuální otázky, tak na dlouhodobé výzvy, mobilizovat dostupné zdroje a prosazovat pragmatickou spolupráci, aby se předešlo zpožďování či fragmentaci globálního řízení.
Tento rok si připomínáme 80. výročí vítězství ve světové protifašistické válce a založení Organizace spojených národů. Před osmdesáti lety mezinárodní společenství po hluboké reflexi tragických zkušeností obou světových válek rozhodlo o založení OSN a zahájilo novou praxi globálního řízení. Během uplynulých 80 let přispěl systém mezinárodních vztahů s OSN v jeho jádru, mezinárodní řád založený na mezinárodním právu a základní normy mezinárodních vztahů vycházející z cílů a zásad Charty OSN historickým způsobem k udržení světového míru a rozvoje. Současná mezinárodní situace je však poznamenána vzájemně se prolínajícími změnami a nestabilitou: regionální konflikty a geopolitické napětí, rostoucí globální nerovnost, střety civilizací či výzvy spojené se změnou klimatu podkopávají samotné základy systému globálního řízení vedeného OSN. Základní myšlenky Iniciativy globálního řízení jsou v souladu s cíli a zásadami Charty OSN a pomáhají jednotlivým státům využívat OSN a další multilaterální mechanismy jako oporu pro podporu reforem a modernizace systému globálního řízení tak, aby byl schopen efektivněji čelit výzvám dnešní doby.
Jako stálý člen Rady bezpečnosti OSN a největší rozvojová země světa je Čína vždy pevně odhodlána být budovatelem světového míru, přispěvatelem k celosvětovému rozvoji, ochráncem mezinárodního řádu a poskytovatelem veřejných statků. Iniciativa globálního řízení je po Iniciativě globálního rozvoje, Iniciativě globální bezpečnosti a Iniciativě globální civilizace dalším významným veřejným statkem, který Čína přináší světu. Iniciativa globálního rozvoje se zaměřuje na podporu mezinárodní rozvojové spolupráce, Iniciativa globální bezpečnosti klade důraz na řešení mezinárodních sporů prostřednictvím dialogu a konzultací, Iniciativa globální civilizace usiluje o podporu výměny a vzájemného učení mezi civilizacemi a Iniciativa globálního řízení vytyčuje směr, zásady a cestu pro reformu mechanismů globálního řízení. Tyto čtyři iniciativy mají odlišné zaměření, navzájem si však neodporují, nýbrž se doplňují. Z různých úhlů pohledu přinášejí více stability a pozitivní energie do neklidného světa a společně poskytují strategickou oporu pro budování společenství se sdílenou budoucností lidstva.
Využívat historického trendu a kráčet po správné cestě lidstva – posilování globálního řízení je správnou volbou pro mezinárodní společenství, jak sdílet rozvojové příležitosti a čelit globálním výzvám. Tváří v tvář světu, kde se prolínají změny a nepokoje, je Čína připravena posilovat komunikaci a koordinaci s OSN i se všemi státy světa, aktivně uplatňovat koncept globálního řízení založený na společných konzultacích, společném budování a společném sdílení, průběžně obohacovat metody a cesty reformy a zdokonalování globálního řízení a podporovat budování spravedlivějšího a rozumnějšího systému globálního řízení. Společnými silami tak můžeme vytvořit ještě světlejší a krásnější budoucnost lidstva.
Feng Biao, Velvyslanec Čínské lidové republiky v České republice
