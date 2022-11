Filip Šebesta: Neradostné střípky

reklama

V programu koalice Spolu jsme mohli před loňskými volbami nalézt slib, že sníží počet státních úředníků o 13 % a zruší zbytečnou agendu a úřady. Dnešní MfD tento slib konfrontuje s realitou a konstatuje, že „slibované velké snižování stavu státních úředníků se nekoná“. Na ministerstvech dokonce úhrnem ještě asi 90 lidí přibude, celkově se pak sníží počet úředníků k 1. lednu 2023 pouze o necelou tisícovku na 75 559. Počet míst státem placených zaměstnanců v rozpočtu 2023 ale meziročně naroste, a to téměř o osm tisíc! Zvláštní „úspory“.

Anketa Skončí válka na Ukrajině v roce 2023? Ano 63% Ne 37% hlasovalo: 8111 lidí

Společnost Cyrrus kvantifikovala něco, co všichni velmi dobře víme. Reálné mzdy klesají v České republice rekordním tempem. Podle studie by měly letos klesnout v průměru o 8,3 %. Je to nejvyšší pokles v rámci OECD i historie země. „Naše životní úroveň se tak vrací k roku 2018,“ říká Vít Hradil z Cyrrusu. Dva kroky dopředu, jeden zpátky. Nejhorší na tom není ani tak ten dnešní stav, ono v tom roce 2018 nebylo nijak zle, nejhorší je, že domýšlení současných trendů nepřináší příliš důvodů k optimismu. Klidně to totiž může být také jeden krok dozadu a… jeden krok dozadu.

Osm metrů vysoké a 35 metrů široké svítící digitální hodiny nyní vyměřují na pražské Letné čas, který nám prý zbývá k odvrácení nevratných změn klimatu. Kolik takových Doomsday Clocks už jsme zažili? Klimatických hodně. Mají jednu nepříjemnou vlastnost – tedy nepříjemnou pro své konstruktéry – jsou notoricky nepřesné. A proto je třeba je stále znovu nastavovat a vymýšlet nové „points of no return“, body odkud už není návratu. Jinak to nebude ani v tomto případě.

I přesto ale všechna opatření pokračují podle jimi měřeného času a všichni se jimi řídí. Tak jen namátkou, Echo24 píše, že v Nizozemí se díky zeleným pravidlům zavře 2 000 – 3 000 farem. Lidové noviny zase píší o konci malých levných aut, kvůli přísným ekologickým normám se jejich výroba automobilkám vyplácí stále méně. Jen za poslední dekádu se nabídka malých dostupných osobních vozů smrskla o třetinu. Od roku 2027 má navíc platit superpřísná ekonorma Euro 7, od roku 2030 další zpřísnění na CO2 a v roce 2035 má skončit výroba spalovacích aut úplně. Volkswagen prý zvažuje konec modelu Polo, jednoho z nejprodávanějších v Evropě… Stálo by za úvahu, zda by za takových okolností neměla automobilka přemýšlet o novém názvu. O lidových vozech to v budoucnu totiž, jak se zdá, moc nebude.

A zde je potřeba zastavit a vrátit se k hodinám na Letné a zprávě o největším poklesu reálných mezd. Ty dvě věci spolu totiž, jak je vidět, setsakramentsky souvisí.

Převzato z webových stránek Institutu Václava Klause

Psali jsme: Filip Šebesta: Jenerál přes mravnost, slušnost, morálku a hodnoty Filip Šebesta: Nět vojně! Petr Hlávka a Filip Šebesta: Nenechme si vnutit falešnou hru na demokracii Filip Šebesta: Republikánská tsunami nepřišla

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.