Gustáv Murín: Ján Kuciak – šanca pre statočných

Keď mafia vstupuje na nové územia, správa sa ako Timur. Zámerne beštiálna vražda mladého páru s množstvom varovných symbolov má rovnaký cieľ. Šokovať a paralyzovať obyvateľov územia, ktoré mienia ovládnuť. A kalábrijská mafia má na to sily aj prostriedky. Urobili to demonštratívne, aby už zajtra nemuseli nikomu zo Slovákov vysvetľovať, že sú nebezpeční. Stačí len naznačiť, že by mohol dopadnúť ako novinár Kuciak a jeho snúbenica.

Nemyslím si, že pôjdu po novinároch. Ale určite to skúsia na miestnu správu, miestnych podnikateľov a politikov. Možno to skúsia aj na sudcov a prokurátorov. Ale určite to skúsia, lebo preto ten hrozný čin spáchali práve tak, aby o ňom a ich brutalite každý vedel. A to je šanca pre statočných. Ak si to niekto z nich nenechá pre seba, dodatočne sa potvrdí, odkiaľ to zlo prichádza.

Komu to má povedať? Tu si nie som istý. To hysterické gesto premiéra Fica s miliónom eur sa mi skôr zdá ako posledný zúfalý pokus vykúpiť sa pred občanmi tejto krajiny. Aby mafia prišla tak blízko hlavnému výkonnému politikovi, ale aj úradníkovi, tejto krajiny cez jeho „radkyňu pre všetko“ a bezpečnostného poradcu, je nanajvýš podozrivé. Kde bola tajná služba, že ho na to neupozornila? Alebo upozornila a to varovanie zapadlo kamsi pod stôl? Aj prezident Kennedy spával so slečnou, ktorá sa zároveň intímne priatelila s mafiánskym bossom Giancanom. Ale vtedy zasiahla tajná služba CIA a románik skončil. V rámci informačného embarga pri vyšetrovaní vraždy novinára a jeho priateľky by sa informácia o novom vydieraní iných mohla tiež stratiť.

Tak, komu to má povedať? Ostávajú médiá a sociálne siete. Len aby sa našiel ten statočný. Už v najbližších dňoch uvidíme…

P.S.

Pozornosť verejnosti je tak rozjatrená a polícia v takej mobilizácii, že sa objavujú aj ďalšie hypotézy o motívoch vraždy. Ozval sa Kuciakov kolega, že by za dvojnásobnou smrťou mohli byť drogoví díleri, či sudcovská mafia. Ale to môže byť účelové. Uvidíme...

P.S.S.

Perla súčasného slovenského vyšetrovania:

Viete, že keď dobehnete udýchaný na obvodné oddelenie a voláte na vyšetrovateľa, že vám kradnú bicykel pred tým oddelením, prvé, čo urobí je, že začne písať zápisnicu? A viete ako tá zápisnica začína. Začína pätnástimi stranami poučenia!!! Pätnástimi stranami paragrafov, kde by vás po správnosti mal napríklad poučiť aj o tom, že máte právo na tlmočníka, hoci naňho voláte po slovensky?

Takže ten bicykel medzičasom ukradnú. A, ach áno, potom všetkom sa vyšetrovateľ ide predsa len pozrieť na tú zlomenú reťaz, čo po tom bicykli ostala. Uzná, že došlo ku krádeži. A vráti sa urobiť novú zápisnicu! Lebo v tej prvej ste bol „oznamovateľ", teraz ste už „poškodený"??! A hoci tú prvú napísal v počítači, nemôže vaše oznámenie jednoducho skopírovať to druhej zápisnice, lebo podľa toho chorého neoliberálneho zákona musíte tú krádež tentoraz popísať inými slovami? A keď to všetko papierovanie skončí, tak tí úprimnejší vám odporučia, aby ste si ten bicykel šli hľadať sami a priviedli zlodeja za ruku a ešte by bolo dobré, keby sa aj priznal. To hovoríme o krádeži bicykla. A vyhrážanie je v mierke zločinu ešte menej, než ten bicykel. Stačí, či mám pokračovať?

Hovoríme o dvojnásobnej vražde. Viete, že za ministra Lipšica pán Spišiak vyštval z Policajného zboru niekoľko desiatok elitných a skúsených vyšetrovateľov? A tak na obhliadku Valkovho domu po vražde prišli zelenáči, čo tam urobili takú sériu chýb a nedopatrení, že keby sa náhodou jeden z páchateľov sám nepriznal, tak by na nich asi nikdy neprišli.

A po tomto všetkom, čo chce naša slávna opozícia? Kto to tu chce vládnuť a ako? Kryl na tom mal v závere pesničky o pomníku Neznámeho vojaka začínajúcej slovami „V čele klaka a ctnostné rodiny..." výstižné slová. Len si spomeňte...

