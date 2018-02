Jan Ziegler: Chcete czexit, tak poletíte jako první

Nikdo rozumný nepopírá, že Evropská unie má své chyby a já jsem o nich také psal. Štvou mě například unijní vztah k Izraeli a také někdy zabývání se nepodstatnými záležitostmi. Nedávno však naše možné vystoupení z Evropské unie označili za sebevraždu zástupci Hospodářské komory České republiky a Svazu průmyslu a dopravy. Ve stejném duchu se k nim přidal i šéf Asociace malých a středních podniků a živnostníků Karel Havlíček.

Prví dvě instituce soustřeďují špičkové české a moravské podnikatelské hráče, kteří zaměstnávají statisíce lidí a uzavírají miliardové obchody. A když tito lidé říkají, pozor, odchod z Evropské unie by pro nás byl katastrofální a důsledkem by byly statisíce nezaměstnaných, odliv mnoha továren za hranice a ekonomický pád někam na úroveň Běloruska, tak je musím brát vážně. Naopak amatéři, kteří v životě neřídili ani dvoreček, nic nedokázali, o ekonomice nemají ani ponětí a jenom vykřikuji czexit, czexit, mě nezajímají ani v nejmenším. Už z toho důvodu by obecné referendum o našem vystoupení z Evropské unie bylo totálním nesmyslem.

Jistý podnikatel z východních Čech má továrnu s asi pěti sty zaměstnanci a 70% produkce vyváží do unijních zemí má v tom jasno. Svým lidem rozeslal email, ve kterém je upozornil na to, že czexit je totálním nesmyslem, jenž by jeho firmu položil na lopatky. A on dobře ví, kdo z nich jej podporuje. A kdyby se náhodou czexit povedl, a on byl nucen propouštět, tak oni poletí jako první. „Já samozřejmě vím, o koho jde, na malém městě se nic neutají a hospody mají uši. A také to nejsou žádné pracovní hvězdy, bez kterých bych se neobešel,“ dal jasně najevo pan továrník. A podle mého názoru je to muž na svém místě..

Psali jsme: Jan Ziegler: Karel Slezák zemřel, byl to člověk Jan Ziegler: Midibusy v centru Budějc jsou super Jan Ziegler: Vyřešíme to jednoduše, urazíme Koněvovi hlavu Jan Ziegler: Zákon o holocaustu škodí Polsku

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV