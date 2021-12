Ivan David: Kancléř, který nebyl dostatečně „evropsky hodnotný“, byl odstraněn pučem

reklama

„Po mnoha spekulacích o dalším osudu Sebastiana Kurze je nyní jasno: Bývalý kancléř má novou práci v Kalifornii. Jeho zaměstnavatelem není nikdo jiný než americký miliardář Peter Thiel (obr. 2 a 3). Thiel kdysi byl prvním investorem na Facebooku a je mimo jiné i poradcem bývalého US prezidenta Donalda Trumpa.“

To píše Stefan Beig v dnešním komentáři rakouského deníku Exxpress. Respektive píšou o tom všechna rakouská i německá média, ale většinou si vystačí s výkřiky o podpoře Trumpa. Beig pokračuje:

„Před deseti lety, ve věku 25 let, Sebastian Kurz jako státní tajemník pro integraci označil soukromý sektor za svůj finální kariérní cíl. O deset let později tedy nadešel čas. Už dlouho bylo jasné, že Kurz získá manažerskou práci v USA – jen kde? Původně se hovořilo o práci v americké společnosti pro analýzu dat Palantir. Jak se nyní ukazuje, Kurz nebude pracovat v Palantiru, ale pro spoluzakladatele Palantiru, konkrétně Petera Thiela.“

Sám Sebastian Kurz „vypustil kočku z pytle“, jak pravé německé přísloví: V prvním čtvrtletí roku 2022 začne pracovat jako „globální stratég“ v Thiel Capital, jak média jednomyslně uvádějí.

Americký investor Peter Thiel (54) má německé kořeny, je republikán a podporoval bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa. Jeho politický světonázor je libertariánský – tedy silně liberální, vstřícný k trhu a kritický vůči státu. Thiel ze svých slov veřejně nelituje: V dubnu 2021 v rozhovoru s německým novinářem Gaborem Steingartem řekl, že Merkelová, která je stále kancléřkou, ztělesňuje „stagnaci Německa“, že německá kultura strachu brání novému začátku, a že za to může sociálně demokratické myšlení. Problémem je strach z úspěchu a politická korektnost.

Thiel si udělal jméno ve finančním světě jako velmi raný investor na Facebooku a spoluzakladatel online platební platformy PayPal. Původně se zaměřoval výhradně na Silicon Valley. V posledních letech se Thiel vyjadřoval ohledně tamní IT scény skepticky. Prý chybí odvaha být skutečně inovativní. Ve své krátké knize „Zero to One: Jak inovace zachraňují naši společnost“ Thiel představil svou vlastní firemní a ekonomickou filozofii. Knihu považuje za průvodce z „technologické slepé uličky“.

Thielův majetek se odhaduje na miliardy dolarů. Thielův libertariánský pohled na svět se odráží i v některých jeho novějších investicích. Investoval miliony dolarů do SeaSteading Institute, společnosti, která chce stavět plovoucí města u pobřeží. Myšlenka: Na takových plovoucích městech by měl být vytvořen jakýsi libertariánský ráj, bez zákonů a omezení pevniny. Od roku 2004 Thiel také daroval miliony dolarů organizacím bojujícím za zmenšení státního aparátu. Než se Thiel stal Trumpovým poradcem, dříve podporoval libertariánského republikána Rona Paula, který kandidoval v republikánských primárkách před prezidentskými volbami v letech 2008 a 2012.

Sebastian Kurz zná miliardáře s německými kořeny řadu let. Existuje dokonce společná fotografie z mnichovské bezpečnostní konference 2017 – Kurz byl tehdy ministrem zahraničí. Kurz na Twitteru napsal: „Je skvělé, že jsem vás poznal. Děkuji za příležitost." Jejich známost přetrvala desetiletí a pomohla Kurzovi rychle se po náhlém konci v politice dosáhnout na nejvyšší manažerský post na západním pobřeží USA. Roční plat je prý výrazně nad 312 000 eur brutto, které Kurz jako kancléř dostával.

Kurz bude podle blízkých důvěrníků pendlovat mezi USA a Evropou. Středobodem života jeho rodiny - v listopadu se mu narodil syn Konstantin - by ale měla nadále zůstat Vídeň. Kurz prý možná zamýšlí v Evropě přijmout mandát v příhodné dozorčí radě.

Ještě k osobě jeho nového zaměstnavatele - poté, co Thiel získal bakalářský titul z filozofie na Stanfordské univerzitě, složil v roce 1992 právnickou zkoušku a získal titul Juris Doctor, který je v USA běžný. Poté pracoval pro federálního soudce a advokátní kancelář. Poté, co Thiel pracoval rok jako právník, přešel do podnikání. Pracoval jako obchodník s deriváty ve významné švýcarské bance Credit Suisse. V roce 1996 Thiel založil svůj vlastní investiční fond Thiel Capital Management.Dnes má Peter Thiel občanství tří států: USA, Německa a Nového Zélandu.

