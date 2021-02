Jan Campbell: Očistec na zemi (3)

reklama

ČR bude moci spořit na výdajích za protokol, televizní přenosy a zprávy z USA, velvyslanectví ČR v USA zvýší produkci a kvalitu přípravy guláše a knedlíků pro přechodné obyvatele Kapitolu a doma se začne více vydávat na věci bez dohledu a kontroly veřejně právní televize a médií. Tak to funguje v transparentní demokratické společnosti. Většině to vyhovuje, proto nikdo to nechce (z) měnit.

Přesto doporučuji zamyslet se krátce, ale kriticky na mírnou euforii kancléřky Merkel během změny moci ve Washingtonu. Ta si nyní může odpočinout a připravovat se na odchod. Vydechne si, protože nebude nucena každý druhý den poslouchat a přijímat od exprezidenta USA urážky, nadávky a poučování a američtí vojáci v SRN se nebudou rychle stěhovat. Nebezpečí hrozí, že politika SRN, přinejmenším ale politika CDU pod vedením pana Armina Lascheta (1961) může pokračovat v jejím duchu. To jest vyčkávání, kompromisy a lavírování mají funkci parametrů. Jak dopadne volba kancléře nebo kancléřky na podzim, nevím. Stejně jako nevím, zda je současná vládní elita SRN schopna a ochotna, o EU nemluvě, pozvat duch doby (Zeitgeist) k diskuzi na téma moderní aliance demokracie a tvůrčího rozumu, jako vyšší kognitivní schopnosti. V době kognitivního kapitalismu se totiž SRN a EU bez něčeho zcela nového neobejde.

Nevyužije-li SRN a EU tuto historickou příležitost, budou se moci jenom divit a modlit za přežití, protože ignorují to, co přijde z USA až squatter covid-19 bude unaven, nebo se rozhodne se trochu vyspat a z pomalého vláčku multikulturalismu se stane Maglev. EU totiž prohrává s USA a ve světě i na ideologické frontě. Nekriticky převzala a rozvíjí myšlenku multikulturalismu, nehledě na konstatování kancléřky Merkel, že myšlenka zkrachovala. Adaptace multikulturalismu a progresivismu se mohou totiž v konečném výsledku projevit plným rozpadem EU. To platí i pro RF a ČLR. Zde by se mohla EU poučit z historie Asie, která hodnotí myšlenku multikulturalismu v pojetí USA a EU velice kriticky.

Neuškodí kriticky hodnotit i konání Vatikánu. V něm strádá papež František od bolestí končetin. Přeji mu upřímně zlepšení zdravotního stavu a stabilizaci, aby mohl navštívit Irák a další státy, a jednat s elitami, které si přeje oslovit. Má toho dost, co by měl nejenom elitám, ale především nám ovečkám pastýř vysvětlit. O co se jedná?

Katolíci demokratické orientace v USA totiž dychtí po krvi, podobně jako loutkovodiči Navalného dychtí po sakrální oběti. Po inauguraci prezidenta Bidena se mi jeví, že přišla hodina vyrovnání a pravdy. Ta se představila veřejnosti již v roce 2016 ihned po zvolení Trumpa prezidentem USA. Rozkol v katolické církvi USA, vstup Vatikánudo Rady inkluzivního kapitalismu a další skutečnosti, jimiž nehodlám zatěžovat hlavu čtenáře. Ty představují důležitý politický faktor, který bude působit nejenom na dění v EU, ale i v Bělorusku a daleké ČLR s cca 150 milióny katolíků prý čekajících na pomoc z Vatikánu.

