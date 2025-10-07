Ivo Strejček: České parlamentní volby 2025 - pár mých drobností

07.10.2025 15:57 | Glosa

Úterní glosa Ivo Strejčka

Ivo Strejček: České parlamentní volby 2025 - pár mých drobností
Foto: XTV
Popisek: Ivo Strejček

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky skončily. Výsledky jsou jasné, známe vítěze i poražené, jak se bude tvořit budoucí vláda, teprve uvidíme. Mnohé již bylo řečeno, napadá mě už jen několik drobnějších poznámek.

- O letošní předvolební kampani můžeme říci leccos. Byla ze strany Fialovy koalice vyhroceně agresivní a nenávistná. Tak vyhrocenou předvolební kampaň naše země zřejmě ještě nezažila. Významným rysem letošní kampaně byl, podle mého názoru, i fakt, že vládní strany nebyly vůbec donuceny skládat účty a nebyly konfrontovány v kampani s výsledky svého vládnutí. Fialově koalici, s výrazným přispěním médií, se podařilo překrýt katastrofální výsledky svého vládnutí zástupnými, únikovými, nepravdivými a společnost zbytečně štěpícími slogany „teď jde o všechno“ či „patříme na Západ“. Je obtížně uvěřitelné, že Fiala nebyl novináři a moderátory konfrontován se zoufalým stavem veřejných financí, s výší rozpočtových deficitů, s katastrofálním stavem školství, s reformou-nereformou důchodového systému, prostě se zoufalými výsledky svých čtyř let ve vládě. To byl v naší zemi po třiceti pěti letech volebních zápasů zcela nový fenomén vedení předvolební kampaně.

- Ač hnutí ANO Andreje Babiše zvítězilo nezpochybnitelně v celé naší zemi (kromě Prahy a Brna) a oprávněně si užívá volební vítězství, za faktické vítěze voleb považuji Piráty. Co ještě musí jejich předseda Zdeněk Hřib (nadutý a sebestředný levičák), náměstek pražského primátora zodpovědný za dopravu, v Praze rozkopat, zneprůjezdnit, zavřít a zatarasit, co ještě musí Piráti za stamiliony z peněz daňových poplatníků zpackat ve všech těch svých nepovedených pirátských digitalizacích, aby voliči pochopili, že volba těchto břídilů je volbou lidí nekompetentních, neschopných, ale ideologicky nesmírně nebezpečných? Necelých 9 %, které ve volbách soudruzi Piráti získali (oslovení soudruzi si zaslouží oprávněně), je vítězstvím anarchistické levice – lidí daleko drzejších a troufalejších, než kdyby se byla do sněmovny dostala Kateřina Konečná se svým uskupením Stačilo!.

Anketa

Jste spokojeni s výsledky voleb?

6%
78%
11%
5%
hlasovalo: 4757 lidí

- „Pirátstvím“ odkojený ministr zahraničních věcí Jan Lipavský, který Piráty zradil, a aby si zachránil vlastní kůži, zběhnul k ODS, získal v Praze nejvíc preferenčních hlasů. Je samozřejmě pravda, že Lipavského výsledek je určený tím, že Praha je velkoměsto s vysokou koncentrací voličů na jednom místě, ale také tím, že názory pražských voličů jsou většinově bláznivě ustřelené od zbytku země. Přesto si jednu otázku v souvislosti s tak masivní podporou této (pro mě) lidsky sporné a viditelně odborně nezpůsobilé osoby položit chci: Dostal Lipavský tolik preferenčních hlasů proto, že byl v očích voličů „méně Pirát a více ODS“, nebo proto, že dnešní ODS je pro velkoměstské voliče konečně „pirátštější“? Řekl bych, že to druhé.

- V souvislosti s Lipavského preferenčními hlasy bych se docela rád zeptal některých členů ODS, co si myslí o lidovecké „preferenční“ kampani svých kandidátů na kandidátce Spolu. Co si myslí o odevzdání mandátů kandidátů ODS ve prospěch KDU-ČSL. A pokud by lamentovali, pak by si měli připomenout staré dobré české přísloví „kdo s čím zachází, tím také schází“. Tak dlouho členská základna nechala Fialu, Stanjuru, Kupku, Bendu či Vystrčila rozpouštět ODS v lidovecko-topáckém roztoku, až jim lidovci (ostatně podobně jako před čtyřmi lety) ukázali, jak oni sami rozumí pojmu „koaliční loajalita“. V české politice za ta více než tři desetiletí mnoho konstant pro spolehlivé úvahy o domácí politické scéně nezbylo. Jedna však přetrvala: Můžeš se spolehnout, že na lidovce spoleh není (existuje i jadrnější a přesnější definice lidovců, pro potřeby tohoto textu však není použitelná, ač bych to udělal nadmíru rád).

- Groteskně působilo „odcházení“ Spolu na tiskové konferenci, na které její představitelé v čele s Fialou, Pekarovou Adamovou a Výborným vyhýbavě přiznávali svoji drtivou volební porážku. Jejich vystoupení mě překvapilo i nepřekvapilo. Překvapilo absolutním nedostatkem sebereflexe, neschopností veřejně – ve světle aktuálních výsledků – přiznat, že voliči s výsledky jejich čtyřletého vládnutí nebyli spokojeni. A právě v oné neschopnosti zamyslet se sami nad sebou mě koalice Spolu nepřekvapila. Celá léta byl každý hlas, který s jejich vládou nesouhlasil, nazýván „populistickým“, každý, kdo měl výhrady k Fialovu vládnutí, byl „extrémista“, leckdy dokonce „obhájce Putina“. Ona koaliční nepokora a nafoukanost, s jakou si navzájem děkovali (když už jim za ty čtyři poslední roky svými hlasy nepoděkovali voliči), s jakou si teatrálně předávali květiny a s jakou si navzájem gratulovali, je charakteristickým rysem celého jejich funkčního období. Ne, v životě (natož v politice) se nemusí vše podařit nejlépe, ale arogantně a nadutě nepřiznat porážku a stále omílat cosi o „populistech“ a „extrémistech“, to už bylo jenom trapné a směšné.

- A ještě povzdech nakonec: Do sněmovny byl opět zvolen matador parlamentních matadorů Marek Benda. Ani letos nenechal nic náhodě, pár desítek hodin před otevřením volebních místností rozeslal (asi) celému svému telefonnímu adresáři pozvání k volbám a výzvu ke (svému) kroužkování. Dokonce i já dostal tuto sms! Jako každé volby. Tak vzkazuji: Marku Bendo, vymaž si mě z mobilu!

Převzato z webových stránek Institutu Václava Klause

Zdroje:

https://www.institutvk.cz/

Článek obsahuje štítky

Strejček , volby , glosy , IVK

autor: PV

Martin Exner byl položen dotaz

V hybridní a kognitivní válce se musíme bránit a zbrojit stejně jako v té konvenční.

Co tím co jste řekl (viz titulek), přesně myslíte? Jak chcete bojovat proti dezinformacím, hlavně když jste nebyli ani schopni tento pojem přesně definovat? Jak pak chcete bojovat proti něčemu, co není ani definováno? Kde je hranice mezi dezinformací a třeba misinformací nebo tím, co jen není podlož...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

