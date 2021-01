Ivan Bednář: Piráti a Starostové odkryli karty

reklama

Piráti a STAN se zatím vezou na vítězné vlně z krajských voleb, preference jim rostou a tak se zřejmě rozhodli riskovat a odhalit i témata, které zatím spíše skrývali v obecných frázích. Zřejmě počítají s tím, že jim dost voličů za to zatleská, ale je zřejmé, že návrhy nové koalice míří především na příznivce TOP 09.

Těch, pravda, mnoho není, ale bude zajímavé sledovat jak se to projeví na soudržnosti koalice ODS, KDUČSL a TOP 09, kdy dvě posledně uvedené strany se také výrazně angažují ve prospěch EU, zatímco ODS je v tomhle směru více než zdrženlivá.

Piráti se budou muset rozhodnout, na kterou stranu se v blížící se předvolební bitvě postaví. V minulosti se netajili kritikou elektronické evidenci, kterou po velké kritice prosadil tehdejší ministr financí Andrej Babiš. Naposledy se EET snažili poslanci Pirátů a STAN zákon zrušit či odložit 6. května. Mikuláš Ferjenčík dokonce podal návrh, aby se evidence pozdržela do 2. září 2054. V té době by totiž měl mít Andrej Babiš 100. narozeniny.

Anketa Jaký trest navrhujete pro podniky a živnostníky, kteří mají otevřeno navzdory zákazům? Podporuji je, nechal bych je být 48% Pokutu 10 – 50.000 korun 4% Pokutu 50 – 100.000 korun 10% Trest odnětí svobody do jednoho roku 2% Odebrat zdravotní pojištění a neléčit, oni také nedodržují pravidla 36% hlasovalo: 7638 lidí

Zřejmě se tehdy jednalo o kouřovou clonu, kterou Piráti vypustili v okamžiku, kdy i malé dítě si dovedlo spočítat, že Poslanecké sněmovna, ovládaná Babišem, socany a komunisty, EET bez problémů prosadí. Nyní se ale jak Starostové, tak Piráti shodují na tom, že by kontroverzní elektronická evidence tržeb, která mnoha podnikatelům ztěžuje život, měla fungovat i nadále. V současné době je totiž EET pozastavená kvůli koronavirové krizi a rozběhnout by se znovu měla v roce 2022.

Kromě EET by se Piráti a STAN, po případné účasti ve vládě, chtěli zasloužit o to, aby se spustily přípravy na přijetí eura. Požadují, aby Česká republika vstoupila do Evropského mechanismu směnných kurzů II, ve kterém jsou již Dánsko, Bulharsko a Chorvatsko. Strany ve zveřejněné koaliční smlouvě tvrdí, že Česká republika by se postupně měla do eurozóny zapojit.

Piráti spolu se STAN chtějí zavést justiční novinku, a to „odpovědnost za justiční excesy“. To by znamenalo, že strany dostanou nezávislou soudní moc pod politický vliv. „To je snaha dostat pod politickou moc nezávislé soudy. Nic nového, JUDr. Polčák se o to snaží už mnoho let. Několik voleb jsem měl sílu tomu bránit. Teď však Dr. Polčák a Dr. Michálek mají ring volný. Bůh se smiluj nad nezávislou justicí,“ napsal na Twitter Miroslav Kalousek. Ten ale už v TOP 09 hraje jen okrajovou roli. Předsedkyní je Pekarová Adamová a v Praze TOPce vládne europoslanec Jiří Pospíšil.

Exekutivní přezkum rozsudků naposledy uplatňoval komunistický režim, kdy existoval soudní dohled prokuratury. Nad vším stál tehdy generální prokurátor jako převodová páka komunistické moci, který mohl stížností napadnout jakékoliv pravomocné rozhodnutí soudů.

Současné právo určuje, že odpovědnost za justiční přehmaty řeší v konečném důsledku zase soudnictví, nikoliv exekutiva či Parlament. Soudy mají dostatek vlastních instrumentů, jak případné excesy\ soudců minimalizovat a následně je řešit kárným opatřením.

Stručně a přehledně – Piráti a STAN chtějí prosadit přijetí eura, dostat justici pod kontrolu politiků, hodlají být vstřícní k migrantům a zachovat EET. Pak ještě takové „drobnosti“ jako je zavedení nových daní - zdanění prodeje akcií či digitální daň.

Piráti, za asistence Starostů, odhodili masku, a na stožáru jejich bárky zavlála skutečná pirátská vlajka. Zpoza lebky a zkřížených hnátů leze na světlo Boží pěticípá rudá hvězda.

Psali jsme: Ivan Bednář: Blouznivci a blázni Ivan Bednář: Přijďte na kafe, sousedé Ivan Bednář: Pražské hádanky Ivan Bednář: Prymulova „večerka“

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.