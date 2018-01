František Dostál: O kterém prezidentovi budeme slýchat?

Nu, což se dá dělat, prezidenta je dobré mít, aby ve světě o nás mnohé zvěděli. V rozhlase jsem si kromě stávajícího prezidenta vyslechl poctivě slova všech uchazečů o prezidentský stolec. Po jejich proslovech jsem nabyl dojmu, že ke mně mluvili přímo představitelé pána Boha. No a ti, na které místo na Hradě nakonec nezbylo, mohli by vládnout v jiných zemích a přivést tak svět konečně na správnou cestu. Škoda, že to nelze.

Jungmannova socha - foto František Dostál

Vyšlo v rámci mediální spolupráce s Literárními novinami

Psali jsme: František Dostál: Na Tři krále o krok dále… František Dostál: Beton versus svoboda František Dostál: Ministři bývají různí František Dostál: Neubližujte fotografii

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV