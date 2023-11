Jan Zavřel: Reportéři ČT – spolehlivý zdroj informací?

reklama

Vážený pane Hanzlíku,

dne 6. 11. 2023 jste v rámci Reportéru ČT odvysílal už třetí reportáž o Metropolitním spořitelním družstvu. Musím konstatovat, že jste mě jako novinář hluboce zklamal, protože Vám nejde o objektivní informování diváků ČT, ale o odvysílání co největší senzace. Bohužel musím konstatovat, že i na Vás se vztahuje můj výrok na adresu novinářů, který jste odvysílal ve své předchozí reportáži. Poctivých novinářů je tak málo!

Vaše reportáž je mixem částečně vyfabulovaných tvrzení účelově přeházených tak, aby, alespoň podle Vašich představ, vzbuzovala u diváků České televize co největší senzaci.

Jediným kladem všech tří Vašich, dosud odvysílaných, reportáží o Metropolitním spořitelním družstvu je fakt, že uveřejňujete informace o Azízovi Al Nasserovi.

Vezměme celou záležitost chronologicky:

Až do dubna 2013 bylo Metropolitní spořitelní družstvo nejen největší ale i ekonomicky a finančně nejsilnější družstevní záložnou na českém trhu která měla k 31. 12. 2012 160 milionů Kč zisku a k 30. 04. 2013 90 milionů Kč zisku, měla 3,9 miliardy Kč likvidních rezerv a měně než 2 % ztrátových úvěrů. Takže toto je podle Vás ten největší tunel v dějinách českých družstevních záložen? O pravdivosti těchto údajů svědčí pravidelné měsíční reporty o stavu družstevních záložen na českém trhu, které vydávala Asociace družstevních záložen a samozřejmě finanční audity.

Skupina pod vlivem Azíze Al Nasera zcela prokazatelně více jak 10 let úspěšně podnikala v oblasti nákupů a prodeje nemovitostí a developerských projektů. Proč jste tento fakt zamlčel?

Lidé z této skupiny si u Metropolitního spořitelního družstva požádali o 7 úvěrů na nákup nemovitostí a developerské projekty v Čechách a na Slovensku v době, kdy ceny nemovitostí byly prokazatelně na svém dně. Od roku 2013 ceny nemovitostí jen rostly.

Metropolitní spořitelní družstvo nemělo clearingový účet u ČNB (to není povinnost) a tak čerpání úvěrů realizovalo na účty klientů u jiných bank. V tomto případě u, v té době existující, LBBW Bank. Proč jste diváky České televize neseznámil s faktem, že zasílání peněz do Hongkongu realizovali pracovníci LBBW Bank? Pan Jiří S., pracovník LBBW Bank, měl dokonce, podle výpovědi pana Vinše, bianko podepsané platební příkazy, které měl sám vyplňovat. Jako investigativní novinář jste měl tuto skutečnost ověřit a s výsledkem seznámit diváky České televize.

Jak je tedy možné, že organizovaná a úzce spolupracující skupina státních institucí ve složení Finančně analytický úřad Ministerstva financí, Vrchní státní zastupitelství v Praze a Česká národní banka nezakročila proti LBBW Bank ale proti Metropolitnímu spořitelnímu družstvu?

Rozumně se dá předpokládat, že v České národní bance pracují lidé znalí bankovnictví, kteří zcela zákonitě museli vědět, že když někdo během 5-ti pracovních dnů zablokuje finanční instituci veškeré okamžitě likvidní zdroje, zablokuje peníze, které byly poskytnuty formou úvěrů klientům a ze dne na den zakáže finanční instituci přijímat vklady a poskytovat úvěry tak tato finanční instituce musí zcela zákonitě zkolabovat. Nemusíte mít zrovna doktorát ekonomických věd abyste pochopil, že kdyby někdo například Komerční bance zablokoval na účtech 150 miliard Kč, jejím klientům zablokoval 20 miliard Kč a ze dne na den ji zakázal přijímat vklady a poskytovat úvěry tak „do hodiny“ zavře. Metropolitní spořitelní družstvo za těchto podmínek 8 měsíců proplácelo svým klientům jejich platební příkazy a kdyby Vrchní státní zastupitelství v Praze zcela nesmyslně netrvalo na blokaci 2,3 miliard Kč likvidních rezerv, tak nikdo nemusel na své peníze čekat ani vteřinu. Místo toho jste vysílal výpovědi zoufalých členů družstva. To je panečku ta pravá senzace!

Proč jste divákům České televize nevysvětlil, jak je možné, že insolvenčním správcem Metropolitního spořitelního družstva byl soudem jmenován kontroverzní pan Hala? To je konkurz snů s cca dvěma a půl miliardami Kč na účtech a 10 miliardami Kč pohledávek za dlužníky!

Jako správný a zvídaví investigativní novinář jste byl povinen zabývat se faktem proč byly pohledávky prodány jako celek a nebyly soutěženy jednotlivě? Kdo v letech 2013-2014 měl volnou likvidní více jak jednu miliardu Kč? Snad jedině pánové Kelner a Tykač. Jak byste asi divákům České televize odůvodnil, že společnosti pod kontrolou těchto pánů vydělaly na „zcela bezcenných“ pozemcích miliardy Kč? To snad není dostatečná senzace?

Jako informaci, hodnou eskamotéra Vašeho formátu, lze označit ukázky kousků pozemků, které jste vyštrachal z celého balíku pozemků v hodnotě několika miliard Kč zastavených za úvěry, na kterých jste se snažil diváky falešně přesvědčit, že takové byly všechny Metropolitnímu spořitelnímu družstvu zastavené pozemky. Seriózní analýzu všech zastavených pozemků asi od Vás nelze očekávat?

Proč jste divákům České televize zatajil skutečnost, že znalci, kteří oceňovali pozemky nakoupené skupinou kolen Azíze Al Nassera nebyli odsouzeni? A to ani na základě mnou podaných trestních oznámení. Ba dokonce jsem dostal odpověď, že státní zástupkyně nebyla povinna se touto záležitostí zabývat! Jak se tedy mohlo jednat o nepravdivé posudky, když se znalci trestného činu nedopustili? S touto informací byste se asi jako investigativec odrovnal tak jste prezentoval znalce, který byl sice odsouzen, ale za ocenění úplně jiných pozemků!

Také jste divákům zapomněl vysvětlit, že případy „Křížek“ a Liška“ se skupinou Azíze Al Nassera vůbec nesouvisí. Že se jedná o případy, které vznikly až poté, co organizovaná skupiny státních institucí uvedla, ve světě finančnictví zcela bezprecedentními opatřeními, Metropolitní spořitelní družstvo do „klinické smrti“.

Co takhle kdybyste divákům České televize prezentoval pravdivou časovou souslednost? Prosperující a ekonomicky stabilní družstvo poskytuje úvěry skupině kolem Azíze Al Nassera, která se více jak 10 let úspěšně zabývá obchody s nemovitostmi. Tato skupina za pomocí pracovníků LBBW Bank posílá peníze do Hongkongu, kde je pod kontrolu Azíze Al Nassera shromažďuje jeho bratranec pobývající v Hongkongu na falešný pas. Organizovaná skupina státních institucí svými bezprecedentními opatřeními, uvádí Metropolitní spořitelní družstvo do „klinické smrti“. Až poté někteří dlužníci Metropolitního spořitelního družstva začínají spekulovat, že si úvěry později levněji koupí od jejich nového majitele a přestávají své závazky splácet. Družstvo 8 měsíců inkasuje splátky úvěrů a prodává dluhopisy a z takto získaných zdrojů vyplácí platební příkazy svých klientů. Všechny nevyplatí jen pro to, že Vrchní státní zastupitelství v Praze trvá na blokaci 2,3 miliardy Kč. Manažeři družstva musí ze zákona podat návrh na insolvenci, kterou schválí Městský soud v Praze a jmenuje kontroverzního pana Halu jako insolvenčního správce.

A abyste se zabýval okolnostmi udělení bankovních licencí jiným družstevním záložnám, to od Vás asi člověk nemůže očekávat. Na to asi nemáte … (jak říkával bývalý premiér pan Topolánek).

K objektivnímu informování diváků České televize máte k dispozici moje články publikované na serverech Měšec a Parlamentní listy. To je ale nesmíte odbýt konstatováním, že v nich tvrdím, že za všechno může Vrchní státní zastupitelství v Praze, jak jste to udělal ve své předposlední reportáži.

Na závěr Vás zdravím citací úryvku z písně Waldemara Matušky:

„… jen se snaž

jak nejlíp to znáš

co děláš to dělej rád“

Jan Zavřel