V USA pokus o převzetí Kapitolu 6. ledna t.r. potvrdil rozkol v katolické církvi a připomenul události před 160 roky (1861). Ty se týkaly volby 16. prezidenta USA, Abraham Lincolna (1809 – 1865), prvního prezidenta z řad Republikánské strany, který za americké občanské války vedl severní státy a byl 1865 zavražděn. Známý italský novinář, píšící pro časopis L'espresso, který se specializuje na náboženské zprávy, zejména o katolické církvi a Vatikánu, Sandro Magister (1943) mi napověděl přečíst si americký portál National Catholic Reporter, abych rychleji pochopil, že se jedná o záležitost, kterou nelze podceňovat. Podle portálu se mají katolíci a všichni vysoce postavení úředníci administrace, kteří podporovali Trumpa přiznat k účasti na nepodařeném převratu.

Přidám-li k obsahu výzvy portálu National Catholic Reporter ještě popis doby prezidenství Trumpa a hodnocení katolíků – příznivců exprezidenta Trumpa redaktorem jezuitského žurnálu America praktikujícím jezuitou James J. Martinem (1960), kterého papež František v roce 2017 vybral jako poradce Vatikánského sekretariátu pro komunikaci, a jeho knihu - Building a Bridge: How the Catholic Church and the LGBT Community Can Enter into a Relationship of Respect, Compassion, and Sensitivity (HarperOne, 2017) je mi jasné, jakou kvalitu má a kam vede cesta. Dnes také vím, proč pan Martin vyzval katolíky k pokání, proč blahoslovil na konventu Demokratů v roce 2020 kandidáta Bidena a proč byl pozván ke čtení modlitby v rámci ceremonie převzetí moci prezidentem Bidenem.

Proto by se měli političtí analytikové věnovat očekávanému boji mezi skupinou vedenou americkým římskokatolickým knězem, od roku 2019 arcibiskupem washingtonským a od 28. listopadu 2020 prvním kardinálem afroamerického původu, Wilton Daniel Gregory (1947) s přímým kontaktem na prezidenta Bidena a skupinou vedenou americkým římskokatolickým knězem mexického původu, arcibiskupem v Los Angeles a předsedou Katolické biskupské konference USA (USCCB), José Horacio Gómez (1951). Očekávaný boj skupin se totiž bude promítat do práce Kongresu USA. Ten je více religiózní než si našinec myslí a než představuje cca 30% podíl katolíků na celkovém počtu obyvatel USA. Prezident Biden se prohlašoval během prezidentské kampaně za praktikujícího katolíka. Čtyřletá konfrontace mezi Washingtonem a Vatikánem může nutit prezidenta Bidena snížit napětí a zmenšit konfrontaci s ním. Při takovém postupu nelze vyloučit nepříjemnou otázku protivníků prezidenta: Komu jste přísahal a na koho, na ústavu nebo na Vatikán?

V rozdělené a polarizované společnosti s vraždami a zbraněmi v ruce téměř každého občana USA málokdo uslyší výzvu církve k usmíření a sjednocení. Za to ale mnozí uslyší to, co si dovolil sdělit veřejnosti top manažer a právník americké televize PBS: I když Biden vyhraje, my přijdeme k voličům – republikánům, budeme u nich odebírat děti a posílat je na převýchovu do speciálních táborů…Je to velice dobré, že covid-19 kosí republikánské státy. Nebudu dále citovat, pouze připomínám, že:

PBS je americká nezisková organizace, veřejnoprávní výrobce a distributor vzdělávacích televizních programů pro děti a dospělé. Multikulturalismus je jedním z instrumentů v boji proti vlastní kultuře, tradici a historii. Tato trojice omezuje svobodu progresivistů a představuje vězení jejich (prý) svobodného ducha.

Klidnému spánku katolíka - prezidenta Bidena, politiků hledajících u něho pomoc, ale i vedení ČLR tato skutečnost nepřispěje. Připomínám příspěvek - Očistec na zemi (2) a v něm formulovaný třetí úkol týkající se otázky cca 150 milionů čínských křesťanů v kontextu Velkého resetu, role Vatikánu v Radě pro inkluzivní kapitalismus a oficiálního vztahu Vatikánu s ČLR. Souhlasu netřeba.

