Jan Bureš: O přecitlivělé koruně a polské ústavní krizi

Šéfka polského nejvyššího soudu Malgorzata Gersdorfová řekla, že nebude respektovat nový kontroverzní zákon, který retro-aktivně snižuje požadavek na věk soudců ze 70 na 65 let. A dnes proto, nehledě na odvolání od prezidenta Dudy, jednoduše přijde do práce, protože podle ústavy má nárok vykonávat úřad 6 let. To je jen jeden za řady sporných zákonů měnící polský ústavní pořádek, kvůli kterým tento týden Evropská komise zahájila nová kárná řízení s Varšavou.

I když je přímý dopad polské ústavní krize na Česko minimální, koruna se nechá v posledních týdnech skutečně vyvést z míry velice lehce. Větší objemy zahraničního kapitálu se daly v posledním měsíci do pohybu směrem z české kotliny a česká měna jen velice těžko hledá na globálních trzích ztracenou atraktivitu. Do značné míry k tomu podle nás přispělo ujištění ČNB, že vůbec nezvažuje v případě potřeby rozprodávat mamutí devizové rezervy. Pokud se tedy krátkodobý zahraniční kapitál (který v objemech stále výrazně překonává roční přebytky zahraničního obchodu) rozhodne dát na pochod, nemusí vždy nutně najít dostatek protistran. Navíc ve chvíli, kdy je podle šetření ČNB historicky nejvyšší zajištěnost exportérů a na prázdninovém trhu je velice nízká likvidita. I menší odliv kapitálu kolem svátků, jako je Cyril a Metoděj a Jan Hus, jednoduše udělá na “přecitlivělé” koruně své…



