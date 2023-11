Ivan Černý: Král komiků by měl radost

reklama

Sehraní spoluautoři Vítězslav Houška a Zdeněk Pavlis nám představují Spartu v širokém historizujícím záběru jmenovaných let – od roků 1893 až po 2023. Jmenovaní publicisté jdou na to chronologicky, jak naznačuje sám obsah velkoformátové publikace encyklopedického typu. Kniha je na svých téměř čtyři sta stranách dělena do šesti částí. Řečeno časovým záběrem: 1893-1935, 1936-1966, 1967-1990, 1991-2011, 2011-2023 , závěrečná, nejkratší část, je pak věnována roku 2023. Titulek nese: Černý dres jako reminiscence i výzva.

Kniha je plná dobových i současných snímků, v závěru nechybí na fakta bohatá statistická příloha včetně seznamů prezidentů AC Sparta, přehledu nejlepších střelců z ligy AC Sparta i kompletní výsledky derby Sparty a Slavie, těchto odvěkých rivalů našeho fotbalového světa.

Nerezavějící Sparta

Vlasta Burian aktivně působil ve fotbalovém teamu AC Sparta na postu brankaře v letech 1914 – 1920, jak nás upozorňuje deska, věnovaná někdejšímu gólmanu s charakteristickým Burianovským čuchometem, umístěná ve vestibulu Stadionu Sparty na pražské Letné. Také je mu v představované publikaci věnována zkraje první části kapitolka Král komiků s následujícím čtením Burianova jedenáctka.

A s přibývajícími stránkami četby o tom jak šel ve Spartě čas, kdo co, kde a kdy hrál, vyhrál i prohrál, se dostáváme rok po roce do šedesátých let minulého století, to již téměř žhavé doby, dosud mající spoustu svých pamětníků. Ale pokračujme…

Autoři Houška a Pavlas s nesmírnou invencí a objektivitou zaznamenávají vše podstatné ze sparťanských radostí i starostí, tleskají, když si to mančaft a jeho trenéři zaslouží, zapískají, když to těm „zlatým klukům“ zrovna nešlo. My bychom měli především zatleskat jim – a to za úžasný sběr událostí, faktů a dokumentů i stylizaci, neboť publikace jest psána živým a bohatým jazykem.

Pochvala pak jistě patří za grafickou úpravu, návrh obálky a zlom Jaroslavu Salačovi. Publikace vyšla ve spolupráci s AC Sparta fotbal a.s. Zbývá dodat, že Železná Sparta 1893 – 2023 je osmé dopracované vydání, což svědčí o velkém zájmu čtenářské veřejnosti, fandící fotbalu a mužům v černém svetru s bílým S na prsou. Co ale jistě zamrzí sportovní novináře i recenzenty knihy je fakt, že se do obsáhlého tisku nevešly medailonky spoluautorů Vítězslava Houšky a Zdeňka Pavlise. Zajímalo by nás jejich curriculum vitae. Tak snad až příště…

