Jan Vysočina: Hnutí ANO prý chce nové mise armády v zahraničí, více peněz i vojáky

ČTK očekává další růst rozpočtu ministerstva obrany a uzavření významných zbrojních zakázek tak, aby české ozbrojené sily v nadcházejícím roce byly platnou silou paktu NATO. Armáda se rozšíří o další vojáky, kteří budou potřební na zahraniční mise. Tak o tom velmi často informuje velení NATO. V lednu budou Češi volit prezidenta, poslanci budou také hlasovat o důvěře vládě a tedy i nové ministryni Karle Šlechtové (ANO). Změny by se mohly udát i v čele generálního štábu.

Česká armáda má v současnosti na zahraničních misích asi 400 vojáků. Příští rok by se jejich počet měl výrazně zvýšit na více než 1000. K dosavadním misím přibude účast na aliančním posílení na východním křídle NATO, kde by měli čelit hrozbě vojenské agrese z Ruska. V jeho rámci česká armáda vyšle do Litvy mechanizovanou rotu v počtu řádově 200 vojáků, působit budou v bojovém uskupení, které sestavuje Německo. Do Lotyšska pod kanadské velení vyjede minometná četa o velikosti do 40 vojáků.

Česko prý (nevěděl jsem, že také něco zvažuji) zároveň zvažuje rozšíření svého působení v misích v Afghánistánu, Iráku a v Mali. O posílení by musela rozhodnout vláda a Parlament. Tak brzy uvidíme, zda jsme se hlasy voličů rozhodli dělat paktu NATO křoví při jeho agresivních výpadech po celém světě. Záležet tak bude na úspěchu sestavení vlády a na tom, jaké strany ji budou podporovat. Proti misím vystupují komunisté a SPD. Tedy lze pochybovat o tom, že bude Babiš vládnout s jejich podporou a současně uskutečňovat plány opozičních stran tzv. demokratického bloku. To by museli být politici KSČM a SPD padlí na hlavu.

Rozpočet vlády na rok 2018 počítá s výdaji 58,9 miliardy korun, což je o 6,4 miliardy více, než kolik ministerstvo obrany dostalo na letošní rok. Více peněz půjde třeba na platy nových vojáků, nákup munice nebo na příspěvkové organizace.

Situaci v armádě mohou ovlivnit personální změny ve vládě. Za necelé dva týdny se uskuteční první kolo prezidentské volby. Bude se v nich rozhodovat, zda prezidentem, a tedy i hlavním velitelem ozbrojených sil, zůstane Miloš Zeman, nebo ho vystřídá některý z vyzývatelů. Změnu však nelze očekávat, protože jeho vyzyvatelé jsou ve velké nevýhodě. Velmi málo potenciálních voličů je zná.

Obecně se dá konstatovat, že není vůbec jisté, zda výše uvedené plány projdou v Poslanecké sněmovně ČR. Není v zájmu ČR, aby byli její vojáci používáni pro mise, které nejsou pro ní nijak prospěšné. Pouze to stojí peníze a bezpečnost naší republiky se tak vůbec nezvýší. Bylo by to zbytečné plýtvání prostředky státního rozpočtu. Finance se dají použít mnohem efektivněji při výcviku záloh, které mohou být potřebné při zvládání invaze nezvaných ekonomických migrantů z Asie a Afriky v příštích letech. Situaci v těchto vzdálených zemích jsme svými činy nezpůsobili. Základní příčinou jejich problémů je nekontrolovatelné zvýšení počtu obyvatel bez zajištěných zdrojů obživy. To je patrné ze statistických přehledů za posledních třicet let. Je sice chvályhodné, že Západ pomohl těmto zemím s vymícením nakažlivých chorob, ale sociální inženýři poněkud zapomněli na školství a tak jejich zvýšené počty obyvatel nejsou schopny ani práce v montovnách jaké vznikly v řadě kulturně vyspělejších zemí východní Asie.

Zdroj.

Jan Vysočina

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele.

autor: PV