František Šimeček: Co dělat s populismem

Populismus je dnes moderní a často používané slovo. Slouží ale spíše jako nálepka pro označení především takových názorů a stran, které v poslední době vyhrávají volby a získávají přízeň běžných lidí, naopak jsou nenáviděny dosavadním establišmentem a kavárnou. Je pravdou, že tyto strany, mám na mysli především ANO a SPD, nemají nějaké hluboce postavené ideové základy, a na nich založené jednoznačné dlouhodobé cíle. Dá se to považovat za chybu a pokud chtějí tyto strany vést společnost, měly by mít nějaké "ideology", pokusit se najít dlouhodobé cíle a celkové směřování, kterým chtějí společnost usměrňovat a dosáhnout tak zlepšení stavu společnosti v dlouhodobějším měřítku. Bez takových cílů, se kterými se ztotožní větší část společnosti mohou být velmi rychle nahrazeni jinými stranami, nebo hnutími podobného typu. Tedy takovými, kteřé dokáží vystihnout problémy lidí (voličů), pojmenovat tyto problémy a navrhovat nějaká krátkodobá řešení. Netvrdím, že takovéto projekty nemohou nějakým způsobem pomoci řešit aktuální stav, ale z dlouhodobějšího hlediska jen přispějí ke zbytečnému přelévání sil a prostředků mezi takovýmito skupinami, mohou také vytvořit poptávku po vládě pevné ruky. Protože nikdy nebude ideální stav, ne všechny aktuální problémy se podaří vyřešit a odstranit při sebelepší vůli i těm nejschopnějším lidem, pokud by stáli v čele státu. Kromě toho vznikají problémy stále nové, na které by bylo potřeba reagovat. Právě k tomu by měly sloužit dlouhodobé cíle a neustálé porovnávání aktuálního stavu a směřování s těmito dlouhodobými cíly.

Ti co kritizují nové strany a označují je populisty jsou na tom však úplně stejně. Snad jediní, o kterých by se dalo říct, že mají takovéto "ideologické" základy a dlouhodobé cíle jsou u nás jen KSČM a KDU-ČSL. Ostatní parlamentní strany jsou naprosto stejně populistické, chtějí se zalíbit určité skupině lidí, nemají jasně definované, kompletní a stukturované cíle, jen neumí oslovit tolik voličů, kolik by chtěly. A hned tedy začnou ostatní nálepkovat jako populisty. To platí jak pro nové strany jako jsou Piráti, ale i pro dlouhodobě etablované strany ODS a dokonce v posledních letech i ČSSD. Ta dříve měla jasné a srozumitelné cíle, které někteří voliči chtěli, jiní odmítali, ale nikdy nejde uspokojit všechny. Zkusme se však podívat na dnešní programy všech uvedených stran (kromě KSČM a KDU-ČSL) a najdeme tam spíše líbivá hesla, než skutečný program. Jak tedy můžou ANO a SPD "nadávat" do populistů?

Co to vlastně je populismus? Je to snaha oslovit nespokojené lidi, kteří mají pocit, že jeho problémy nejsou řešeny. Je tedy populismus v zásadě špatný? Vždyť tuto metodu využívají všechny strany. Pokud bude lidi oslovovat, povede ke zvolení takových stran, nebo hnutí, které se pokusí alespoň část problémů vyřešit, může mít populismus dokonce pozitivní výsledky. Ale je třeba neustále hlídat, zda takto zvolené strany a hnutí působí ve prospěch společnosti, nebo pouze ve prospěch svůj a svých členů.

Zabránění migraci se může jevit jako hezký cíl, stejně tak kritika EU, ale to jsou jen výroky o tom, co nechceme. My musíme naopak vědět, co chceme! Jaká by měla být naše společnost za dvacet, padesát let. A na základě toho stanovit, co pro to dělat v jednotlivých segmentech naší společnosti. Tomu podřídit výchovu dělí a mláděže ve školách, poskytovat podmínky pro rozvoj hospodářství směřujícího k cílovému stavu, realizovat ochranu přírody a zdrojů, ale např. i zvažovat cíle a způsoby obrany země, zůstávání v EU, NATO, nebo jejich opuštění, případně co a jak dělat pro to, aby byla šance je reformovat do stavu, který by sloužil zájmům států v ní zapojených. Máme takovou komplexní představu? Má takovou komplexní představu a cíle některá z politických stran? Díval jsem se do jejich programů a nci takového jsem tam nenašel. Měly by na tom poctivě "makat", místo řečnění a vzájemnému se vymezování.

Samozřejmě, ne všechny strany musí mít představu stejnou. Ta se bude lišit na základě „ideologie“ té které polické strany. Ale u každé strany by měla její činnost z něčeho takového vycházet. A na základě toho se ucházet o přízeň voličů. Jen tak ji můžou získat na delší dobu a posunout společnost vpřed.

František Šimeček

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele.

autor: PV