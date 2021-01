Jan Campbell: Dary amerického strýce

V jednom z posledních příspěvků jsem psal, že se nacházíme na křižovatce, na které se můžeme vidět tři různé koncepty budoucnosti nejenom roku 2021, ale i dalších. Dalších, protože regionální války nepustí tři mocnosti z očí, a velké války se tři mocnosti bojí. Mohla by totiž být poslední i pro ně. Znamená to, že strach a pud sebezáchovy zatím fungují.

Co nefunguje, sděluje obsah posledního balíku s dary amerického strýce. Byl dostaven v den tří moudrých (Tří králů) s pomocí ne často moudré TV a ne všudypřítomným Amazonem. Balík obsahuje více, než si mnohý našinec může představit. Především má-li potřebu se dobře vyspat a tím posílit imunitu nejenom proti Covid-19. Ten se u nás zabydlel podobně jako squatters. Na cestě k nám jsou ale ještě jiné neduhy a duch času, které Covidu následují. Veřejnost neví, zda politické elity o jejich příchodu vědí od čočkařů, hlavou státu nazývaných čučkaři, a zda se lépe připravuji na jejich přivítání, než tomu bylo v případě Covid-19. Říká se přece, že život je nejlepším učitelem. Uvidíme již brzo, zda to platí i v české kotlině.

První dárek v balíku představuje jasná zpráva amerických demokratů-liberálů-globalistů zabalená v kostýmech BLM. Dárek ve velikosti USB obsahuje tři zprávy: 1) Je zcela jedno, zda v den tří moudrých hráli na ulici nebo v Kapitolu moudří nebo hloupí. Je zcela jedno zda se jednalo o protest, revoltu nebo pokus o převrat. 2) EU, NATO a všichni s nimi spojení, od nich závislí nebo k nim vzhlížející jako vzor mohou dál klidně spát a pokračovat plnit své úkoly. V představitelné budoucnosti totiž k žádnému převratu, kopii sametové revoluce nebo dokonce získání suverenity nedojde. Google, Twitter, Facebook Vás prostě vypnou a ve tmě suverenitu nenajdete. Proto ta třetí zpráva. 3) Učit, učit se, učit se! Dvě slova třikrát opakovaná s vykřičníkem představují staro – známou, ne vždy jednoznačně pochopenou výzvu revolucionáře Lenina. A také výzvu pro neschopné posedět doma několik měsíců a připravovat se na účast v bojích ve světě. Především, stane-li se v době stresů a sílící moci ČLR a RF nastupující americký prezident nebožtíkem dříve, než skončí jeho mandát.

Druhý dárek v balíku představují tři rady v lahvové poště. Ne té, kterou psal Petr Chudožilov, a která představuje autobiografické povídání z let šedesátých a doby normalizační. Ale mnohem starší. První rada: Seznamte se rychle a důkladně se Zprávou o stavu Unie (State of the Union message) z 6. ledna 1941, protože její obsah je stále platný. Proč? Zprávu přednesl 32 druhý prezident USA Franklin Delano Roosevelt (1882 - 1945) a USA budou bez pardonu chránit své národní zájmy, nikdy oficiálně zveřejněné. Druhá rada: Podobně rychle se seznamte s interview bývalého prezidenta Reagana (1911 – 2004). Dal ho CBS’s v programu 60 Minutes reportérovi Mike Wallace 14. prosince 1975. Znalost jeho obsahu budete potřebovat pro nezbytné zkvalitnění a vysvětlování volebních slibů a klamání voličů, chcete-li se opravdu dostat k moci. V originálu interview pod názvem - Reagan on Libertarians & Conservatives VS Liberal Fascists Reagan popsal liberalismus v podstatě jako fašismus. Nevěřte, a přesvědčte se sami poslechem - ZDE. 3) Neopakujte chyby, které udělal Trump jako buržoasní produkt. Žijete již dlouho v jiné době a měli byste vědět, že po staru se žít nedá. Budete – li schopni a odhodláni při ochraně našich zájmů u Vás doma, nebo tam, kam Vás pošleme postupovat podle zkušenosti Lenina - obrana téměř vždy představuje smrt vojenského povstání nebo podle zkušenosti z dětství bez telefonu a komputeru - když vyhrožuješ, musíš udeřit, jinak se staneš okamžitě směšným a příkladem jak se nechovat při vstupu do politické arény, můžete doufat na naši dočasnou přízeň.

Třetí dárek v balíku ve formě video zápisu obsahuje návod, jak s pomocí zrádců a úředníků bez profesionální loajality s pátou kolonou na štítu můžete ze dvou a více politických stran vytvořit jednu. Staré strany hrají podle starého demokratického principu dvojích standardů vždy v jednom směru. Tento princip se přežil a nevede k našemu cíli: militarismu a neofašismu. Kdo půjde s námi, bude se cítit jako pán svého osudu, protože na cestě v doprovodu našich nejnovějších technologií zapomenete na dluhy, euro a EU.

