Jan Ziegler: Izraelské útoky jsou v pořádku, Asad má, co si zasloužil

Odpověď na sebe nenechala dlouho čekat. Podle izraelských armádních zdrojů zaútočily jeho letouny na dvanáct cílů v Sýrii, poté co vzdušný prostor Židovského státu narušil iránský dron. Zahynulo šest syrských vojáků a jejich spojenců, jeden izraelský letoun byl sestřelen, piloti se naštěstí zachránili.

Reakce Izraele byla pochopitelná. On nemá zájem se zapojit do konfliktu v Sýrii, nicméně vždy důrazně hájí své zájmy. Poradce několika izraelských premiérů Dan Schueftan už dříve správně upozornil na fakt, že v Sýrii to není souboj dobra se zlem, protože všechny válčící strany chtějí zabíjet Izraelce. Podotýkám, že snad s výjimkou kurdských milicí, kterým se jedná hlavně o ochranu území obývaných Kurdy.

Je obecně známou skutečností, že spojencem vlády v Damašku jsou teroristé z šíitského Hizballáhu a také Irán a oba dva také veřejně hlásají likvidaci Izraele. Iránští představitelé o něm mluví jako o rakovinovém nádoru apod. a neuznávají právo na jeho existenci. Zločinci z Hizballáhu jsou odpovědni za celou řadu teroristických útoků proti obyvatelům Židovského státu. Vraždili při nich ženy a děti a v jednom obzvlášť surovém případě umlátili kladivem k smrti čtyřletou holčičku, Dan Schueftan dokonce prohlásil, že pro jeho zemi je nebezpečnější Hizballáh než islámský stát, a to z toho důvodu, že ti první chtějí nejdříve zlikvidovat Židy, kdežto pro ty druhé jsou hlavními nepřáteli sekulární Arabové a vyznavači judaismu jsou až dalšími v pořadí. Asadovská Sýrie dosud nebyla schopna s Izraelem uzavřít mír a obě země jsou de iure ve válečném stavu. A vzhledem k tomu, co všechno Židé od svých sousedů na Blízkém východě zažili, se nelze divit jejich pádným reakcím na jejich provokace. Ono je lepší uzemnit gaunera včas, než ublíží mně. Izrael zkrátka nedovolí, aby se po zuby ozbrojení úhlavní nepřátelé usazovali v sousedství a byli hrozbou pro jeho bezpečnost.

Moskva vyzvala Jeruzalém k tomu, aby respektoval území celistvost Sýrie. Je to od ní samozřejmě pokrytecké, protože jaksi zapomněla upozornit Sýrii, Irán a Hizballáh, aby přestaly s protižidovskou nenávistí a ohrožováním bezpečnosti Izraele. Rusko opakovaně dokazuje, že slovní ujišťování Židovského státu o přátelství jsou pouhými prázdnými slovy, která nejsou podpořena skutky. Naproti tomu Američané Izrael jednoznačně podpořili. USA už jsou zase zkrátka jiné, opět přátelské, než byly za Baracka Obamy.

Shodou okolností jsem si dnes dopoledne četl o Jomkipurské válce v roce 1973. Bašár Asad by si měl vzpomenout, jakou tenkrát dostala Sýrie od Izraele nakládačku, izraelské tanky se dostaly na třicet kilometrů od hlavního města Damašku, a jak její tehdejší prezident, jeho tatík Hafíz, brečel a zoufale prosil ostatní arabské státy a Sovětský svaz o pomoc.

Psali jsme: Jan Ziegler: Chcete czexit, tak poletíte jako první Jan Ziegler: Karel Slezák zemřel, byl to člověk Jan Ziegler: Midibusy v centru Budějc jsou super Jan Ziegler: Vyřešíme to jednoduše, urazíme Koněvovi hlavu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV