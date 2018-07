Jan Urbach: Únava z Mekelové! FDP chce omezit funkční období kancléře

Předseda německé Svobodné demokratické strany (FDP) Christian Lindner prohlásil v rozhovoru pro list „Bild am Sonntag“, že funkční období německého kancléře by mělo být omezeno na 8-10 let.

„Zastávám názor, že funkční období předsedy německé vlády by mělo být omezeno na osm nebo deset let. Jakýkoliv jiný kancléř by byl progresivnější než paní Angela Merkelová. Souvisí to s délkou funkčního období," prohlásil Lindner. Lídr FDP je přesvědčen, že v třináctém roce činnosti je Merkelová již politicky vyčerpána. „V této situaci a s touto kancléřkou se nepodaří dosáhnout takového vzestupu, který Německo potřebuje," řekl v Bild am Sonntag Lindner.

Jan Urbach

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele.