Čtvrtý dárek představuje telegrafický seznam hlavních rizik roku 2021. Nikdo z Vás by je neměl ignorovat. 1) USA zůstanou světovým rizikem číslo jedna, protože Rusko a Čína se přestaly bát a vzdorují. To přestože jsou stále ještě závislé na FED, našich dolarech a technologiích. 2) Covid-19 zůstane světovým rizikem v roli squattera. Bude sloužit ke snížení a odvlečení pozornosti od pochodu k našim Vám sděleným hlavním cílům. Jejich význam Vám ale nebudeme vysvětlovat, protože jdeme společně a Vy se jejich dosažení nedožijete. 3) Klimatické změny zůstanou také rizikem. Třetím, za to ale výhodným pro nás. To proto, že podpoří konkurenci. V ní podle pravidel neviditelné ruky trhu, používání chytrých telefonů schopných šifrovat a nezanechávat stopu a s pomocí neomezeného počtu dolarů naše nadnárodní korporace budou vítězit. Během tažení k vítězství bude probíhat ekologické, efektivní a ekonomické zpracování odpadu, včetně lidského. 4) Rusko není světovým rizikem podobně, jako není Čína. Proto jsou u nás pod jedním číslem. Nepustíme však jednoho ani druhého z očí satelitů, špionů a pátých kolon. Tato svatá trojice bude udržovat doma napětí společně se squaterem Covid-19. O napětí v Evropě, na Kavkazu, Centrální Asii, Tchaj-wanu, Koreji, v Jihočínském moři a všude, kde to bude potřeba, se postaráme sami. Nevylučujeme, že Vás jako milovníky dovolené v zahraničí požádáme o účast v mírové, vzdělávací nebo výcvikové misi přímo na místě našeho zájmu. 5) EU nepředstavuje riziko. Jestli náhodou ano, tak především samo pro sebe. Proto necháme EU blábolit, šířit sliby a učit se skákat do dluhové jámy. Z té nejhlubší EU nevyleze bez naší maršálem prověřené pomoci.

Pátý dárek je dnes poslední. Jedná se o digitální seznam událostí, na které si jako mladí a pokrokoví bez naší pomoci sami nevzpomenete. Protože nemůžete a my máme zájem na Vaší úspešnosti v jinak nesplnitelné misi. Proto připomínáme, že: v únoru se slaví v ČLR nový rok a bude se konat APEC summit. V březnu bude možno přesvědčit se o odsouhlasení čínské 14. pětiletky a o přezkoumání vztahu EU s ČLR. V dubnu to bude mít Covid-19 s námi těžké. Proč? SZO (WHO) se snaží zjistit, odkud přišel a jaké má s námi plány. Obojí totiž potřebuje pro vypracování roční zprávy, získání peněz od sponzorů a pro své zasedání. To se obyčejně koná v květnu v rozkvétající Ženevě. Pan ex-krejčí Bakala nechá zdravit, protože ví, že bez peněz, do hospody nelez. V červenci budete testováni na výdrž a imunitu. ČLR bude slavit 100 let od založení komunistické strany. A kdo bude úspěšný v testu, bude mít možnost s novými silami po dovolené pokračovat v realizaci v úvodu zmíněných, ale doposud nesplněných slibů prezidenta Roosevelta z roku 1941. To jste ještě nebyli na světě. Proto neviděli jeho poválečnou krásu, podobně jako ji neviděl prezident Si. Nepochybuji proto, že prezident Si se nechá slyšet v rámci zasedání OSN svým viděním světa, podobně jako tomu bude na 6. Plénu komunistické strany ČLR a v rámci na říjen plánovaného summitu G 20.

V Ruské federaci si mnozí zcela jistě připomenou Petra I. Velikého. Ten před 300 lety byl oficiálně prohlášen imperátorem vší Rusi. Dnes jeho roli hraje prezident Putin. Společně s Ruskem bude možné si také připomenout 100 let od narození Andreje Sacharova a oslavit ho dvakrát: jako vědce v Akademii věd a jako bojovníka za lidská práva na ulici. Na ní bude možné slavit také 90 let od narození Michaila Gorbačova, možná i 80 let od začátku Velké vlastenecké války. Nevíme, kde se bude slavit 60 let od prvního letu do vesmíru. Připomínáme ale, že let se uskutečnil s pomocí kosmické lodě Vostok a v ní se nacházejícím Jurijem Gagarinem. Zajímavá může být oslava 30 let od mírového rozpadu SSSR, přestože rozpad SSR nás opět přivádí k novým rizikům, nebezpečím a připomenutí nikdy neukončené války. Budu se těšit, dožiju li se připomenutí historické periody vztahu SSSR a Čína v letech 1923 – 1925 někým z české kotliny. Děkuji za všechny dary, nejenom amerického strýce. Souhlasu netřeba.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

