Ivan Černý: Věčná Slavia. Kniha nejen do sportovních muzeí

Ano, je to tak. SK Slavia Praha slaví 130 let! Historii této věčné mladé stařenky při této příležitosti zvěčnila zasvěcená autorská dvojice Vítězslav Houška a Pavel Procházka. Jako jeden z již tradičních darů k tomuto velkému výročí přináší Nakladatelství Olympia již šesté, aktualizované vydání nejznámější knihy o klubu, zasvěcenému červenobílým barvám „Věčná Slavia“, ozdobené o čerstvé vyprávění o 20. a 21. Mistrovském titulu v covidových letech 2020 a 2021, či o skvělé účasti v Lize mistrů v sezoně 2019/ 2020 a opětovnému postupu do čtvrtfinále Evropské ligy v ročníku 2020/2021 a pak i čtvrtfinále Evropské konferenční ligy 2021/2022. Publikace vyšla v edici Vzděláním a sportem k sebevědomí.

Jak to všechno začalo…

Jak nám říká předmluva představované publikace, z dostupných pramenů se dá ověřit, že právě před 130 lety, dne 2. listopadu 1892, se konala v Kulichově domě na Karlově náměstí v Praze valná hromada tzv. Literárního a řečnického spolku Slavia, kde byl předložen návrh na zřízení cyklistického odboru. Ten byl jednohlasně schválen a nazván Akademický cyklistický odbor Slavia, zkratka ACOS. Za pouhé dva roky, v říjnu 1894, byl „Literární a řečnický spolek Slavia rozpuštěn z podezření z protistátní činnosti.

Naštěstí C. a K. Monarchie v květnu rok poté změnila názor a povolila ustavené Sportovního klubu Slavia. Zájem členů se kromě cyklistiky orientoval i na nový sport, který se především v Praze rychle rozšiřoval. A tak byl 21. ledna 1896 ustanoven na valné hromadě „footbalový odbor“. Dnes 25. Března 1986 se pak uskutečnil první oficiální zápas na Císařské louce. Slávisté k němu nastoupili v červenobílých dresech, používaných dodnes, a vyhráli nad A.C.Praha 6:0.

Obsah nabitý zajímavostmi, historkami a fakty, bohatá fotopříloha včetně dobových záběrů a momentek

Na více jak třech stech stranách čeká zvědavého čtenáře šest částí s velkým množstvím kapitol, časově chronologicky seřazených. Od prvopočátků tohoto legendárního mančaftu z Letné až dnešních dnů. O šťavnatém textu, psaném svižnou rukou, hovoří pár namátkou vybraných titulů kapitol: Gól, který byl a nebyl, Hašlerova písnička o topolech, Letenská rivalita, Nejdražší hráč na Slávii či Káďa trucuje, Angličané a Skotové na Letné, Jak Bican dokopal, Slavia v Americe, Listopad 1989, Léčba Jarolímem, Obhajoba po 66 letech, Senzační cesta za titulem – cesta bez jediné prohry, nebo Liga mistrů snem, Trpišovský: „Může za to Tvrdík?“ či Po třech titulech v roce 2022 druhé místo…

Knihu Věčná Slavia pak uzavírají bloky Osobnosti se sešívaným srdcem a Z archivů Fanoušků. Nechybí statistická příloha, kde některé z nás kupříkladu jistě překvapí seznam slávistických chorálů, kdy slova hymny kupříkladu složil Pavel Zuna, Zdeněk Borovec nebo František Ringo Čech, připomenout musíme i úžasný fotopřehled mistrovských týmů Slávie.

Závěrem této upoutávky na tak výjimečný titul nelze nepoužít slova muzikanta, humoristy a slávisty tělem i duší Františka Ringo Čecha ze zadní obálky knihy: „Šťastná to žena, konstatovala kněžna Zaháňská, když poznala babičku. Byla to dezinformace! Protože ještě nebyl fotbal, nemohl být nikdo šťastný! Božský sport, zrozený v Anglii, ostatně jako vše, co nám civilizace přinesla. Do našich životů vstoupila rozkoš, a to vrcholná. A bez konkurence. Známe rozkoš gastronomickou, rozkoš ze zážitků a v neposlední řadě i rozkoš fotbalovou! Co je na světě víc, než když se rozvlní síť soupeřovy branky. Divák šílí a chlapi všech věkových kategorií objímají se a líbají, byť zapřisáhlí heterosexuálové, dávají si francouzáky bez obav z covidu-19. Šťastný okamžik – šťastný večer – šťastné ráno – šťastný čas až do okamžiku dalšího vítězného gólu…máme „železnou“ Spartu a VĚČNOU SLAVII… všichni ostatní jsou naši sparingpartneři. „Dej Sparto gól“ a „MY JSME SLÁVIE – VY NEJSTE NIC“, vskutku Puškinovské verše! Necht věčné zní! Sláva na výsostech Bohu a na zemi fotbalu!“

Z kroniky sešívaných srdcí

U příležitosti 130 let Slávie a nového vydání knihy Věčná Slavia – 130 let též vydalo Nakladatelství Olympia unikátní sběratelskou bibliofilii, limitovanou a číslovanou edici brožury Z kroniky sešívaných srdcí. Z archivu dobového tisku a literatury, včetně materiálů z archivu Václava W. Hlavy v osobním držení, ji sestavil publicista a spisovatel Tomáš Hejna, autor řady knih, věnující se především historii literatury a české historii celkově.

V této souvislosti připomínáme i vznik nového čtenářského klubu, který nabízí zákazníkům Olympie výrazné slevy na veškerou její produkci. Informace o výhodách členství i jak se stát členem. Více na www.iolympia.cz.

Ivan Černý

