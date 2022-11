František Kašpárek: V mlze

reklama

Něco je špatně

Ministryně obrany nechá natočit video, na kterém nakráčí ve své pracovně k psacímu stolu, položí na něj kabelku, a z té vyjede hračka - tank. Načež se ozve ministerské "a je to!"

Ministr vnitra nechá na státní svátek vyvěsit na budově ministerstva vlajku - pytel na mrtvoly. A policie Rakušanův pytel střeží ve dne v noci. Asi kapka metafyziky. Pan premiér má skoro v každé větě slovo Ukrajina. Předsedkyně sněmovny plete páté přes deváté a občany vyzývá, aby pletli také.

Něco je hodně špatně. Jako ve filmu Podivný experiment.

Experti mají rádi svobodu slova

Nebo ne? Každopádně těch zájemců o možnost aktivně se zapojit do cenzurního procesu je hodně. „Ovlivňuji nás i dezinformace, kterým nevěříme. Stačí, že vyvolávají pochybnosti.“ Tak pravil expert Holý. Tak vida, už ani pochybovat se nesmí. Z jiného úhlu to vidí Kristína Šefčíková, další expertka z organizace zabývající se dezinformacemi a strategickou komunikací: Podle jejího mínění „dezinformátoři umějí dobře napodobit seriózní média“. Tohle zní poněkud dvojsmyslně. Takový malý výstřel do vlastních řad.

A poslední výrok je opravdu na Darwinovu cenu (kdyby se udílela nejen za sebelikvidaci těla, ale i ducha). Nebyl to přímo expert, i když člověk nikdy neví, ale jeho moudro jsem zachytil v jedné výživné internetové debatě. Ten dobrý člověk, který ještě žije, napsal: „Dezinformační weby píší pravdu, aby mohly šířit dezinformace“.

Mlha přede mnou, mlha za mnou.

Anketa Skončí válka na Ukrajině v roce 2023? Ano 65% Ne 35% hlasovalo: 6162 lidí

Rychlejší než…

Na události, při které 16. listopadu na polské území zabloudila raketa a zmařila dva lidské životy, bylo zajímavé sledovat ostrý válečnický slovník některých našich vládních představitelů. Viník byl jasný, bylo jim Rusko, které bezostyšně napadlo zemi Severoatlantické aliance.

Tweety vykazovaly slušnou bojovou připravenost a odhodlanost jít ihned do války. Přesněji řečeno – poslat tam jiné. Potom situaci zkomplikoval prezident Biden, když potvrdil, že nešlo o ruský útok na členský stát Aliance. Tweety pozvolna mizely. Naštěstí se objevil spásný nápad, že viníkem je přece jen Rusko, protože kdyby… atd. Tweety se vrátily. Příčina a následek, to je jistě správná úvaha, jen jestli by neměla jít hlouběji do minulosti. Ale to je jen takový rouhačský nápad.

Takže v tomto příběhu si neodpustím trochu té moralitky. Kdyby naši vládní činitelé a další spřízněné duše projevili jistou zdrženlivost, než se situace vyjasní, a spokojili se pro začátek s konstatováním, že je jim líto obětí, které raketa za sebou zanechala, konečně bychom se mohli všichni, výjimečně, shodnout. Ne, oni museli předvést ten svůj cirkus. A tohle nás chce školit ohledně kritického myšlení.

Národní

Sledovat průběh oslav 17.listopadu na Národní třídě rozhodně nebylo důvodem k optimismu. Průběžně přicházeli ti nejlepší, jediní slušní, kteří podle svých slov chtějí zakopávat příkopy mezi občany.

Opět se kádrovalo, kdo tam smí přijít, kdo ne, kdo může položit kytici, a která kytice patří do odpadkového koše. Projevy plné patosu se střídaly s projevy povolené nenávisti. To na zakopávání příkopů příliš nevypadalo.

Jako před několika lety, když nenávistný dav obklopil Václava Klause mladšího, který přišel s malou dcerkou položit na Národní kytici. Klause mladšího můžeme uznávat nebo nenávidět, ale jako tehdejší přímý účastník pochodu z roku 1989, měl právo na oslavy přijít. Větší než mnozí z těch, kteří na něho pořvávali.

Vystoupení ruské „punk rockové skupiny“ Pussy Riot (Johny Rotten by hořce zaplakal, ne-li něco horšího) na Koncertě pro budoucnost se stalo nechtěným symbolem naší doby. Vypadalo to, že v lehkém šoku se během produkce ocitli i skalní příznivci naší vlády. Dokážu si představit, co by média vyváděla, kdyby se tato „hudební skupina“ předvedla na té druhé nesprávné demonstraci, a ukázala tam svoji kreaci.

Letná, včera, dnes a zítra

Novinář Petr Bohuš vyslovil na demonstraci na Letné krásnou myšlenku: Veřejnoprávní televize by měla uvolnit jeden kanál pro alternativní média, abychom všichni spolu mohli vést dialog. Jak je tato myšlenka krásná, tak je nereálná. Příliš idealistická. Jenomže jsou to právě idealisté, kteří posouvají svět dopředu.

Tím by totiž úplně ztratilo smysl to jejich nálepkování, počínaje dezoláty a konče ruskými agenty. Oni nechtějí pluralitu názorů, chtějí monopol na pravdu. Na jejich pravdu. Petr Bohuš řekl něco, co by mělo být základem demokratické společnosti. Současně je to, bohužel, v rozporu s demokracií, která si musela dát přívlastek liberální. A nikdo už neřeší, že liberální demokracie nemá s původním liberalismem nic společného.

Ještě jeden názor zazněl na Letné. Vlastně ani ne tak názor, jako spíše poselství. Profesor Jaroslav Turánek, zakladatel a vedoucí oddělení farmakologie a imunoterapie, doktor věd, v roce 2021 jmenován profesorem Karlovy university v oboru lékařské imunologie, řekl: " Covid byl globální podvod, zneužití vědy, zločin proti lidstvu, který nesmí ujít trestu. Pak poodkryl mlhu, která celou tuto záležitost pokrývala.

Všechno najdete na záznamu z demonstrace na Letné 26.listopadu. Není důležité, co si kdo o této demonstraci myslí, podstatné je, co tam profesor Turánek řekl. (ZDE, cca od 1:43:00)

Něco je špatně. Všichni to tušíme. Jen někdo fakta vidět chce, a jiný se jim brání až do úplného sebezničení.

