Jan Ziegler: Kauza H-Systému je smutná, zásahy Zemana ještě horší

Chápu bolest lidí, kteří v kauze H – Systému sedli na lep podvodníkům a přišli o své peníze. Podstatě rozhodnutí Nejvyššího soud v Brně rozumím. Nelze zvýhodnit jednu skupinu dlužníku nad druhou. Asi šedesát lidí dostavělo svá bydlení na základě původních staveb H – Sytému. Ovšem zhruba tisícovka lidí neměla ani tuto možnost a tak se soudci rozhodli, že nejlepší řešením je prodej domů a odškodnění všech poškozených. Chci však věřit, že lidé se nakonec nebudou muset stěhovat a opustit domy, kde už dvacet let žijí. Beru to jako výjimečný případ, a tak by dlužnou částku mohl za tyto nájemníky H – Sytému zaplatit stát, už kvůli nečinnosti justice. Zbývající podvedení by dostali peníze a Ti ostatní by bydleli tam, kde dosud, s tím, že by se pozemky a domy převedli do jejich vlastnictví.

Není tedy hanbou verdikt NS, ale to, že tato kauza se už vleče přes dvacet let. Podvodníci byli, jsou a budou. Pokud bychom však si měli vzít příklad z některých západních zemí, tak je to určitě v oblasti funkčnosti justice, kde se takové spory nevlečou léta a soudy tam rozhodují poměrně rychle.

Skandální je ovšem zasahování Miloše Zemana do této kauzy a pokus o vytřískání politických bodů. Demokracie se skládá z tří na sobě nezávislých mocí, zákonodárné, výkonné a soudní. A prezident jako součást výkonné moci nemá právo zasahovat do moci soudní, S jedinou výjimkou, může udělit amnestii v konkrétních případech konkrétním lidem. Ovšem nemůže si zvát předsedu Nejvyššího soud na kobereček. On se zřejmě shlédl ve východních oligarchiích, kde neomezení vládcové mění i soudní výroky. Já doufám, že my jsme demokratickou zemí a jako takovou i zůstaneme.

A navíc Zeman by měl raději mlčet, protože sám má máslo na hlavě „Reakce M. Zemana je neskutečná. Dělá, jako kdyby s kauzou H-Systém neměl nic společného. Ale část peněz vylákaných podvodem od klientů končila v pokladně ČSSD v době, kdy byl předsedou. Spojkou mezi ČSSD a Smetkou z H-Systému byl poradce premiéra Zemana Miroslav Šlouf,“ napsala na svém twitteru právnička Hana Marvanová, která zastupuje část podvedených klientů H – Systému.

Jan Ziegler

Psali jsme: Na palici. Darebáci a tuneláři se smějí slušným lidem. Rozhodnutí soudu je regulérní výsměch do tváří poškozených. Zeman a Babiš promluvili k H-Systemu. A toto nám řekli čeští politici Novinky z kauzy H-System: Družstvo podá stížnost k Ústavnímu soudu Z koruny vám vrátí možná 10 haléřů. Dokument z barvité historie společnosti H-System Premiér Babiš rázně vstupuje do kauzy H-System. Budu mediátor, ohlásil po ranní schůzce s vyhazovanými družstevníky

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV