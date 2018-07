Jan Vysočina: V ČR se začíná prosazovat ochrana „demokracie“ kamenem

V uplynulých volbách do PSP byl za hnutí SPD na Vysočině zvolen poslancem p. Radek Koten. Má rovněž poslaneckou kancelář v Třebíči na Karlově náměstí. Ve výloze u vchodu do domu, kde je umístěna kancelář, má vystaveny základní informace o sobě s kontakty na své asistenty.

To se od samého počátku otevření kanceláře nelíbí místním rádoby obhájcům demokracie. Místo toho, aby v souladu se skutečnou demokracií používali demokratické formy přesvědčování občanů o svých pravdách (spíše by se dalo říci, že jsou to jejich neověřené víry), zvolili násilí a snahu o vymazání jim nepohodlných politiků a stran z veřejného prostoru. Kdo není vidět v mainstreamových médiích a ani ve veřejném prostoru, tak ten je po čase vytěsněn v myslích voličů těmi politiky, kteří tento prostor mají propachtovaný na „věčné časy“. Máme však nyní štěstí, že existují i alternativní média, kde je dán prostor i potlačovaným názorům a politikům, kteří je hodlají skutečně prosazovat.

Úsilí rádoby obránců čisté demokracie v Třebíči vyvrcholilo dvěma útoky kamenem na výlohu, kde je umístěna upoutávka na kancelář poslance SPD. Jak je patrné z fotografie v záhlaví tohoto komentáře, tak destrukce informační vývěsky je v pokročilém stádiu.

K této nedobré situaci, kdy se začíná prosazovat metoda velkého klacku, přispívají vydatně mainstreamová média v ČR, která zveřejňují a stále opakují neověřené informace o údajném extremismu hnutí SPD. Jen se pečlivě vyhýbají faktům, které by to mohly potvrzovat. Z údajného extremistického jednání jednoho bývalého asistenta poslance SPD se přece nedá usoudit, že takto uvažuje většina členů tohoto hnutí včetně jeho vedení.

Je snad extremismem obhajoba zájmů občanů republiky?

Je snad patrné reformní úsilí našich politiků ostatních politických stran Česka na změnu politiky EU tak, aby skutky jejího vedení zjevně nepoškozovaly tento útvar a tím pádem i zájmy ČR?

Je extremistický požadavek SPD, aby byl konečně po více než dvaceti letech od přijetí Ústavy ČR přijat zákon o obecném referendu (jeho přijetí je od samého vzniku ČR předpokládáno v jejím znění), který by dával občanům právo, aby mohli v nutných případech rozhodovat o všech důležitých otázkách vnitřní i zahraniční politiky?

Někdo by mohl zlehčovat znalosti a schopnosti rozhodování občanů při posuzování důležitých otázek v referendu. Pak by následně mohl zaznít názor, zda mají mít všichni občané volební právo, když nemají všechny informace a odborné znalosti. A o politických stranách a kandidátech, kteří za ně kandidují ve všeobecných volbách, nevědí často vůbec nic. Oni vlastně voliči bez těchto znalostí zvolili kozla zahradníkem. Pak všechna rozhodnutí parlamentu i vlády je možné zpochybnit, protože je přijali nekompetentní poslanci, kteří byli zvolení proto, že voliči nevěděli, koho vlastně volí.

Každý člověk, který používá mozek k přemýšlení, si musí sám opatřit informace o tom, kdo je skutečný demokrat a chce uskutečňovat politiku ve prospěch všech občanů této země tak, aby nebyl bezdůvodně nikdo diskriminován. Nelze se spoléhat na neověřené informace a komentáře, které šíří jako fakta řada televizních stanic ve svých takzvaných zpravodajských relacích. Vedoucí úlohu v šíření takových neověřených informací mají naše tzv. veřejnoprávní média a i ČTK přebírá ze světa i domova zprávy bez náležitého ověření.

Stále slyším z mainstreamu, že alternativní média šíří neověřené zprávy a komentáře, ale o tom, že nejvíce takových hoaxů je zveřejňováno právě na něm, se tam nezmiňují. Je to tedy pravděpodobně cílená propaganda, která má ošálit co nejvíce občanů.

Jan Vysočina

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele.

