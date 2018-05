Jan Ziegler: Hanebné a špinavé ruské praktiky proti českým hokejistům

Chování zástupců ruského hokeje je skandální. Češi jsou v zítřejším semifinálovém hokejovém zápase na olympijských hrách domácím týmem a tak mají právo na volbu dresů a střídačky. Manažér týmu Jan Černý webu hokej.cz potvrdil, že mu jeden z Rusů za sto euro nabídl, aby se Češi těchto výhod vzdali. Ten to samozřejmě odmítl, se slovy, „to už je v Rusku taková krize nebo co?“ Pravda, mě by taková nabídka také hodně urazila.

Horší bylo, že kameraman televize První kanál, kterou většinově vlastní ruská vláda, v rozporu s pravidly začal na kameru natáčet trénink českých hokejistů. Nakonec byl důrazně odejít. Je jasné, že tam nebyl sám za sebe a přípravu našich hráčů nenatáčel jenom z nějaké záliby či pro ruské diváky. On tam byl evidentně vyslán na špionáž ruskými hokejovým vedením. To znovu dokazuje, že Rusové se nezastaví před ničím, před jakoukoliv podpásovkou, jen aby vyhráli. Koneckonců státem řízený doping to potvrzuje a jsem rád, že nakonec Mezinárodní olympijský výbor potrestal Rusko za tuto aféru tak, jak potrestal. Právem tvrdě.

A co se týče tohoto skandálu, pokus korupci je velmi vážná věc, i ve sportu. Takové chování nemůže zůstat bez trestu. V úvahu připadá i ten nejvyšší, vyloučení ruské hokejové reprezentace z turnaje, i když hrající pod jiným názvem a olympijskou vlajkou, z těchto ZOH.

Psali jsme: Jan Ziegler: Rusové mučí vězně, ale viní z toho druhé Jan Ziegler: Násilník Kotrba napadl lidi pepřovým sprejem Jan Ziegler: Císař Zikmund – špičkový evropský politik a vynikající český král Jan Ziegler: Fakta jsou jasná, Rusko není vzorem

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV