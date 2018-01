Ivan Bednář: Budou i dětské milice?

15.01.2018 15:40

Podle přijaté novely zákona o obecní policii mohou od 1. ledna nastoupit do služby mladí lidé už v 18 letech místo dřívějších 21 let. To prý pomůže policejnímu sboru v získávání nových posil.