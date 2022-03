Ivo Valenta: Válečný konflikt šíří nevraživost

reklama

Třecí plochy jsou tu a s nimi opět napětí, hádky, vulgarita, nevraživost.

Covid jako by nikdy ani neexistoval, asi vzal do zaječích ve strachu z války – právě ta totiž zcela ovládla veškerá média, troufám si říci po celém světě.

Respektuji názory druhých a jistě se shodneme v tom, že válka je zlo. Neskutečné zlo. Uvedl jsem již několikrát, že to, co provádí Putin na Ukrajině, je podle mne naprostá zrůdnost. Nikdy jsem nepěstoval vztahy s Ruskem a naopak na Ukrajině podnikám již desítky let.

Upřímně si vážím toho, že jsem během doby působení v této zemí získal hned několik ocenění. Jednalo se především o poděkování ze strany rektora Lvovské národní univerzity Ivana Franka za mnohaletou spolupráci a finanční podporu katedry bohemistiky, kterou jsem inicioval jakožto místopředseda Československého ústavu zahraničního. Tato podpora umožnila studentům, případně našim krajanům, žijícím na Ukrajině, lepší možnosti studia českého jazyka a naší kultury, větší dostupnost českých knih nebo překladů knih ukrajinských do českého jazyka a podobně.

Velkou poctou pro mne je také poděkování a především Řád sv. apoštola Ondřeje Prvořečeného, považovaného za patrona Ukrajiny, který jsem obdržel přímo od lvovského arcibiskupa Igora „za dobročinnou a obětavou pomoc ukrajinské řeckokatolické církvi“. Tento řád je jedním z nejvyšších řádů řeckokatolické církve.

Našim kolegům z Ukrajiny a jejich rodinám z válkou zasažených oblastí jsem prakticky okamžitě poskytl pomoc. Jedná se o dočasnou možnost bydlení pro jejich rodiny v Čechách i na Slovensku. Pokud to bude legislativně možné, nabídneme jim také práci apod.

Někdo s podobnými kroky souhlasí, jiný ne. Má na to ale právo, a to je v pořádku. Mám pocit, že stejně rychle, jak se „rozjela“ solidarita s ukrajinskými obyvateli, mnozí začali těmto lidem závidět. Nechápu to, ale je to opět jejich svobodný názor. A o tom to vše je.

Absolutně nesouhlasím s omezováním svobody slova. To jsem také uvedl ve svém dřívějším rozhovoru a touto cestou děkuji všem za reakce a vzkazy, kterých mi přišly stovky.

Nesouhlasím s tím, aby docházelo k jakékoliv mediální či jiné cenzuře. Nechť jsou to sami čtenáři, kdo rozhodne, co budou číst. Nechtějme nikomu vtloukat do hlavy žádoucí názory. Nedělejme z lidí opět marionety. Nevyhrožujme trestáním těch, kteří si dovolí vyjádřit názor opačný – pakliže nepodněcuje k násilí. Neblokujme je. A je jedno, zda jde o média nebo jednotlivce. Vždyť tohle vše jsme tu již měli. Chceme snad návrat do totality? Chceme opět zavírat za názory?

A vůbec – kdo určí, který názor je ten správný? Kdo z nás je ten hlavní politolog, ekonom, sociolog, který všemu rozumí…?

Ať už někdo aktivně pomáhá lidem, prchajícím před válkou z Ukrajiny nebo ne, je to jeho svobodná volba. Ano, je zřejmé, že tito lidé potřebují DOČASNÉ bydlení. Budou potřebovat i další DOČASNOU pomoc, včetně například práce apod. Na rozdíl od jiných skupin migrantů však tito lidé nechtějí jen zneužívat náš sociální systém a prchají skutečně a pouze v obavách o život svůj a především svých dětí. Chtějí pracovat, přičemž mají zájem i o profese, kterými naši lidé v některých případech opovrhují. Ale především se chtějí vrátit zpět domů.

Můžeme s pomocí těmto lidem souhlasit, můžeme ji vnitřně odmítat. Máme právo na názor. Nevnucujme ho ale druhým! Netrestejme nikoho bezdůvodně: Nevracejme se zpět v čase, nenastolujme prosím novodobou diktaturu a totalitu…

Parlamentní listy vlastní společnost SYNOT INVEST LIMITED podnikatele a bývalého senátora Iva Valenty

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama