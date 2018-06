Jakub Červenka: Okénko trhu

Za pomalejší inflací v Německu stojí především slabší růst cen služeb, který působí proti výraznému růstu cen pohonných hmot. Naopak u ostatních velkých ekonomik eurozóny by růst cen paliv měl mít mnohem silnější efekt na cenové indexy. Červnová inflace pro celou eurozónu, která vychází zítra, by tak měla podle trhu dosáhnout 2 %. I přes náznaky toho, že ekonomice eurozóny dochází dech, Evropská centrální banka věří, že inflace bude v příštích měsících stabilně poblíž svého dvouprocentního cíle. Podle guvernéra M. Draghiho by tak neměl být důvod odkládat měnověpolitickou normalizaci dále, než ECB nastínila na svém posledním jednání. Kvantitativní uvolňování by mělo být ukončeno do konce tohoto roku a první navýšení sazeb přijde (podle odhadu RBI) ve třetím čtvrtletí roku 2018.



Kurz koruny vůči euru dnes pokořil hranici EUR/CZK 26,00. Včerejší navýšení klíčové úrokové sazby na 1 % tak bylo trhem již v kurzu koruny zahrnuto, i přes dřívější načasování. S korunou se svezly i ostatní měny v našem regionu: forint i zlotý oslabily téměř shodně o půl procenta. Poptávka po středoevropských měnách čelí posilujícímu dolaru. Vůči euru je v porovnání s úterkem silnější o více než cent a dnes se pohybuje těsně pod EUR/USD 1,159. Od úterka euro oslabilo o půl procenta vůči koši všech hlavních měn. Euro se v posledních dnech potýká s poklesem důvěry investorů kvůli politickým rozkolům v jádru unie. Návrhy francouzského prezidenta E. Macrona na hlubší integraci eurozóny se zatím setkávají s neochotou severních států. Jednání o Brexitu dospěla do mrtvého bodu kvůli nevůli britské vlády zajistit absenci kontrol na severoirské hranici. Neúspěšná jednání o přerozdělování imigrantů naznačují, že politická budoucnost německé kancléřky A. Merkel je náhle nejistá.

