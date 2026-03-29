Hynek Beran: Stinnou stránku větrných kolchozů přiznal poprvé i Seznam, co Česká televize?

Pana Mause znám z několika setkání, kam jezdím jako odborník na energetiku. Je to férový chlap, který se ocitl ve svízelné situaci, a přestože sám svůj boj s developery prohrál a fakticky přišel o domov, pomáhá druhým říkat pravdu a varuje ostatní, aby nedopadli, jako dopadl on. Na semináři ve Věžkách-Vlčích Dolech se setkali tři lidé. Radek Maus, Katarína Ondrušová a v sále redaktor České televize, který celou debatu natočil pro Reportéry ČT.
Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?
Anketa
Jak píše Lenka Králová ve svém komentáři, Česká televize následně uspořádala ve své reportáži „Vítr kolem větrníků." diskusi, ale obsadila ji tak, aby byl výsledek předem jasný. Radek Maus se svojí znehodnocenou nemovitostí tak spadl do chlívečku „ruské propagandy“ a podle České televize jeho zkušenosti s vrtulí nad hlavou zneužila při své propagandě slovenská dezinformátorka kolegyně Katarína Ondrušová, která žije v podobně ohrožené oblasti kousek za hranicemi Moravy.
V tomto článku vůbec prvně mainstreamová média přiznávají, že zde došlo k něčímu poškození a že ty „větrné kolchozy“ propagované developery včetně státní společnosti ČEZ mají i svoji stinnou stránku. Je doba Velikonoc a říká se, že jedna vlaštovička jaro nedělá, ale je to vůbec první článek, ve kterém zanechali ideové „převýchovy“, za kterou by se nemuseli stydět zelení komisaři ani v době kolektivizace venkova v 50. letech nebo dnes v Severní Koreji.
Pravděpodobně tedy už vědomí národa dosáhlo té hranice, že naše mediálně propagovaná touha zlikvidovat si zemědělskou půdu, postavit 250 metrů vysoká větrná monstra pod Blaníkem pár set metrů od našich domů a toho, kdo s tím nesouhlasí, označit za špióna toužícího po ruském fosilním palivu, už není tak velká, abychom nad tím se soudruhy z médií všichni jásali. Někteří zelení komisaři možná chyběli na hodinách fyziky i zeměpisu, takže se domnívají, že si uhlí do Chvaletic vozíme z Ruska a pletou si u toho Most a Moskvu.
Ptám se tedy, kdy nám Česká televize začne objektivně vysílat názory všech občanů? A kdy nám česká státní společnost ČEZ začne stavět jaderný reaktor, na kterém jsem se všichni dohodli, a přestane nám za peníze z našich daní „investovat“ devastaci krajiny a větrné parky, o které tu nikdo z nás nestojí, a Česká televize a další média z našich koncesionářských poplatků a peněz z předražené elektřiny k tomu vysílat „převýchovnou“ reklamu?
Práce autora se řídí redakčními zásadami ParlamentníListy.cz.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Přidejte si obsahový box PL do svých oblíbených zdrojů na Hlavní stránce Seznam.cz. Děkujeme.