Ivo Strejček: Dvě „drobnosti“, které bychom neměli přehlédnout

Mimo zájem médií probíhá v Bruselu finalizace dohody na pravidlech, podle kterých by členské státy EU měly povinnost pomáhat zvládnout nápor migrantů přicházejících do zemí, jakými jsou Řecko nebo Itálie. Podstatou je tzv. povinná solidarita, která má dát členům EU na výběr – buďto migranty na svá území přijmete dobrovolně, nebo se z této povinnosti „vykoupíte“.

„Na povinné solidaritě je shoda,“ uvádí ČTK, „dojednávají se pouze parametry.“ Ačkoliv prý ještě nebyla stanovena konečná výše „výkupného“, povinnost zaplatit se prý zatím „ustálila“ na poplatku 22 000 eur za každého odmítnutého migranta. Proti „povinné solidaritě“ jsou ostře Maďarsko a Polsko. Česká republika je ve „skupině států vyjednávajících o podmínkách“.

Je takový přístup českých vyjednavačů akceptovatelný? Již rok a půl je naše země pod tlakem migrační vlny z Ukrajiny tak intenzivní, že náklady na její zvládnutí se naše vláda neodvažuje české veřejnosti ani naznačit - a my se budeme účastnit placení „výkupného“ orchestrovaného Bruselem? Skandální – ale médii (záměrně?) opomíjená - zpráva všem, kteří dnes a denně posloucháme, jak nám budou zvýšeny všemožné daně.

Že by přece jen náznak zdravého rozumu v podobě „rehabilitace“ uhlí? Německý ministr hospodářství Habeck připustil, že zásoby plynu a větrná a solární energie nemusejí v zimě Německu stačit, proto „na základě zvláštního povolení se budou moci rozběhnout tepelné elektrárny“.

Habeck je v německé vládě ministrem za Zelené. Jejich popularita mezi tamními voliči však padá. Němci si začínají klást otázky, čím vlastně v zimě budou topit, když od roku 2024 má být zakázána instalace nových plynových a olejových kotlů, stejně jako topení dřevem.

Má to ale háček. Habeck přiznává, že „nejprve ale musí Evropské komisi zdůvodnit užívání uhelných elektráren, …, a počkat na povolení“! Už ani německá vláda, vláda rozhodující členské země EU, bez které v EU nespadne ani onen pověstný vlas z hlavy, bude čekat na laskavé svolení Bruselu?

A když to musí udělat německá vláda, co potom vlády dalších zemí? Třeba „Bekova“ česká vláda? Lze čekat jakýkoliv náznak vzpoury proti Bruselu od českých politiků jako je například Pekarová Adamová? Co tihle lidé poradí občanům, jak se nejen v zimě zahřát, ale jak vůbec normálně žít ve světě zničeném blouzněním o jakési „uhlíkové neutralitě“? Že si mají obléci dva svetry? To už by snad českým občanům sužovaným nekoncepčním a chaotickým počínání Fialovy vlády stačit nemělo.

Převzato z webových stránek Institutu Václava Klause

