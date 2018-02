František Kuba: Medvídek z Bogoty - že by v podobě Jana Hamáčka?

Takže, nyní můžeme politicky meditovat například prostřednictvím korupční toxicity tradiční politické strany, s téměř 140letou tradicí. Ano, jedná se o hrubý příměr, ale velmi potřebný v mnoha odkazech na pofiderní stabilitu politických stran a tímtéž vibrace takzvaného Česka při cestě do análu „naší“ Angely. Čekat tam, na konci tunelu, světlo asi nelze, tedy: pokud nepojede v protisměru našeho očekávání Schnellzug Jean-Claude Juncker.

Dopisy z Liďáku

Je stále v rozměru soudobé historie, jak papaláši z Lidového domu sází do schránek členů ČSSD zbytečnou a drahou korespondenci. Tak třeba, před asi 20 lety se prezentoval Vladimír Špidla svými krindy-pindy o tom, jaký je, i o tom, jaký má vztah k České straně sociálně demokratické. No nic, snad ještě nebylo nejblběji.

Souběžně s tím putoval i dopis Stanislava Grosse, přibližně s adekvátním obsahem. Co to mělo znamenat, to snad ani tehdy nevěděli sami „autoři“ a obtěžovatelé české pošty a členů ČSSD, kterých bylo (ještě po Zemanově tsunami) dost hojně.

Pokud někdo „umí“ Starý zákon, pak v tom může vidět snahu dvou „vyvolených“ – dorovnat se Bohu. Snažili se možná říci: „Jsem, kdo jsem…“ A jeden už není a na druhého to čeká. Inu vyvyšovat se nad Jehovu se skutečně nevyplácí. Lazar byl jen tréninkový případ. I kdyby člověk mezitím zlikvidoval (na znamení své velikosti) eurokomisaře, bývalého ragbistu, není proto velký a neměl by tomu podléhat!

Krajně nedávno zase putovaly dopisy. Jeden od Milana Chovance a druhý od Jana Hamáčka, nepřekvapuje, že byly antagonistické. Pokud se spolehneme na krajní perfiditu Evropské komise, tak bychom to mohli pojmout pod sdělením „V různosti je jednota“, heslo dobré pro starého kokota. V případě nedostatků argumentů je vždy možné se odvolat na anatomii a fungování svalů lidského těla. Hadi nejsou antagonističtí, a proto mají smrticí sílu ve smyčkách svého sevření jako Evropská unie s vyhrůžkami, dotacemi a soudními procesy. I to by měli lidé jako Novotný a Starec vědět a nebát se to říci. Třeba ještě včera na úvod do dialogu: „Ale Slávku, tak to přece není.“ No, nebudeme je věšet na rozcestí, třeba by vznikly nároky na rovné zacházení i s Tomášem Prouzou, nedávno ještě Sobotkovým favoritem pro jednání s německou administrativou.

Jediným dopisem, který za posledních 20 let stálo za to odeslat dopis od předsedy České strany sociálně demokratické Ing. Miloše Zemana. Dívám se na obálku: nese razítko 04. 08. 98.

Krátce z úvodu tohoto sdělení: Vážená přítelkyně, vážený příteli, dosáhli jsme cíle, který jsme si předsevzali a po vítězných volbách jsme převzali odpovědnost za další osudy této země a jejího lidu. Je to významný mezník v historii naší strany v roce, kdy si připomínáme 120. výročí jejího založení na ilegálním sjezdu v hostinci U kaštanu v Břevnově.

Potřebné zastavení

Je relevantní otázkou, zda měl rovněž paralelně probíhat ilegální sjezd ČSSD, třeba ve stejném datu konání. Takové ty rádoby návraty ke kořenům: mají pouze exkrementální platnost. Připomínají snahu prázdných kebulí přihřát si stranickou pizzu v mikrovlnce historie. Stranickou historií se už ze včerejšího vedení zaklínal snad kdekdo. Navíc, i ty kořeny už mohou být setsakra trouchnivé.

Připomíná to imbec/snahu namaklovat, všude tam, kde schází argumenty a historické povědomí, jakoby Thomase Manna. Jinými slovy, tento autor je jistými kruhy tak zavedený, že jeho stín nahradí realitu dneška (že by?). A jede se dále ve stejném obsazení, se stejnými kontakty, se stejnými nebo většími penězi. A tak furt, výzva ne/výzva. Ostatně výzvy jsou určeny pouze hlupákům, kteří naletí jak hejlové. I proto například nemohou být členy užšího vedení jakékoli politické strany, jakéhokoli vedení apod.

Co v roce 2019: RECESE

Již v roce 2019 nás čeká recese (Šichtařová)… Nezbývá k tomu nic dodat, zbývá jen těkat po Internetu, a tak zanechávat elektronickou stopu, po které pase BIS, ba i jiné „spřízněné“ zahraniční služby. Vytvářejí tak spolu krajně politické, nestabilní prostředí. V daném případě bych se raději spolehl na referáty Jana Schneidera, bývalého příslušníka BIS.

Politická toxicita však nabrala už po přelomu věků, tedy 19. a 20. nesouměřitelné kvality, ne až dnes, jak objevují někteří. I proto by se všestranný analytik Erich Fromm asi zdržel komentářů. Přes jeho psychoanalytickou praxi, znalost filozofie, sociologie a společenských toků významu by asi nestačil distorsím politikům z dnešní platformy NE/kultivovaného nesmyslu.

Je jen dobře, že vysoce nadprůměrní jedinci jako Piketty, Keller, Švihlíková, Šichtařová ad., se naprosto shodují v prezentaci české reality i v prognózách zániku národních států ve prospěch globálních elit. (dříve Trans National Corporation). Jednotícím prvkem je zde diskriminační politika EU a Evropské komise zvláště.

Jak dobře víme, tak po sjezdu ČSSD (18. února), tak nadále Sociální demokracii povede duo Hamáček a Zimola. Zde bych si vypůjčil úvod ze zprávy na patě strany 1. deníku Právo (19. 2.), autorky Karoliny Brodníčkové.

Nový předseda ČSSD Jan Hamáček chystá jako krizový manažer zásadní změny v soc. dem. Předtím ho ale čekají jednání o vládě s Andrejem Babišem. Má však stále problém s jeho stíháním, jak řekl v rozhovoru pro Právo.

Jako obvykle byl nejvýraznějším vystupujícím prezident Miloš Zeman. Jeho strukturální i aktuální přehled jen znova dosvědčuje, že se nejedná o politika – ale o státníka. V pokračování má přerušený Sjezd znova jednat 7. dubna. No nic, ušetří se za noclehy.

Zbývá dopovědět, jaká překvapení lze očekávat od „medvídka z Bogoty“, tedy Jana Hamáčka. Proč to „podezření“; protože jednoznačně patřil ke starému vedení! Takže sundáváme obleček, otevíráme zip, a co vidíme: uložená psaníčka od Bohuslava Sobotky, Milana Chovance, Jiřího Dienstbiera (Hate free), advokátní kanceláře Pokorný ad. Pro případné podzimní voliče: opravdu, ale opravdu nic přitažlivého v jakékoli formě v jakémkoli formátu voleb do liberálně demokratické (ba až likvidační) společnosti na teoretickém geografickém rozměru České republiky.

Tož tak a zítra snad ještě hůře…