Záliba Sebastiana Kurze pro Kalifornii a její technologické giganty je dlouho známá. Opakovaně cestoval na západní pobřeží jako ministr zahraničí a kancléř. „Digitalizace zásadně změní naši ekonomiku a svět práce,“ řekl Kurz před jednou ze svých cest. "Evropa musí pomoci utvářet tento vývoj, aby na našem kontinentu zachovala přidanou hodnotu a pracovní místa." A dodal: „Pokud chceme pomoci utvářet digitální změny v Rakousku, pak se musíme učit od těch nejlepších.“ Silicon Valley nadále nabízí největší koncentraci těch společností, které „mají významný dopad na naše životy a podnikání po celém světě.“

Kurzovy vize ukončil justičně – mediální puč v říjnu tohoto roku, kdy na příkaz protikorupčního státního zastupitelství WKStA byly uskutečněny domovní prohlídky v sídle kancléřství i u Kurzových spolupracovníků a dokonce v sídle mediálního domu Österreich, a byly zabaveny mnohé mobilní telefony a počítače. Chatová korespondence Kurzova spolupracovníka Thomase Schmida se stala bestsellerem rakouských i německých médií, navzdory protiprávnosti jejich zveřejnění, a i když trestního neobsahují vůbec nic a jejich skandalizace je založena čistě na slovní zásobě soukromé konverzace, k pádu kancléře, zvoleného takřka 40 % hlasů ve volbách 2019, to stačilo. Tady se jasně projevilo heslo, že kdyby volby mohly něco změnit, dávno by byly zrušeny. Vůle voličů je věc podružná, když jde o „vyšší dobro“.

Bývalý kancléř tedy získal vysoký manažerský post s příslušným finančním ohodnocením, neboť jeho nepochybný talent, který mu byl v politice u vesměs podprůměrných soupeřů handicapem, nezůstal nepovšimnut. Marně si vybavuji, jaké posty by asi byly nabídnuty protikorupčním prokurátorům, kteří spolu s médii měli lví podíl na Kurzově pádu. Protože úspěšnost jejich obvinění u rakouských soudů je něco kolem 2 %, na vysoké posty v soukromém sektoru či advokacii to nevypadá. Spíše by se o ně musely postarat nevládní organizace, které jim ke vzniku jejich úřadu dopomohly. Stejně tak to vypadá s talentem politických soupeřů Sebastiana Kurze z řad rakouských sociálních demokratů, Zelených, a liberálů NEOS. U rakouských Svobodných po nástupu Herberta Kickla, známého pod přezdívkou „odčervovač“, to na hvězdnou kariéru také nevypadá. A hnojomety rakouských „levicových“ médií už spustily naplno, neustále opakujíce, že Kurzův nový zaměstnavatel Peter Thiel je Trumpův příznivce a tudíž vtělený ďábel.

Situace je o to trapnější, že Rakušané dopustili, aby byl z úřadu vyhnán kancléř, který se s největší pravděpodobností nedopustil ničeho trestného! Další expert, profesor trestního práva na univerzitě v Innsbrucku Klaus Schwaighofer, je přesvědčen, že Sebastian Kurz se žádného obvinění bát nemusí.

Jeho právní posudek opět podporuje názor, že obvinění bývalého spolkového kancléře Sebastiana Kurze (ÖVP) v tzv. Inzerátové aféře se pravděpodobně rozplyne ve vzduchu. Důvod: vyšetřovatelé korupce proti němu de facto nic nemají. Z chatů prý nikterak nevyplývá, že by Kurz jako ministr zahraničí v letech 2016/2017 věděl, že z ministerstva financí k někomu tečou peníze. „Ještě méně je patrné – což by bylo nutné k vyvození trestní zodpovědnosti – že by bývalý kancléř k tomu jakkoli přispěl,“ zdůrazňuje profesor. „Obžaloba ze zpronevěry tedy nepřipadá vzhledem k nedostatku důkazů v úvahu“, shrnuje profesor Schwaighofer.

Cíle bylo ale dosaženo – kancléř, který nebyl dostatečně „evropsky hodnotný“ byl odstraněn pučem, což by člověk čekal v některé jihoamerické zemi, ale ne v Rakousku, ne v Evropské unii. On sám se o svůj osud bát nemusí, ale zejména my ve střední Evropě budeme postrádat jeho politický přesah, odvahu postavit se v mnoha otázkách aparátčíkům EU i německé vládě a obzvlášť bolestně budeme postrádat jeho postoj k „východním zemím“ EU coby rovnoprávným partnerům.

