František Táborský: Dostáváme se do spirály, která vyžene ekonomiku do nejvyšších pater

Únorové PMI ve výrobě v Německu a eurozóně naplnily očekávání pokračující korekce. V Německu došlo k poklesu o osm desetin na 60,3 b. V eurozóně zaznamenal index překvapivě větší pokles o 1,1 b. na 58,5 b. To je v souladu se včerejším prudkým poklesem únorové spotřebitelské důvěry v eurozóně nebo poklesem ZEW indexu v obou zmíněných ekonomikách. Pokračuje tak zmírnění dobré nálady, na kterou poukazuje celá řada předstihových ukazatelů. Ty měly už několik měsíců přemrštěné hodnoty vzhledem ke stavu ekonomiky. Přehnaný optimismus firem a spotřebitelů vyvolává další stimul pro ekonomiku, z čehož vychází další růst optimismu. Dostáváme se tak do spirály, která vyžene ekonomiku do nejvyšších pater a může následně způsobit pád z mnohem větší výšky. Konstantní růst optimismu si užívá i česká ekonomika. Hospodářský cyklus je však běžnou součástí života a je nutné počítat i s negativními zprávami. Proto chápeme korekci předstihových ukazatelů jako součást ozdravného procesu.

V odpoledních hodinách přijde na řadu ještě americké PMI, u kterého se však neočekává žádná změna. Na rozdíl od Evropy je však dlouhodobě na nižších úrovních (v lednu 55,5 b.). Ve večerních hodinách vyjde záznam z lednového jednání Fedu. Neočekáváme, že by měl obsahovat něco zásadního i z důvodu, že hlavní statistiky vývoje cen a z trhu práce vyšly až po konání tohoto jednání. Tudíž nelze v záznamu hledat zhodnocení bankovní rady ohledně aktuálních inflačních tlaků. Trh bude především zajímat, jestli dvojí zařazení slova „další“ v jejich prohlášení bylo úmyslné nebo se jedná o chybu. V prvním případě by to naznačovalo, že Fed uvažuje o více než trojnásobném zvýšení sazeb tento rok. Se čtyřmi zvýšeními v tomto roce počítá prognóza týmu RBI.

Koruna se po nedávném otestování hranice EUR/CZK 25,30 opět vrátila ke slabším hodnotám a je tak nejslabší za posledních sedm dní. V současnosti se koruna obchoduje na úrovni EUR/CZK 25,37. Na druhou stranu dolar posiluje už čtvrtý den v řadě a dostává se na své sedmidenní maximum. V současnosti se obchoduje na úrovni EUR/USD 1,231.

František Táborský

analytik

Psali jsme: František Táborský: Záchvěvy globálních trhů František Táborský: Výhled federálního rozpočtu USA nebudí u investorů víru v zářnou budoucnost František Táborský: Běžný účet zakončil rok mírným deficitem František Táborský: Koruna pod vlivem světových turbulencí

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV