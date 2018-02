František Dostál: Exekuce vlevo i vpravo

Jeden exekutor, co si nějak pomohl k hodně moc milionům, si má najednou odsedět jedenáct let. Něco se mu si nepovedlo.

Sto třináct milionů si měl přihrát do vlastní kapsy. Vrátí je? Na mysl se mi tak vtírá neodbytná otázka, zdali si tak někdy nepočínali i jiní lidé, a to nejen v této oblasti. Co se dá vlastně dělat? Taková je už asi naše nová a lepší společnost...

Náhražka koně - foto František Dostál

Vyšlo v rámci mediální spolupráce s Literárními novinami

